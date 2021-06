Biden a offert à Poutine une paire personnalisée de ses « lunettes de soleil » d’aviateur .

in

Le président Joe Biden, connu pour son penchant pour le port de lunettes de soleil aviateur – même lors d’une conférence de presse internationale – a offert une paire sur mesure au président russe Vladimir Poutine lors de leur sommet cette semaine à Genève.

Biden a donné à Poutine les « lunettes de soleil » et une sculpture en cristal d’un bison américain, le mammifère national américain, a confirmé mercredi un responsable de la Maison Blanche à CNN après que les deux dirigeants mondiaux ont mis fin à leur réunion en face à face d’environ trois heures.

Biden a enfilé sa paire à la fin d’une conférence de presse extérieure d’environ 30 minutes après la réunion de Poutine, après avoir commenté à plusieurs reprises la chaleur et l’éblouissement.

Les lunettes de Poutine ont été fabriquées par la société Randolph USA, basée dans le Massachusetts. Les lunettes ont été conçues à l’origine pour les pilotes de l’US Air Force en 1978 lorsque la société s’est associée à l’armée américaine pour créer les lunettes de soleil Iconic HGU-4/P Aviator.

Biden et Poutine ont décrit leurs entretiens comme constructifs et positifs. Ils ont discuté de questions telles que la cybercriminalité, l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines, l’agression russe à sa frontière avec l’Ukraine et d’autres sujets.

Lien source