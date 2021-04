Biden a fait pression pour un accord avec le Royaume-Uni au milieu des menaces de Xi et Poutine: «Créé Concorde et craqué Enigma» | Monde | Nouvelles

Joe Biden: Il est temps que les troupes américaines rentrent à la maison

Il est peu probable que Washington et Londres concluent un accord avant 2023, car le président américain vise à se concentrer sur «d’autres priorités» comme la réduction de la menace croissante de la Chine et de la Russie. Cela survient alors que les nations de Vladimir Poutine et de Xi Jinping testent la résolution de l’Occident, et les experts avertissent que Pékin pourrait «attaquer Taïwan» tandis que Moscou envahit l’Ukraine dans un mouvement coordonné de «cauchemar». Washington a déjà ordonné à deux navires de guerre de se diriger vers la mer Noire, mais il a également dû envoyer un porte-avions et de nombreux navires d’assaut en mer de Chine méridionale en guise de démonstration de force.

Et le professeur américain de physique Bruce Cameron Reed a déclaré qu’il exhorterait «absolument» son président à ne pas oublier la relation spéciale que le Royaume-Uni et les États-Unis ont endurée et à resserrer à nouveau des liens.

Il a déclaré à Express.co.uk: «La Grande-Bretagne et l’Europe ont toutes deux de très fortes traditions scientifiques et techniques.

«Concorde a été développé entre les Britanniques et les Français – c’était une pièce d’ingénierie exceptionnelle.

«Les cerveaux ne manquent pas là-bas. Certaines des meilleures universités du monde se trouvent dans votre coin de pays.

Joe Biden a été invité à conclure un accord avec le Royaume-Uni (Image: GETTY)

Le Premier ministre Boris Johnson (Image: GETTY)

«Cela ne devrait pas être autorisé à diminuer, il y a eu une forte tradition de science et d’ingénierie en Grande-Bretagne.»

Le professeur Reed a rappelé certains des travaux incroyables réalisés par les briseurs de code britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment lorsque Alan Turing a déchiffré le code allemand Enigma.

Il a ajouté: «Pensez à pendant la guerre. Ces gens de Bletchley Park décodaient les signaux allemands. Ces gars-là étaient à l’avant-garde du développement informatique qui a décollé après la guerre aux États-Unis.

«Quand j’étais étudiant, je ne savais pas à l’époque que l’une des principales personnes de mon département de mathématiques avait travaillé dans ce groupe chez un cryptographe.

«Je n’ai pas apprécié, mais ces gars-là avaient des années-lumière d’avance. Il serait triste de voir que les connaissances coopératives s’amenuisent.

LIRE LA SUITE: La guerre de la brigade réveillée contre Churchill a été comparée aux purges culturelles de la Chine par un historien furieux

Le professeur Reed a parlé à Express.co.uk (Image: YOUTUBE)

«Les menaces sont différentes maintenant, c’est une génération différente, mais non moins menaçante.»

Bien que les menaces soient différentes, l’expert en armes nucléaires et en physique quantique a déclaré que l’expertise nécessaire aujourd’hui était «absolument comme craquer Enigma».

Il a souligné la montée des cyberattaques et le développement d’armes spatiales pour anéantir les satellites – deux domaines avec lesquels la Chine et la Russie ont été liées.

Le professeur Reed a expliqué à un autre comment les scientifiques britanniques ont été révolutionnaires dans le passé en aidant les États-Unis à développer la technologie.

Il a ajouté: «Il y a eu un développement immense de la technologie radar par les Britanniques au début de la guerre.

NE MANQUEZ PAS

La capacité de guerre de Téhéran révélée au milieu des tensions avec l’Occident [ANALYSIS

US soldier risked ‘cataclysmic outcome’ with defection to USSR [COMMENT

Turkey close to Russia’s grasp amid Trump fury after Venezuela ruling [ANALYSIS]

Colossus, le premier ordinateur programmable électronique au monde, à Bletchley Park (Image: GETTY)

La Grande-Bretagne a joué un rôle central dans le développement de Concorde (Image: GETTY)

«Une grande partie de ce matériel a été transporté en Amérique pour une production de masse – il a été guidé à l’aide de faisceaux radar pour aider les bombardiers par mauvais temps.

«Ce genre de chose était vraiment fantastique.»

Le radar de la Seconde Guerre mondiale a grandement influencé de nombreux aspects importants du conflit

En février 1940, la Grande-Bretagne a mis au point le magnétron à cavité résonnante, capable de produire une puissance micro-ondes de l’ordre du kilowatt, ouvrant la voie aux systèmes radar de deuxième génération.

Après la chute de la France, on s’est rendu compte en Grande-Bretagne que les capacités de fabrication des États-Unis étaient essentielles au succès de la guerre.

L’ancien premier ministre Winston Churchill a ordonné que les secrets technologiques de la Grande-Bretagne soient partagés en échange de ressources indispensables.

Oppenheimer était à la tête du laboratoire de Los Alamos pendant la guerre (Image: GETTY)

À l’été 1940, la mission Tizard s’est rendue aux États-Unis et la technologie a été démontrée.

Il était 100 fois plus puissant que tout ce qu’ils avaient vu et était décrit par les Américains comme «la cargaison la plus précieuse jamais apportée sur nos côtes».

Mais il y avait une arme dont on se souviendrait le plus après la guerre – les bombes atomiques – dont deux ont été larguées sur le Japon à la fin du conflit.

Le professeur Reed a publié cinq manuels et plus de 50 articles de revue sur le projet Manhattan – un projet de recherche et de développement top secret entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, qui a produit les deux armes.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Cela a totalement changé la relation entre la science et la politique publique et la société.

La bombe atomique a été larguée sur Nagasaki et Hiroshima (Image: GETTY)

«Soudainement, après la guerre, la puissance d’un pays allait reposer sur la force de ses laboratoires, universités et scientifiques – c’était traditionnellement une puissance militaire.

«Cela a vraiment changé le cours de l’histoire et propulsé les scientifiques dans la sphère publique comme jamais auparavant.

«Nous vivons toujours avec cet héritage 80 ans plus tard et je ne pense pas que beaucoup de gens apprécient le nombre d’armes nucléaires qui existent encore.»

Le professeur Reed a maintenant publié son nouveau livre «Manhattan Project: The Story of the Century» pour répondre à des questions cruciales sur le projet.

Le livre ne décrit pas seulement l’histoire et les implications scientifiques, mais fournit également de brèves biographies de personnages clés, une variété d’illustrations et de diagrammes, et une chronologie de l’histoire des armes nucléaires de la découverte des rayons X à la chute de l’atome. bombes sur Hiroshima et Nagasaki.

Il offre un aperçu solide d’une étape importante de l’histoire humaine pour quiconque s’intéresse aux ramifications politiques et historiques de la science avec ou sans connaissances préalables.

Vous pouvez en obtenir une copie ici.