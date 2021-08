Biden a laissé derrière lui l’interprète afghan qui a aidé à le sauver en 2008 – RedState ⋆ .

Joe Biden a raconté beaucoup d’histoires au fil des ans, la plupart conçues pour se gonfler, et certaines d’entre elles avec très peu de rapport avec la réalité.

Mais il y a une histoire qu’il raconte qui a un rapport avec la réalité – c’est l’histoire d’avoir dû atterrir dans un hélicoptère dans les bois d’Afghanistan en 2008. Il a souvent raconté l’histoire pour ajouter à ses prétendues références en matière de politique étrangère lorsqu’il courait. pour bureau.

Depuis WaPo :

« Si vous voulez savoir où vit Al-Qaïda, vous voulez savoir où [Osama] Ben Laden est, reviens en Afghanistan avec moi », a-t-il déclaré lors de la campagne électorale en octobre, quelques mois seulement après le sauvetage de février. « Revenez à la zone où mon hélicoptère a été forcé de descendre… au milieu de ces montagnes. Je peux vous dire où ils sont.

Maintenant, Joe étant Joe, il y a des bouffonneries là-bas – ils n’étaient pas exactement près d’Al-Qaïda, et leur hélicoptère a été « forcé vers le bas » par une tempête de neige, pas par une action ennemie. Mais il était vrai qu’il devait atterrir et qu’il y avait un danger potentiel, étant donné qu’il était un sénateur américain et qu’il était là avec deux autres sénateurs américains – le sénateur John Kerry (D-MA) et le sénateur Chuck Hagel (R-NE).

Mais l’une des personnes qui sont venues à sa rescousse était un homme du nom de Mohammed, qui était un interprète afghan de 36 ans. Mohammed est sorti avec des membres de la 82nd Airborne et trois Blackwater SUVS de l’aérodrome de Bagram, conduisant des heures à travers la tempête de neige pour aider. Une fois sur place, il a aidé à éloigner les habitants jusqu’à ce que l’armée soit capable de faire sortir le Black Hawk de là. Grâce à Mohammed et aux autres, Joe Biden s’en est sorti sain et sauf.

« Il y a treize ans, l’interprète afghan Mohammed a aidé à secourir le sénateur Joe Biden et deux autres sénateurs bloqués dans une vallée reculée de l’Afghanistan après que leur hélicoptère a été contraint d’atterrir dans une tempête de neige. Maintenant, Mohammed demande au président Biden de le sauver. »https://t.co/lvUFP0wWC0 – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 31 août 2021

Mais maintenant, Mohammed est coincé, avec ses quatre enfants, à se cacher des talibans, après des années à aider les États-Unis – même à aider Biden lui-même.

“Bonjour monsieur le président : sauvez-moi et ma famille”, a déclaré Mohammed au Wall Street Journal, alors que les Américains retiraient l’armée. “Ne m’oublie pas ici… je ne peux pas sortir de chez moi… j’ai très peur.”

“Son service désintéressé à nos militaires, hommes et femmes, est exactement le genre de service que je souhaite que plus d’Américains affichent”, a écrit le lieutenant-colonel Andrew R. Till en juin pour soutenir la demande de Mohammed pour un visa d’immigrant spécial. La demande de visa de Mohammed est restée bloquée après que l’entrepreneur de la défense pour lequel il travaillait ait perdu les dossiers dont il avait besoin pour sa demande. Puis les talibans se sont emparés de Kaboul le 15 août. Comme des milliers d’autres, Mohammed a tenté sa chance en se rendant aux portes de l’aéroport de Kaboul, où il a été repoussé par les forces américaines. Mohammed pouvait entrer, lui ont-ils dit, mais pas sa femme ni leurs enfants. Les vétérans de l’armée ont appelé les législateurs et ont lancé des appels à l’aide aux responsables américains. « Si vous ne pouvez aider qu’un Afghan, choisissez [Mohammed]», a écrit Shawn O’Brien, un vétéran de l’armée qui a travaillé avec lui en Afghanistan en 2008. « Il l’a mérité. Un responsable de la Maison Blanche a refusé de commenter, affirmant que l’administration ne pouvait pas discuter de cas individuels pour des raisons de confidentialité.

Pourquoi après tout – après plus de 122 000 personnes qu’ils sont censément sorties – Mohammed et sa famille sont-ils toujours là ? Il est l’exemple parfait de la personne que nous avons promis de sauver, et il y a probablement peu d’interprètes comme lui qui pourraient dire qu’ils ont même sauvé Joe Biden.

Pourtant, Biden – le prétendu empathique – a eu des mois pour sauver des gens comme Mohammed. Des mois en sachant que les gens comme l’homme qui a aidé à le sauver seraient en danger. Mais, il n’a rien fait. Il ne fait rien maintenant. Il semble ne pas s’en soucier du tout. Il est plus inquiet que les gens le défient ou remettent en question son action. Est-ce de l’empathie ? C’est peut-être de la sociopathie, mais ce n’est sûrement pas de l’empathie. C’est le vrai Joe Biden. Espérons que Mohammed puisse obtenir de l’aide pour sortir. Parce que l’homme même qu’il a sauvé l’a quitté, haut et sec.