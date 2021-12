Biden a menti sur les tests et a rejeté le plan d’augmentation des tests COVID – RedState

Lors de son entretien avec David Muir hier soir, Joe Biden a déclaré qu’il souhaitait penser à commander plus de tests. Il a dit que personne n’avait anticipé Omicron, donc personne n’avait anticipé le besoin.

Comme nous l’avons dit, c’est un non-sens car il aurait dû savoir depuis des mois qu’il y aurait des variantes, et qu’il a même dit en décembre dernier que les tests devraient être intensifiés. Il a attaqué le président Donald Trump pour ne pas avoir intensifié les tests à ce stade.

Joe Biden a déclaré qu’une pénurie de tests Covid il y a un an était une parodie. Puis il a passé un an à ne rien faire. pic.twitter.com/0Qx2J337Db – MRCTV (@mrctv) 22 décembre 2021

Mais cela empire si vous revenez en arrière et regardez ce qu’il a déjà dit et promis au sujet des tests, ainsi que les options qu’il avait et qu’il n’a pas prises.

Voici une ventilation de toutes ses remarques sur les tests, où il parle de l’importance d’augmenter les tests et de ce qu’ils vont faire pour augmenter les tests, notamment en disant en mars qu’ils travaillent à rendre les tests à domicile accessibles aux gens. Puis, le 9 septembre, il dit qu’il va utiliser la Defense Production Act pour augmenter la production de tests à domicile et disposera de 300 millions de tests pour que les gens puissent les avoir.

.@playbookdc a appelé le prés. Biden pour sa réponse manifestement fausse sur les tests, en disant : « Donc, même s’il a peut-être dit à Muir qu’il aurait souhaité « avoir pensé à commander » 500M de tests à domicile « il y a 2 mois », Biden avait déjà promis 300M de tests il y a 3 mois.) »#Bidenbrokenpromises pic.twitter.com/rKevS0eXig — PARIS (@PARISDENNARD) 23 décembre 2021

Ainsi, il avait déjà promis 300 millions de tests il y a trois mois. Qu’est-il arrivé à cela? Maintenant, il dit qu’il aurait aimé avoir pensé à avoir 500 millions. À quel point est-ce bizarre ? Et ne se souvient-il même pas de ce qu’il dit d’une minute à l’autre ?

Mais c’est pire.

Biden a été averti en octobre qu’il devrait accélérer les tests pour aider à atténuer la vague de vacances de COVID, selon un rapport de Vanity Fair.

Le plan de 10 pages, que Vanity Fair a obtenu, permettrait aux États-Unis de faire enfin ce que de nombreux autres pays avaient déjà fait : mettre des tests COVID-19 à domicile rapides entre les mains des citoyens moyens, leur permettant de se dépister en vrai temps et contribuent ainsi à réduire la transmission. Le plan prévoyait environ 732 millions de tests par mois, un nombre qui nécessiterait une augmentation majeure de la capacité de fabrication. Il a également recommandé, dès la première page, un « Test de surtension pour empêcher la surtension de COVID pendant les vacances » à l’échelle nationale.

Bien sûr, les gens l’avaient anticipé ; ils lui ont même donné un plan pour y remédier qui aurait fourni les tests pour éviter les longues files d’attente auxquelles les gens sont maintenant confrontés pour essayer d’obtenir des tests. Mais il l’a rejeté, disant apparemment qu’ils n’avaient pas la capacité. Imaginez si le président Donald Trump avait dit cela – nous n’aurions jamais eu le partenariat privé/public qui a produit les vaccins. Biden n’a jamais dit à David Muir qu’on lui avait proposé un plan, quand il a dit qu’il « souhaitait » avoir pensé à augmenter les tests auparavant.

Mais comme nous l’avons dit, même la promesse qu’ils ont faite au cours des deux derniers jours n’est même pas encore réelle. Ils n’avaient même pas encore de contrat pour acquérir les kits de test. Nous parlons donc de semaines en janvier et peut-être en février en termes de disponibilité après les vacances et peut-être même après toute vague hivernale de virus.

REGARDER: Un journaliste rôtit Jen Psaki sur le nouveau « plan » de test de Biden. « Vous n’avez pas encore de contrat… Vous ne pouvez pas dire quand le site Web sera opérationnel… Vous ne pouvez pas dire combien de tests les gens pourront commander à la fois… Vous ne pouvez pas dire quand ils vont recevoir les tests. pic.twitter.com/XHa0Ym0zpj – Recherche RNC (@RNCResearch) 22 décembre 2021

Ce n’était pas un journaliste de Fox qui posait cette question – même les journalistes des médias libéraux poussent maintenant ces questions parce que cela affecte tout le monde et même eux ne peuvent pas le justifier.

Il ne s’agit pas seulement de mentir pour s’embellir ou d’inventer des histoires sur le fait d’être chauffeur de camion ici. Ce serait déjà assez fou. Il s’agit de lui ne sachant même pas ce qu’il fait d’une minute à l’autre, et de ne pas veiller aux meilleurs intérêts du pays. Cela nous met tous en danger.