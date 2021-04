Biden a fait 67 fausses déclarations au cours des 100 premiers jours ⋆ 10z viral

Président Joe Biden a fait 67 déclarations fausses et trompeuses au cours de ses 100 premiers jours en fonction, selon un rapport publié lundi par le Fact Checker du Washington Post.

C’est considérablement moins que les 511 affirmations fausses ou trompeuses de l’ancien président Donald Trump fait dans ses 100 premiers jours, selon le Post.

Le Post a déclaré que les «mensonges les plus notables» de Biden incluent une déclaration, que Biden a répétée à plusieurs reprises, selon laquelle la loi électorale controversée de Géorgie a raccourci les heures de vote. Ceci, avec une déclaration de Biden selon laquelle les contrats fédéraux «attribués directement à des entreprises étrangères» ont augmenté de 30% sous Trump, a valu la note «Four Pinocchio» du Fact Checker, qui est «réservée aux whoppers», selon le rapport.

Environ un septième des affirmations fausses ou trompeuses de Biden se rapportent à la nouvelle loi électorale de Géorgie, selon le rapport. D’autres incluaient des déclarations sur son plan d’infrastructure créant «19 millions d’emplois» (une analyse de Moody évaluait ce nombre à 2,7 millions), affirmant que des enfants au Mexique «mouraient de faim» dans le cadre de la politique «Rester au Mexique» de Trump, affirmant à tort que plus d’Américains étaient morts. du coronavirus que de l’ensemble de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Vietnam, et des déclarations sur le déploiement du vaccin.

Dans ce que le Post a appelé peut-être la «revendication la plus étrange» de Biden, il a déclaré qu’il avait «parcouru 17 000 miles» avec le président chinois. Xi Jinping. La Maison Blanche a depuis concédé que ce n’était pas exact, et comment Biden est arrivé à ce nombre «reste un mystère», a déclaré le rapport du Post.

Le Post a également déclaré que l’ère Biden «a offert un retour à un schéma plus typique en ce qui concerne un commandant en chef et sa relation avec les faits – un modèle qui se caractérise par une rotation fréquente et une obscurcissement ou une exagération, avec le canard occasionnel», ajoutant qu’il était plus courant pour Biden de s’engager dans un «étirement de la vérité subtile» plutôt que de fausses déclarations.

Le rapport attribue en partie le «nombre relativement limité de mensonges» de Biden au fait que Biden donne généralement des déclarations préparées qui ont été vérifiées. Il «consacre également peu de temps aux médias sociaux, contrairement à son prédécesseur obsédé par Twitter, et fait rarement face aux journalistes ou parle spontanément».

Le rapport ajoute que Biden a souvent «recalibré» son libellé en réponse à la couverture médiatique.

