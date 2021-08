Biden a laissé environ 10 000 Américains derrière dans l’Afghanistan contrôlé par les talibans 10z viral

On estime que 10 000 citoyens américains se trouvent toujours en Afghanistan contrôlé par les talibans après le retrait bâclé des troupes américaines de Joe Biden.

Lors du discours de Joe Biden concernant son retrait désastreux de l’Afghanistan qui a entraîné une crise humanitaire et une violente prise de contrôle par les talibans des fonctions de ce qui était autrefois un gouvernement démocratique, il a déclaré « dans les prochains jours, nous avons l’intention de transporter des milliers de citoyens américains. qui ont vécu et travaillé en Afghanistan », car ils sont en grave danger en raison de la violente prise de pouvoir des talibans. Ce nombre est maintenant estimé à 10 000 citoyens américains, selon le Washington Post.

WOW – regardez la scène à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul ! Gardez à l’esprit qu’il y a encore environ 10 000 Américains en Afghanistan (WaPo)… https://t.co/VCEVOh1w0w – Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) 17 août 2021

Afin de récupérer ces citoyens américains, Biden a déployé 6 000 soldats américains supplémentaires en Afghanistan. “On m’a demandé d’autoriser et j’ai envoyé 6 000 soldats américains à se déployer en Afghanistan dans le but d’aider au départ du personnel civil américain et allié d’Afghanistan, et d’évacuer nos alliés afghans et les Afghans vulnérables vers la sécurité à l’extérieur de l’Afghanistan, nos troupes sont travailler pour sécuriser l’aérodrome et assurer le fonctionnement continu des vols civils et militaires, nous prenons en charge notre contrôle du trafic », a déclaré Biden dans son discours de 18 minutes avant de retourner immédiatement à Camp David pour continuer ses vacances.

Biden ne répond à aucune question car il n’en est pas capable. Si vous le regardez lutter à travers le discours, vous pouvez le voir dans ses yeux, il n’y a rien derrière, il n’y a personne à la maison et il est probable qu’il a pris des jours de congé juste pour pouvoir rassembler l’énergie nécessaire pour traverser cette BS ! – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 16 août 2021

Le régime Biden s’efforce de sauver la face et d’atténuer les dommages causés par les tendances #BidenDisaster sur Twitter et alors que le monde réagit à la chute catastrophique de l’Afghanistan aux mains des talibans. “L’envoi de plus de 5 000 soldats APRÈS que vous en ayez retiré quelques milliers est la preuve que vous êtes déconnecté de la réalité sur le terrain et que vous ne voulez pas vraiment protéger les Américains”, a tweeté l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo.

FLASHBACK : Obama a libéré 5 généraux talibans de Guantanamo Bay, rejetant les préoccupations du Pentagone et du renseignement. #MerciObama #BidenDisaster pic.twitter.com/xr0jKb8pjF – Melissa Tate (@TheRightMelissa) 16 août 2021

Comme National File l’a signalé précédemment, le président Donald Trump a critiqué Biden après son bref discours sur la catastrophe en Afghanistan. « Ce n’est pas que nous avons quitté l’Afghanistan. C’est la façon grossièrement incompétente dont nous sommes partis ! a déclaré le président Trump. «Quelqu’un peut-il même imaginer sortir nos militaires avant d’évacuer les civils et autres qui ont été bons pour notre pays et qui devraient être autorisés à chercher refuge ? De plus, ces personnes ont laissé des équipements de haut vol et très sophistiqués. Qui peut croire à une telle incompétence ? Sous mon administration, tous les civils et équipements auraient été retirés », a noté l’ancien président dans une déclaration précédente.