Biden à nouveau bafoue les directives du CDC dans le Michigan, loue Rashida Tlaib – RedState ⋆ .

Joe Biden était à Dearborn, Michigan aujourd’hui pour visiter une usine Ford qui fabrique des véhicules électriques.

Pendant son séjour, il a eu une conversation intense avec Rashida Tlaib pendant plusieurs minutes, qui n’a pas été partagée avec les médias.

Lundi, Tlaib a excorié Biden sur sa réponse au conflit de Gaza, affirmant que Biden «prenait les ordres» du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Biden a par la suite indiqué qu’il soutenait un cessez-le-feu.

La réponse de Biden mardi, au moins publiquement, a été de féliciter Tlaib lors de ses remarques. «J’admire votre intellect, j’admire votre passion, j’admire votre compassion», a déclaré Biden, la louant comme une combattante. «Je prie pour que votre grand-mère et votre famille se portent bien», a déclaré Biden, faisant référence à la famille palestinienne de Tlaib qui vit dans la région actuellement en conflit. Donc, fondamentalement, elle le coupe et il se retourne. Pouvons-nous dire «complètement à la merci de la gauche»?

Comme nous l’avons signalé précédemment, l’équipe de Biden tente de blâmer le président Donald Trump pour l’attaque du Hamas contre Israël. Lorsqu’on lui a demandé à plusieurs reprises ce que faisait l’administration Biden à propos du conflit, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré:

«Nous ne suivons pas les mêmes tactiques de l’administration précédente. «Nous n’y avons senti aucune action constructive de la part de l’administration précédente, mis à part la mise en avant d’une proposition de paix qui était morte à l’arrivée. Nous ne pensons pas qu’ils aient fait quoi que ce soit de constructif pour l’introduire dans le conflit de longue date au Moyen-Orient. »

Sauf que Trump a apporté de véritables accords de paix avec Israël et d’autres pays arabes et quatre ans de paix relative. Pendant ce temps, Biden a semé la confusion et le conflit, en partie parce qu’il a renforcé et encouragé l’Iran et les Palestiniens.

Pendant son séjour au Michigan, Biden a visité le Ford’s Electric Vehicle Center, une nouvelle usine du complexe Ford. Cela fait partie de la demande de Biden pour sa facture d’infrastructure, qui comprend un financement de 174 milliards de dollars pour les véhicules électriques, les bornes de recharge et d’autres incitations pour les gens à acheter des véhicules électriques. Comme nous l’avons déjà signalé, il a visité et promu Proterra, qui est lié à sa secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm, un scandale qui n’a toujours pas reçu l’attention qu’il mérite.

«L’avenir de l’industrie automobile est électrique – il n’y a pas de retour en arrière», a déclaré Biden au Michigan après avoir visité l’usine de production de véhicules électriques de Ford. https://t.co/pNY1Qu3mOq pic.twitter.com/4g3J4FDP8d – POLITICO (@politico) 18 mai 2021

Mais pendant qu’il était là-bas, Biden a de nouveau omis de suivre les directives du CDC, qui stipulent que si vous êtes complètement vacciné, vous n’avez pas besoin de porter un masque à l’intérieur, ni de vous éloigner socialement. Biden a été vacciné depuis avant son entrée en fonction, mais ici, vous le voyez dans un masque facial et semble s’éloigner socialement des gens qui l’entourent. Aaron Rupar de Vox essaie de suggérer que c’est le journaliste de Fox Peter Doocy qui est dans un «brouillard de confusion», plutôt que Biden.

Peter Doocy est dans un brouillard de confusion sur Biden portant un masque dans une usine automobile du Michigan aujourd’hui pic.twitter.com/NkmgPon6Wc – Aaron Rupar (@atrupar) 18 mai 2021

Ajoutez ceci à la liste des démocrates qui continuent à avoir des problèmes avec les directives les plus récentes du CDC, y compris le gouverneur du New Jersey. Ils continuent donc de répandre cette confusion, agissant apparemment comme s’ils ne croyaient pas que la vaccination fonctionne et / ou qu’ils ne croient pas aux directives du CDC. Ils ne peuvent tout simplement pas abandonner le culte du masque à ce stade.