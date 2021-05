Biden a relevé le plafond des réfugiés – mais cela n’inversera pas les dommages causés par Trump

Après des mois d’indécision et de retour de flamme au sein de son propre parti, le président Joe Biden a finalement relevé le plafond des admissions de réfugiés pour 2021 à 62 500 – mais il a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que les États-Unis admettraient réellement que de nombreuses personnes.

“La triste vérité est que nous n’obtiendrons pas 62 500 admissions cette année”, a déclaré Biden dans un communiqué lundi. «Nous travaillons rapidement pour réparer les dégâts des quatre dernières années. Cela prendra du temps, mais ce travail est déjà en cours. »

Après que l’ancien président Donald Trump ait passé des années à essayer de démolir le programme pour les réfugiés – et que les efforts mondiaux de réinstallation se sont presque arrêtés au milieu de la pandémie – il ne sera pas facile de reconstruire la capacité des États-Unis à accueillir des réfugiés. Les États-Unis n’ont admis que 2334 réfugiés entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021, bien en deçà même du plafond précédent de Trump de 15000.

Des dizaines de milliers d’autres réfugiés sont toujours bloqués à l’étranger, attendant leur chance de venir aux États-Unis, dont beaucoup ont déjà été interrogés par les autorités américaines et sont confrontés à de longs délais de traitement. Mais pour pouvoir les accueillir, les agences de réinstallation des réfugiés devront rouvrir les bureaux qu’elles ont été forcés de fermer dans tout le pays, embaucher et former du nouveau personnel et renouer les relations avec les organisations locales, les employeurs et les propriétaires pour aider les réfugiés à s’assimiler. Le gouvernement américain devra revoir ses procédures de contrôle pour s’assurer que les réfugiés peuvent être traités rapidement, tout en tenant compte des problèmes de sécurité.

Les infrastructures internationales doivent également être renforcées. Le Département de la sécurité intérieure (DHS) doit accroître sa capacité à reprendre les entretiens sur le terrain des réfugiés que les États-Unis vont potentiellement réinstaller. Cela permettra à plus de personnes de rejoindre le pipeline des réfugiés – et de préparer les États-Unis au succès si Biden augmente le plafond d’admissions l’année prochaine à 125000, comme promis.

«La cible est une cible ambitieuse et ambitieuse, mais nous devons tirer vers la cible», a déclaré Erol Kekic, vice-président principal du programme d’immigration et de réfugiés de Church World Service.

L’indécision de Biden a retardé les efforts de réinstallation

La difficulté à atteindre le nouveau plafond d’admission de réfugiés est en partie due aux retards créés par Biden.

Lorsqu’il a pris ses fonctions, Biden a tempéré sa promesse électorale de réinstaller 125000 réfugiés, se fixant plutôt comme objectif d’admettre seulement 62500 réfugiés cet exercice à la lumière des défis liés à la pandémie et des politiques d’immigration draconiennes de l’administration Trump.

Mais après avoir évalué le statut du programme pour les réfugiés, les responsables de l’administration ont déclaré en avril que même l’objectif réduit semblait peu susceptible d’être atteint. La Maison Blanche a par conséquent annoncé qu’elle maintiendrait le plafond à 15000, un niveau record établi par l’administration Trump. Ce n’est qu’après une vive réaction de la part des membres démocrates du Congrès et des groupes de défense des réfugiés que Biden a changé de cap, annonçant lundi qu’il porterait le plafond à 62 500.

Mais au cours des deux mois que Biden a retardé, les agences de réinstallation des réfugiés ont perdu un temps précieux qui aurait pu être consacré à renforcer leurs capacités. Désormais, la perspective d’atteindre le plafond de 62 500 d’ici le 31 septembre, à la fin de l’exercice, est encore plus improbable.

«Réinstaller 62 500 réfugiés au cours de cet exercice est ambitieux et, malheureusement, irréaliste», a déclaré Krish O’Mara Vignarajah, président et chef de la direction des Lutheran Immigration and Refugee Services. «Mais nous savions que lorsque nous préconisions un [cap], parce que ce que le président fixe comme le plafond des réfugiés est à la fois ambitieux et inspirant pour un public national et international.

