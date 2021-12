Biden à l’occasion de la Journée mondiale du sida déclare que le racisme est une « menace pour la santé publique »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Joe Biden a dévoilé mercredi sa nouvelle stratégie contre le VIH/sida pour mettre fin à l’épidémie de plus de 40 ans, appelant à une attention renouvelée sur les Américains vulnérables – y compris les hommes homosexuels et bisexuels noirs et latinos, qui, selon son administration, sont trop souvent stigmatisés. même s’ils sont touchés de manière disproportionnée.

La nouvelle stratégie, qui déclare que le racisme est une « menace pour la santé publique », a été publiée lors de la commémoration annuelle de la Journée mondiale du sida. Il est destiné à servir de cadre pour la façon dont l’administration façonne ses politiques, ses recherches, ses programmes et sa planification au cours des trois prochaines années.

Mais Biden a reconnu que le pays doit encore travailler pour déstigmatiser le VIH/SIDA et a noté que les groupes LGBT et les minorités raciales ont « subi le plus gros » de l’épidémie qui a tué plus de 36 millions de personnes dans le monde, dont 700 000 Américains.

« Je veux m’assurer que tout le monde aux États-Unis connaît son statut sérologique et que toutes les personnes séropositives reçoivent des soins et des traitements de haute qualité qu’elles méritent et que nous mettions fin à la stigmatisation néfaste autour du VIH et du sida », a déclaré Biden.

Le portique nord de la Maison Blanche est orné d’un immense ruban rouge pour commémorer la Journée mondiale annuelle de lutte contre le sida, le mercredi 1er décembre 2021, à Washington. L’administration Biden, dans sa nouvelle stratégie sur le VIH/sida, qualifie le racisme de « menace pour la santé publique » qui doit être pleinement reconnue alors que le monde cherche à mettre fin à l’épidémie. (Photo AP/Manuel Balce Ceneta)

La nouvelle stratégie affirme qu’au fil des générations, « les inégalités structurelles ont entraîné des disparités raciales et ethniques en matière de santé qui sont graves, de grande envergure et inacceptables ».

Les nouvelles infections à VIH aux États-Unis ont chuté d’environ 8% de 2015 à 2019, mais les communautés noires et latinos – en particulier les hommes homosexuels et bisexuels au sein de ces groupes – continuent d’être touchées de manière disproportionnée, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra s’exprime devant le président Joe Biden lors d’un événement pour commémorer la Journée mondiale de lutte contre le sida lors d’un événement dans la salle est de la Maison Blanche, le mercredi 1er décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Gabriel Maldonado, défenseur du VIH/SIDA, PDG et fondateur de TruEvolution, prend la parole devant le président Joe Biden lors d’un événement pour commémorer la Journée mondiale du sida lors d’un événement dans la salle est de la Maison Blanche, le mercredi 1er décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Les Afro-Américains représentent environ 13% de la population américaine, mais représentaient plus de 40% des nouvelles infections. La population latino-américaine représentait près de 25% des nouvelles infections, mais représente environ 18,5% de la population américaine.

Historiquement, les hommes gais et bisexuels ont été le groupe le plus touché de manière disproportionnée. Ils représentent environ 66% des nouvelles infections à VIH, même s’ils ne représentent que 2% de la population, selon le CDC. En 2019, 26 % des nouvelles infections à VIH concernaient les hommes homosexuels et bisexuels noirs, 23 % les hommes homosexuels et bisexuels latinos et 45 % les hommes homosexuels et bisexuels de moins de 35 ans.

Des disparités persistent également chez les femmes. Le taux d’infection par le VIH des femmes noires est 11 fois supérieur à celui des femmes blanches et quatre fois supérieur à celui des femmes latines.

Pour réduire les disparités, la stratégie comprend des appels à se concentrer sur les besoins des populations touchées de manière disproportionnée, à soutenir la justice raciale, à lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et à offrir des opportunités de leadership et d’emploi aux personnes infectées ou exposées au VIH.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi de Californie, et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra écoutent le président Joe Biden lors d’un événement pour commémorer la Journée mondiale du sida dans la salle est de la Maison Blanche, le mercredi 1er décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

En plus d’aborder l’impact du racisme sur les Américains luttant contre le virus ou risquant de le contracter, la nouvelle stratégie met également davantage l’accent sur les programmes de réduction des méfaits et de service de seringues, encourage la réforme des lois des États qui criminalisent le comportement des personnes séropositives pour exposer potentiellement d’autres et ajoute l’accent sur les besoins de la population croissante de personnes séropositives qui vieillissent.

Biden a exprimé son incrédulité quant au fait que certains États ont des lois sur le livre qui criminalisent le crachat en public par des personnes séropositives, même s’il est prouvé depuis longtemps que le virus ne peut pas être transmis par la salive. Trente-cinq États ont des lois qui criminalisent diverses formes d’exposition au VIH, selon le CDC

« Nous devons suivre la science et cela signifie éliminer les lois qui perpétuent la discrimination, exacerbent les disparités, découragent le dépistage du VIH et nous éloignent davantage de notre objectif », a déclaré Biden.

Le président Joe Biden prend la parole pour commémorer la Journée mondiale du sida lors d’un événement dans la salle est de la Maison Blanche, le mercredi 1er décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

L’administration Biden a récemment annoncé qu’elle accueillerait l’année prochaine la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida. Les États-Unis ont contribué environ 17 milliards de dollars au fonds, soit environ un tiers de toutes les contributions des donateurs.

Un ruban rouge géant, symbole de soutien aux personnes vivant avec le VIH, a été affiché sur le portique nord de la Maison Blanche pour marquer la Journée mondiale de lutte contre le sida. L’affichage du ruban à deux étages est devenu une tradition annuelle à la Maison Blanche depuis 2007.