Biden a promis de “suivre la science”, mais certains experts estiment que la science doit le suivre

La date limite du 20 septembre fixée par le président Biden pour le déploiement des injections de rappel contre les coronavirus a été entachée par les réticences des scientifiques, citant un manque de données scientifiques fiables, entraînant la démission récente de deux hauts responsables de la FDA. Pour certains, cette décision contredit son vœu de « suivre la science » sur les questions liées à la politique COVID.

Des experts en santé publique ont déclaré que suivre le calendrier de la Maison Blanche du 20 septembre exerce une pression accrue sur les scientifiques, qui analysent les preuves, pour qu’ils poursuivent la stratégie et le calendrier de l’administration, a rapporté le New York Times. Le problème a été pleinement exposé plus tôt cette semaine, lorsque deux responsables de la FDA – la directrice du Bureau de la recherche et de l’examen des vaccins de la FDA, Marion Gruber, et son directeur adjoint Phil Krause – ont déposé leur démission de l’agence.

Gruber et Krause auraient démissionné en raison d’un désaccord qu’ils avaient avec le plus haut responsable des vaccins de la FDA, Peter Marks, et de la pression de l’administration Biden pour déployer les rappels de vaccin.

L’incident survient après que le message de Biden de suivre la science a été repris dans tout le pays l’année dernière, le site Web de la campagne de Biden déclarant: “Quel que soit l’état de la pandémie de COVID le jour où Joe Biden et Kamala Harris prennent leurs fonctions, leur administration: Écouter la science , Veiller à ce que les décisions de santé publique soient éclairées par des professionnels de la santé publique, Rétablir la confiance, la transparence, l’objectif commun et la responsabilité envers notre gouvernement.”

Après les élections, Biden a continué à utiliser la phrase et l’idée, tout en vantant la chronologie du 20 septembre lors de divers événements avec les médias. Vendredi dernier, il a déclaré que “ce programme de rappel va commencer ici le 20 septembre, en attendant l’approbation de la FDA, puis d’un comité d’experts externes du CDC”.

Le président Joe Biden s'exprime depuis la salle à manger d'État de la Maison Blanche à Washington, le vendredi 3 septembre 2021, sur le rapport sur l'emploi d'août.

La commissaire de la FDA, le Dr Janet Woodcock, et la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, ont aidé à rédiger le déploiement des boosters, mais “maintenant, ces agences sont dans une boîte”, le Dr Steven Joffe, professeur d’éthique médicale et de politique de santé à l’Université de Pennsylvanie, a déclaré au New York Times.

“Nous voulons que les médecins, les scientifiques et le public fassent confiance aux recommandations et aux décisions qui sont prises, pour pouvoir indiquer à la FDA et au CDC de faire preuve de diligence raisonnable”, a déclaré Joffe.

Woodcock aurait même déclaré en coulisses qu’il était risqué de fixer une telle échéance sans plus de recherches. Et jeudi, Woodcock et Wallensky auraient tous deux demandé à la Maison Blanche de repousser le calendrier pour au moins le rappel Moderna.

Une source du gouvernement américain dans le domaine de la santé a déclaré à Fox News cette semaine que les membres du CDC estimaient que la Maison Blanche avait probablement pris de l’avance sur elle-même en fixant un calendrier pour le 20 septembre.

Bien que la controverse sur les boosters gagne du terrain cette semaine, les critiques sur le calendrier se poursuivent depuis août. Un chercheur en vaccins de Johns Hopkins a déclaré à la STAT, une publication médicale, en août, que la pression pour des injections de rappel si tôt dans l’utilisation des vaccins par le pays ne semblait pas être fondée sur la science.

“Je pense qu’il y a ce raz-de-marée qui est basé sur l’anxiété. Et je ne pense pas qu’il soit basé sur des preuves scientifiques qu’un rappel est nécessaire”, a déclaré la chercheuse en vaccins Anna Durbin au journal le mois dernier.

« On ne peut pas garder [boosting] et dire : ‘Nous allons éviter les rhumes chez tout le monde'”, a-t-elle ajouté.

Un autre responsable de la santé, Jesse Goodman, qui était le scientifique en chef de la FDA sous l’administration Obama, a également critiqué l’annonce du rappel de la Maison Blanche, selon une autre interview de STAT cette semaine.

“Normalement, ce que vous faites, c’est d’abord présenter les données, puis dire comment les données appuient la décision”, a déclaré Goodman, expliquant que la Maison Blanche avait fait le contraire de la norme.

“C’était une grave erreur dans la façon dont cela a été géré”, a ajouté Goodman.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également été interrogée pour savoir si le calendrier de l’administration était prématuré.

Le Dr Anthony Fauci a également pesé sur la controverse et a déclaré à STAT que la réponse de Biden au coronavirus reposait en fait sur des données et la science.

“Rappelles toi, [Biden’s] pas là à chaque appel Zoom, à chaque décision “, a déclaré Fauci. “Mais il a établi la norme, et il a clairement indiqué qu’il voulait que tout le monde dans cette administration, y compris l’équipe médicale, s’assure que la science dicte les directives . Cette science dicte les décisions. Cette science oriente la politique. Il a été sans équivoque.”

Maintenant, le booster Pfizer serait toujours sur la bonne voie pour respecter la date limite du 20 septembre, tandis que Moderna n’a terminé sa soumission à la FDA que vendredi.

“Nous avons toujours dit que nous suivrions la science et tout cela fait partie d’un processus en cours. Nous attendons un examen et une approbation complets de la FDA et une recommandation de l’ACIP”, a déclaré à Fox News le porte-parole de la Maison Blanche, Chris Meagher. la semaine.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de Fox News de commenter l’engagement de l’administration à suivre la science au milieu du recul.