Biden a essayé de faire taire les Ukrainiens mais ils exposent la menace qu’il a créée – RedState ⋆ .

Quel genre de kompromat la Russie a-t-elle sur Joe Biden ? Parce que si le président Donald Trump avait fait les choses que Biden a faites en ce qui concerne le pipeline Nord Stream 2, les démocrates et les médias crieraient au ciel.

Non seulement Biden a renversé l’opposition de longue date des États-Unis à l’achèvement du pipeline en levant les sanctions contre la société contrôlée par la Russie impliquée, mais comme je l’ai signalé il y a quelques jours, l’équipe Biden s’était appuyée sur les Ukrainiens et les habitants d’Europe de l’Est pour garder calme et ne pas exprimer leurs objections à l’accord que Biden a conclu avec l’Allemagne pour permettre la conclusion.

Politico a rapporté que quatre personnes “ayant connaissance des conversations” leur ont dit que les États-Unis avaient dit à l’Ukraine de se taire à propos de toute opposition, de ne pas en parler publiquement et de ne pas parler au Congrès de leurs préoccupations, à moins que ils veulent “endommager” la relation qu’ils entretiennent avec l’administration Biden.

Mais tout au crédit de l’Ukraine, ils refusent de se taire, malgré la menace de Biden de s’entendre. Et la Pologne s’oppose également à la menace que Biden crée par cet accord.

De la politique :

L’Ukraine a exigé des pourparlers formels avec Bruxelles et Berlin sur le gazoduc, connu sous le nom de Nord Stream 2, invoquant une clause de son accord avec l’UE sur l’association politique et l’intégration économique. Le ministre des Affaires étrangères de Kiev, Dmytro Kuleba, a également envoyé une déclaration conjointe avec son homologue polonais, affirmant que les efforts pour apaiser leurs inquiétudes « ne peuvent être considérés comme suffisants ». La déclaration ukraino-polonaise indique que la décision du président américain Joe Biden de cesser de s’opposer au pipeline « a créé une menace politique, militaire et énergétique pour l’Ukraine et l’Europe centrale, tout en augmentant le potentiel de la Russie à déstabiliser la situation sécuritaire en Europe, perpétuant les divisions entre l’OTAN et l’Union européenne. États membres.”

Non seulement Biden menace l’Ukraine et essaie de la faire taire, mais il n’a même pas rencontré les Ukrainiens avant de conclure cet accord avec l’Allemagne. Il traite l’Ukraine comme si c’était l’actualité d’hier tout en faisant équipe avec Vladimir Poutine alors que les Russes nous attaquent en ligne. Il n’a pas prévu de rencontre avec le président ukrainien avant le 30 août, après que l’accord devrait être conclu le 19 août. Quelle est également la particularité de cette date ? Le Congrès ne siégera pas et le président ukrainien ne pourra alors pas faire part de ses objections en personne au Congrès. Juste une preuve de plus que l’équipe Biden essaie de faire taire toute objection.

Biden jette nos alliés sous le bus et met en danger la stabilité de l’Europe que nous avons essayé d’assurer depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela donne à la Russie un point d’appui que nous essayons d’éviter depuis des décennies et Joe le remet juste. Si Trump avait fait cela, nous entendrions déjà parler de destitution.

Le Kyiv Post a publié un article d’opinion le qualifiant de « clignotant, pleurnichant Biden » et qualifiant l’accord de « pagaille honteuse ». D’une certaine manière, je ne pense pas qu’ils pensent que “l’Amérique est de retour” avec Joe Biden en charge.

Mais il est intéressant de noter que même certains démocrates s’y opposent parce qu’ils savent à quel point c’est grave. Alors pourquoi est-ce autorisé ?

Le caucus du Congrès ukrainien exhorte la Maison Blanche à reprogrammer sa réunion avec le président Zelenskiy lorsque le Congrès siège. Le Congrès soutient notre ami et allié l’Ukraine et s’oppose à Nord Stream 2. pic.twitter.com/AHf6AqU6dJ – Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) 22 juillet 2021