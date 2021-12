Biden a provoqué plus de résistance aux vaccins que Fox News ne l’a jamais fait

Le jeu du blâme de Biden s’est accéléré mardi après-midi lors de la mise à jour d’omicron du président et de la poussée désespérée des vaccins, car il est beaucoup plus facile pour Joe Biden de pointer du doigt Fox News et les adeptes de QAnon pour la résistance aux vaccins que de prendre un moment d’introspection.

BIDEN : Le choix de ne pas être vacciné « a été alimenté par une dangereuse désinformation à la télévision par câble… J’appelle les fournisseurs de ces mensonges et désinformation à l’arrêter. Arrêter maintenant. » pic.twitter.com/gVKxunkrjK – Greg Price (@greg_price11) 21 décembre 2021

« Les non vaccinés sont responsables de leurs propres choix, mais ces choix ont été alimentés par une dangereuse désinformation sur la télévision par câble et les réseaux sociaux », a déclaré Biden.

Assurons-nous que nos termes sont clairs ici : par « désinformation », Biden entend tout ce qui lui fait du mal, à lui et à ses amis, politiquement (ce serait le même type de « désinformation » que son administration s’est engagée à signaler aux suzerains de la grande technologie à censurer). Par « réseaux sociaux », il entend tous les messages sur l’ivermectine et l’immunité naturelle qui échappent à l’œil vigilant de son administration et des « vérificateurs des faits » d’extrême gauche de Facebook. Et par « télévision par câble », il entend Fox News.

« C’est faux. C’est immoral. J’appelle les pourvoyeurs de ces mensonges et de cette désinformation à arrêter cela. Arrêtez-le maintenant », a déclaré Biden dans une ligne qui semblait sortir tout droit d’un monologue de Brian Stelter.

Pour trouver une source profonde de refus de vaccin, Biden devrait arrêter de surfer sur les chaînes et se regarder dans le miroir. Le président, son administration et ses alliés bureaucratiques ont diffusé beaucoup plus de fausses informations et provoqué bien plus de résistance aux vaccins que les têtes parlantes de Fox News n’en ont jamais fait.

L’administration Biden a provoqué plus de résistance aux vaccins que Fox News ne l’a jamais fait. – Kylee Zempel (@kyleezempel) 21 décembre 2021

Cela a commencé avant même que Biden ne soit élu, son actuel vice-président déclarant qu’elle ne se ferait pas vacciner si c’était la recommandation du président Donald Trump de l’époque.

La crédibilité du gouvernement fédéral sur les décisions liées au COVID n’a piqué du nez qu’à partir de là. Biden et les bureaucrates fédéraux ont menti si souvent pour atteindre leurs objectifs qu’il est difficile de garder leurs nombreuses tromperies.

Anthony Fauci est un point de départ évident. Il a d’abord dit qu’il n’y avait « aucune raison » de se promener avec un masque (le chirurgien général a également tweeté « sérieusement les gens – ARRÊTEZ D’ACHETER DES MASQUES ! ») avant que Fauci n’admette plus tard que ses conseils étaient tous une tromperie pour rationner l’équipement de protection individuelle pour les infirmières et médecins. Il a admis à une autre occasion qu’il avait arbitrairement augmenté les seuils d’immunité collective non pas à cause de preuves scientifiques, mais parce qu’il pensait pouvoir s’en tirer.

« Lorsque les sondages ont dit que seulement environ la moitié de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 pour cent », aurait déclaré Fauci au New York Times. « Ensuite, lorsque de nouvelles enquêtes ont indiqué que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit: » Je peux pousser un peu cela « , alors je suis passé à 80, 85. »

Et vous souvenez-vous quand Fauci a farouchement nié que l’argent des contribuables américains avait financé le gain de recherche fonctionnelle à Wuhan, pour ensuite admettre en mai qu’il n’y avait « aucun moyen de garantir » comment cet argent était utilisé ? Ou quand il a admis que les masques pour les personnes vaccinées étaient du théâtre politique après avoir nié avec véhémence la même chose ?

En parlant de cela, Biden et les Centers for Disease Control supplient toujours les Américains de continuer à se couvrir le visage, donc ce n’est pas seulement Fauci. Cela non seulement cultive une méfiance envers les soi-disant experts de la santé, mais cela enlève également la volonté des gens d’obtenir le vaccin. Après tout, si par ailleurs des personnes jeunes et en bonne santé ne peuvent pas arrêter de se masquer et de prendre des distances sociales après avoir reçu un vaccin COVID-19, à quoi bon ?

Sur la base des messages de l’administration Biden, vous pouvez voir pourquoi les gens pourraient ne pas croire qu’un vaccin ramènera leur vie à la normale. Deux ans après « deux semaines pour ralentir la propagation », les poteaux de but ont tellement changé que se faire vaxxer ne signifie pas récupérer votre vie, cela signifie continuer à vous masquer, prouver que vous êtes propre pour garder votre travail et faire la queue pour les injections de rappel.

Pouvez-vous blâmer les gens d’avoir reporté le vaccin lorsque Biden dit des choses à l’envers comme « Nous allons protéger les vaccinés » ? Pouvez-vous voir pourquoi ils pourraient hésiter après que Biden ait répété le mensonge évident selon lequel les vaccinés ne peuvent pas contracter ou propager le virus ? Qu’en est-il de la peur de la protection des enfants alors que les enfants de moins de 17 ans ont 99,998% de chances de survivre au coronavirus ?

Je dirais qu’il est naturel de se méfier d’un homme qui a menacé de vous faire virer si vous n’étiez pas d’accord avec son évaluation des risques. Il est normal de repousser les créatures des marais qui vous disent maintenant quoi mettre dans votre corps après avoir privé vos enfants d’une éducation non pas à cause de la science mais à cause d’intérêts particuliers.

Peut-être que les personnes non vaccinées seraient plus susceptibles de tenir compte des avertissements du président et des bureaucrates s’ils reconnaissaient la science sur l’immunité naturelle. Ou s’ils arrêtaient d’appeler COVID une « pandémie des non vaccinés » alors que ce n’est clairement pas le cas. Menacer de mort et de maladie des personnes en bonne santé non vaxxées tout en tapotant la tête des vaxxés pour avoir fait la « bonne chose » n’est pas la tactique la plus persuasive.

« Vous savez, ces entreprises et personnalités gagnent de l’argent en colportant des mensonges et en permettant la désinformation », a déclaré Biden mardi en référence à la télévision par câble et aux médias sociaux susmentionnés.

Mais ceux qui ont prêté attention savent que le « colportage de mensonges » et la « désinformation » sont une caractéristique de ce régime COVID dirigé par Biden – et aucune quantité de pointage du doigt sur Fox News ne peut sauver une quelconque de cette crédibilité détruite.

Kylee Zempel est rédactrice adjointe à The Federalist. Auparavant, elle a travaillé en tant que rédactrice pour le magazine Washington Examiner et en tant que rédactrice et productrice au National Geographic. Elle est titulaire d’un BS en communication Arts/Speech et d’un AS en justice pénale et écrit sur des sujets tels que le féminisme et les questions de genre, la liberté religieuse et la justice pénale. Suivez-la sur Twitter @kyleezempel.