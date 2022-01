Biden a enfin été informé de la flambée des prix de la viande le week-end dernier après qu’un ami de la famille a laissé échapper un secret

Le président démocrate Joe Biden a révélé lundi qu’il n’était pas au courant que les prix de la viande montaient en flèche pour les Américains moyens jusqu’à dimanche, lorsqu’une « bonne amie » nommée « Mary Ann » a demandé: « Savez-vous que c’est plus de 5 $ pour une livre de viande de hamburger ? »

« J’étais assis dans ma cuisine hier, et voici une véranda à côté de la cuisine, et ma femme était là avec sa sœur et une bonne amie nommée Mary Ann », a déclaré Biden lundi. «Et elle disait:« Vous réalisez que c’est plus de 5 $ pour une livre de viande de hamburger? 5 $ ? »

Le président a poursuivi: « Eh bien, c’est en partie, vous savez, la livre de bœuf coûte aujourd’hui cinq dollars contre moins de quatre dollars avant la pandémie. »

« Et voici un contexte historique : il y a cinquante ans, les éleveurs recevaient plus de 60 cents pour chaque dollar dépensé par une famille pour le bœuf », a ajouté Biden. «Aujourd’hui, ils reçoivent environ 39 cents. Il y a 50 ans, les éleveurs de porcs recevaient de 40 à 50 cents pour chaque dollar qu’ils dépensaient. Aujourd’hui, c’est environ 19 cents. Et les grandes entreprises font des profits énormes.

« Alors que leurs bénéfices augmentent, les prix que vous voyez dans les épiceries augmentent proportionnellement », a déclaré le candidat présidentiel le plus populaire de l’histoire des États-Unis. « Et les prix que les agriculteurs reçoivent pour les produits qu’ils mettent sur le marché baissent. Cela reflète que le marché est faussé par le manque de concurrence.

Tendance :

‘F ** K YOU’: Elijah Schaffer appelle la star du porno gay Jack Murphy après avoir ‘essayé de ruiner nos vies’, ‘faites-nous virer’

Biden a récemment admis sa défaite contre COVID-19 plus d’un an après avoir promis de « arrêter le virus », comme l’a rapporté National File.

« Cela est résolu au niveau de l’État … et cela se résume finalement à l’endroit où le caoutchouc rencontre la route, et c’est là que le patient a besoin d’aide – ou évite d’avoir besoin d’aide », a déclaré Biden lors de ses remarques.

Aux États-Unis, les enfants ont été confrontés à une pénurie de cannes de bonbon pendant la saison des vacances de décembre dans le cadre des politiques économiques de l’administration Biden.

National File s’engage à faire en sorte que votre voix puisse être et sera entendue. Pour que votre parole reste libre, nous passons notre plateforme de commentaires à Insticator. Ne t’inquiète pas! Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte de commentaire avec Insticator. Nous transférerons les commentaires précédents sur notre nouveau site, puis vous pourrez lier vos commentaires passés à votre nouveau compte Insticator. Si vous avez des commentaires ou des questions sur votre compte de commentaires Insticator, veuillez les envoyer par courrier électronique à l’adresse : [email protected]