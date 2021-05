Biden a qualifié l’attaque de débat de Kamala Harris de “ putain de conneries ” ⋆ .

Président Joe Biden et vice-président Kamala Harris semblent profiter d’une relation de collaboration fondée sur une véritable admiration et un respect mutuels, mais les choses entre les deux n’étaient pas toujours aussi chaleureuses. Prenons par exemple le moment où le candidat de l’époque Harris a attaqué la position de Biden sur les bus et a allégué qu’il avait été trop à l’aise avec des ségrégationnistes connus lors d’un débat primaire de 2019.

Le magazine Politico a publié une plongée profonde dans ce moment enflammé, qui a conduit Harris à être considéré comme le gagnant de ce débat – et a presque empêché Harris de devenir le colistier de Biden. Oh, et il y a le détail de la réaction de Biden à l’embuscade politique du sénateur Harris.

La plongée en profondeur est intitulée «The Inside Story of the Biden – Harris Debate Blowup», qui est effectivement décrite par le DEK comme suit: «Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris sont apparus si étroitement qu’il est difficile de se souvenir à quel point leur les premiers jours de la campagne étaient. Écrivain Edward-Isaac Dovere entre dans les détails sur la façon dont ce moment s’est produit et sur la réaction de Biden.

Harris a attaqué les positions politiques passées de Biden en ouvrant avec le vieux «je ne dis pas que vous êtes un raciste, mais…» un pari rhétorique. Ou regardons ses mots exacts:

Je vais maintenant adresser ceci au vice-président Biden: je ne pense pas que vous soyez raciste, et je suis d’accord avec vous lorsque vous vous engagez sur l’importance de trouver un terrain d’entente. Mais je crois aussi, et c’est personnel – c’était blessant de vous entendre parler de la réputation de deux sénateurs américains qui ont bâti leur réputation et leur carrière sur la ségrégation raciale dans ce pays. Et ce n’était pas seulement cela, mais vous avez également travaillé avec eux pour vous opposer au bus. Et, vous savez, il y avait une petite fille en Californie qui faisait partie de la deuxième classe pour intégrer ses écoles publiques, et elle était transportée en bus à l’école tous les jours. Et cette petite fille, c’était moi.

Biden a d’abord été surpris et le comportement normalement calme et froid s’est dissipé alors qu’il balbutiait pour riposter à l’attaque surprise. On pouvait voir son processus de pensée en temps réel alors qu’il luttait avec la défense «Je ne suis pas un raciste», qui cède le cadrage à l’attaquant, qui dans ce cas n’était pas seulement un vieil ami du fils décédé de Biden Beau Biden mais aussi son futur colistier.

Mais alors que NBC, le diffuseur du débat, prenait une pause publicitaire, Biden se serait présenté à un autre candidat et futur membre du cabinet de son administration, Pete Buttigieg. Dovere écrit:

Biden, décontenancé, chercha une réponse. Elle a mal interprété sa position, a-t-il dit. Ce n’est pas ce qu’il défendait, et elle le savait. Il trouva son chemin jusqu’au bout de la réponse et s’arrêta de parler. Quelques minutes plus tard, les modérateurs se sont arrêtés pour une pause publicitaire. Biden se pencha vers Pete Buttigieg, sur le podium à sa droite. Ils se connaissaient à peine, mais Biden cherchait quelqu’un avec qui partager le moment. «Eh bien», a-t-il dit, selon plusieurs personnes à qui la conversation a été relayée par la suite. «C’était une putain de conneries.

Le moment où Biden appelait l’attaque de Harris en privé à Buttigieg n’était pas visible par ceux qui regardaient à la télévision en ce moment, et un effort rapide pour trouver les images est resté vide. Vous pouvez voir le moment du débat ci-dessus, via NBC News.

