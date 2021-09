Biden a lancé un avertissement sévère: le refus de bouger sur l’interdiction de voyager au Royaume-Uni risque de « nuire aux relations » | Politique | Nouvelles

in

Ceci malgré l’ouverture du Royaume-Uni et de l’UE aux voyageurs entièrement vaccinés de l’autre côté de l’étang le mois dernier. Dans un camouflet aux appels des ministres de l’UE et du Royaume-Uni, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis conserveraient toutes les restrictions de voyage existantes.

En vertu de la loi américaine, les ressortissants britanniques ne peuvent pas entrer aux États-Unis s’ils ont séjourné au Royaume-Uni, en Irlande ou dans l’espace Schengen de l’UE au cours des 14 jours précédents.

Daniel Mulhall, l’ambassadeur d’Irlande aux États-Unis, a affirmé qu’interdire aux Européens complètement vaccinés d’entrer en Amérique était « nuisible aux relations UE-États-Unis à bien des égards ».

Il a déclaré qu’il y avait “de nombreux Irlandais” qui “ne peuvent pas rendre visite à leur famille, bien qu’ils soient complètement vaccinés”.

M. Mulhall a poursuivi: “Je me sens pour eux, séparé de mes proches depuis jusqu’à deux ans maintenant.”

Stavros Lambrinidis, l’ambassadeur de l’UE aux États-Unis, a ajouté sur Twitter : « 70 % des adultes de l’UE sont désormais complètement vaccinés.

“Les États-Unis peuvent laisser entrer les Européens vaccinés en toute sécurité (avec les tests pré-vol existants), comme l’UE laisse entrer les Américains vaccinés.”

Le sénateur démocrate Brendan Boyle a également intensifié la pression sur l’administration Biden pour qu’elle révise les restrictions de voyage avec l’Europe.

Il a ajouté: “L’interdiction générale des citoyens de l’UE de venir aux États-Unis n’a aucun sens, d’autant plus que de nombreux pays de l’UE ont des taux de vaccination COVID-19 plus élevés et beaucoup moins de cas de COVID-19.

Il est entendu que Washington tient à garder les frontières fermées dans les cas de la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde.

Le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis a décrit la variante Delta de COVID-19 comme étant aussi contagieuse que la varicelle et pourrait provoquer une maladie grave.

Dans un récent rapport de synthèse, le CDC a également déclaré que la variante Delta était probablement plus grave que les autres variantes et que les infections révolutionnaires peuvent être aussi transmissibles que les cas non vaccinés.

Le rapport cite également des études du Canada, de Singapour et d’Écosse montrant que la variante Delta peut présenter un plus grand risque d’hospitalisation, de soins intensifs et de décès que la variante Alpha, détectée pour la première fois au Royaume-Uni.

L’autorité sanitaire américaine a également déconseillé les voyages des Américains au Royaume-Uni, bien que les visiteurs américains et européens entièrement vaccinés soient exemptés de l’auto-isolement s’ils arrivent au Royaume-Uni à partir du lundi 2 août.