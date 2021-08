Biden a encore une chance de sauver son héritage et sa crédibilité aux États-Unis – mais ce ne sera pas facile

Il est difficile de trouver une lueur d’espoir dans l’obscurité de la bourrasque en Afghanistan, mais en voici une pour le président Joe Biden : cette crise s’est produite suffisamment tôt dans sa présidence pour qu’il puisse prendre des mesures correctives, sur la base d’une évaluation impitoyable des erreurs commises et des leçons apprises.

Ces actions devraient se concentrer sur trois domaines : restaurer la confiance des alliés dans le leadership américain, définir une stratégie antiterroriste solide basée sur la réalité modifiée de l’Afghanistan et rallier les acteurs régionaux pour façonner et restreindre le comportement des talibans.

Rien de tout cela ne sera facile.

Pourtant, tout cela est nécessaire de toute urgence avec les ambitions historiques de l’administration Biden et la crédibilité des États-Unis en jeu à une époque que le président a correctement décrite comme un point d’inflexion dans une lutte systémique entre autoritarisme et démocratie.

Si l’administration adopte ces trois plans d’action, le président Biden pourra revenir plus efficacement à son récit « Construire en mieux » consistant à réprimer Covid-19 et à se concentrer sur les plans de relance économique et d’infrastructure qui ont déjà alimenté les emplois et la croissance aux États-Unis.

Les ambitions présidentielles audacieuses de Biden ne doivent pas mourir dans l’Hindu Kush, aux côtés des 13 militaires américains et d’au moins 169 autres qui ont perdu la vie dans des attentats-suicides jeudi. Une frappe de drones militaires américains vendredi aurait éliminé deux planificateurs de l’EIIS-K derrière cette attaque, et les évacuations se poursuivent jusqu’à la date limite de retrait de mardi.

Pourtant, il n’est pas trop tôt pour commencer à planifier l’après 8/15, le jour le plus meurtrier pour l’armée américaine depuis 2011. Les présidents Barack Obama et Donald Trump ont pu échapper à leurs présidences sans une crise internationale de cette ampleur. Le président George W. Bush n’a pas été aussi chanceux et il serait le premier à dire au président Biden que l’Afghanistan définira probablement son administration. Biden peut cependant encore faire beaucoup pour façonner cette histoire.

Des voix politiques intérieures cyniques à Washington – et elles existent en nombre considérable – soutiennent que les Américains oublieront rapidement l’Afghanistan. Tout ira bien une fois que les Américains seront hors de danger, selon cet argument. D’autres bousculent déjà pour tirer parti de cette crise pour remplacer le ticket Biden-Harris pour 2024 ou, chez les Républicains, pour se positionner comme une alternative plus décisive et compétente.

Le cynisme peut gagner certaines courses électorales, mais ce n’est jamais une recette pour la grandeur. Les États-Unis et le président Biden lui-même ont toujours la grandeur à leur portée. Il faudra un nouveau niveau de concentration et d’exécution sur les causes communes internationales.

Premièrement, le président Biden doit faire correspondre sa rhétorique « L’Amérique est de retour » sur l’adhésion à des alliés à une consultation beaucoup plus approfondie et plus significative sur les questions les plus importantes pour les partenaires américains.

Bien que les questions de la lutte contre le terrorisme et de l’Afghanistan puissent venir en premier à l’esprit, nos alliés tant en Asie qu’en Europe souhaitent avant tout que nous les consultions plus étroitement sur l’approche de l’administration Biden à l’égard de la Chine, qui les préoccupe beaucoup plus presque tous. . En bref, ils veulent être traités comme les partenaires stratégiques que l’administration Biden leur a dit qu’ils étaient.

“Les alliances américaines sont notre plus grand atout”, a déclaré Biden dans son premier discours de politique étrangère en février au département d’État. “Et diriger avec diplomatie signifie encore une fois être aux côtés de nos alliés et partenaires clés.”

Ces alliés, cependant, se plaignent que la sensibilisation n’a pas correspondu à la rhétorique. Les ambassadeurs européens ont déclaré que leurs gouvernements n’avaient pas été consultés avant le discours d’avril du président Biden sur le retrait d’Afghanistan ou sur son calendrier et son exécution, bien que leurs citoyens et leurs troupes soient également en danger.

L’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger écrit dans The Economist cette semaine que la préoccupation fondamentale “est de savoir comment l’Amérique s’est retrouvée amenée à se retirer d’une décision prise sans beaucoup d’avertissement ni de consultation avec les alliés ou les personnes les plus directement impliquées dans 20 ans de sacrifice”.

Sept mois après le début de l’administration Biden, les responsables américains disent toujours à leurs alliés que la politique américaine en Chine est “en cours de révision”. L’administration Biden devrait amener ses alliés les plus proches dans la tente de ces discussions, alors même qu’ils se frayent un chemin à travers le processus interagences américain. Ce faisant, il devrait également s’attaquer de toute urgence aux tensions commerciales persistantes laissées par l’administration Trump.

Deuxièmement, l’administration Biden devrait entamer des consultations antiterroristes intensives avec ses alliés les plus proches. Dans une interview avec CBS, le secrétaire d’État Tony Blinken a fait valoir à juste titre que les cellules terroristes se sont métastasées depuis les attentats de 2001 et sont maintenant dispersées dans le monde entier.

Ainsi, la capacité considérablement améliorée des États-Unis « au-delà de l’horizon » de s’attaquer aux terroristes est la nouvelle norme, et elle s’appliquera désormais également à l’Afghanistan. Mais cela ne tient pas compte de la façon dont la dispersion des terroristes s’est produite en grande partie parce que Terrorist Inc a perdu son refuge en Afghanistan.

Dans aucun des pays où les terroristes opèrent actuellement, ils ne bénéficient d’un régime potentiellement aussi hospitalier que les talibans sont susceptibles de l’être. Les terroristes considèrent toujours que le 11 septembre a réussi à frapper les infidèles américains, et la prise de l’Afghanistan par les talibans à l’approche du 20e anniversaire de cette attaque donnera probablement un coup de pouce au recrutement et un nouveau foyer pour l’entraînement et la cause commune.

Il y a une raison pour laquelle les djihadistes du monde entier ont réagi à la victoire des talibans en distribuant des bonbons et en lançant des feux d’artifice.

Enfin, l’administration Biden doit travailler en particulier avec des partenaires régionaux pour surveiller, façonner et discipliner l’activité des talibans.

Les acteurs internationaux ont une influence sur les talibans en raison de leur désir actuel de reconnaissance internationale, de ses problèmes économiques urgents et de son besoin de partenaires qualifiés qui peuvent aider au développement de l’Afghanistan.

La clé ici sera de savoir si des pays comme la Chine et la Russie, une fois qu’ils auront digéré leur satisfaction face à ce revers américain, verront un avantage à travailler avec les États-Unis pour garantir que les talibans ne créent pas un État extrémiste à tendance terroriste.

Attendez-vous à des conversations difficiles à ce sujet, car la Chine voudra en retour que les États-Unis atténuent leurs accusations selon lesquelles Pékin est, selon les mots du secrétaire Blinken, engagé dans un « génocide » contre sa minorité musulmane ouïghoure.

On pense que le concept d’une « doublure argentée », recherchant les aspects les plus positifs dans les situations les plus négatives, a été exprimé pour la première fois dans un poème de John Milton de 1634. L’administration Biden doit maintenant s’emparer de cette vieille idée et en tirer parti. de temps pour corriger le cap avec les alliés et les partenaires en Afghanistan et au-delà.

Frederick Kempe est le président et chef de la direction de l’Atlantic Council.