Le retard a également empêché les réfugiés qui ont déjà été approuvés par le gouvernement fédéral de venir aux États-Unis. Le département d’État, prévoyant que Biden augmenterait le plafond des réfugiés, avait programmé à l’avance des vols à destination des États-Unis pour plus de 700 réfugiés. Mais leurs vols ont été annulés après que Biden n’ait pas pris de mesures à temps.

«Si nous avions encore deux mois au cours de cet exercice, nous serions certainement en mesure de déplacer plus de personnes», a déclaré Kekic.

Les agences de réfugiés aux États-Unis sont toujours en train de reconstruire

Sur le plan intérieur, les agences pour les réfugiés assiégées depuis quatre ans sont en train de se reconstruire depuis que Biden a remporté la présidence.

Sous Trump, les agences pour les réfugiés ont vu leur financement fédéral réduit, les obligeant à réduire considérablement leur infrastructure et leur personnel pour maintenir leurs programmes de réinstallation à flot. Plus de 100 bureaux de réinstallation – près d’un tiers du total national – ont fermé et de nombreux fonctionnaires chargés du traitement des réfugiés à l’étranger ont été licenciés ou réaffectés.

«Dans certains cas, ces membres du personnel étaient des experts avec des décennies d’expérience et de connaissances institutionnelles», a déclaré O’Mara Vignarajah. «Ainsi, beaucoup d’entre eux n’ont pas eu le luxe d’attendre la reprise de la réinstallation. Certains d’entre eux ont été contraints de rechercher d’autres opportunités professionnelles. »

Pendant la pandémie, les agences de réinstallation ont également dû réduire le niveau de contact personnel avec les réfugiés et collecter des fonds privés pour leur fournir des ordinateurs portables et des téléphones intelligents – des nécessités à l’ère de la distanciation sociale, mais pas des choses qui ont toujours été fournies.

La décision de Biden de fixer un plafond de réfugiés plus élevé ouvre des ressources à ces agences pour augmenter à nouveau leurs capacités. De manière cruciale, cela implique d’investir dans des partenariats locaux pour aider à installer des réfugiés pour réussir à long terme.

Les agences de réinstallation devront trouver des propriétaires disposés à louer des logements abordables. Dans un marché du travail compétitif, ils doivent également reconstruire des relations avec des employeurs désireux d’embaucher des réfugiés. Et ils devront recruter et former des volontaires pour aider à meubler les appartements des familles nouvellement arrivées et les conduire à des rendez-vous médicaux, à des cours d’anglais et à des entretiens d’embauche.

Tout cela prend du temps. Mais la plupart des agences sont optimistes quant à la possibilité de prospérer à nouveau bientôt.

«Les réductions sévères du soutien public et les dommages causés au partenariat public-privé ont été quelque peu compensés par une augmentation du soutien communautaire au programme pour les réfugiés, ce qui nous met dans une bonne position pour relancer et reconstruire le programme», Mark Hetfield, président et PDG de l’agence de réinstallation des réfugiés HIAS, a déclaré.

Le traitement des réfugiés à l’étranger doit à nouveau augmenter

Bien que les agences de réinstallation des réfugiés aux États-Unis soient convaincues qu’elles peuvent se reconstruire rapidement, les opérations internationales sont une autre histoire.

La pandémie semble tourner un coin aux États-Unis, mais de nombreux pays qui accueillent actuellement des réfugiés sont loin d’atteindre des niveaux de vaccination comparables. Cela a rendu risqués certains des travaux sur le terrain dans les pays hôtes.

Les réfugiés doivent subir un traitement et un contrôle approfondis en personne. En règle générale, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) identifie un réfugié à l’étranger et le renvoie vers un pays d’accueil comme les États-Unis. Un centre d’aide aux réfugiés, géré par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ou une agence de réinstallation, aide le réfugié à préparer une demande montrant le fondement de sa demande avec des pièces d’identité à l’appui, si disponibles.

Cette demande est envoyée au DHS, qui dépêche ensuite un fonctionnaire sur le terrain pour interroger le demandeur et déterminer s’il répond aux critères juridiques de ce qui constitue un réfugié: qu’il soit confronté à une «crainte fondée de persécution» en raison de sa race, de son appartenance dans un groupe social, une opinion politique, une religion ou une origine nationale particulière.

S’ils avancent, ils subissent une évaluation médicale et leur demande est partagée avec des agences fédérales d’application de la loi et de renseignement non spécifiées pour dépister les menaces potentielles à la sécurité. Ils ne peuvent prendre l’avion pour les États-Unis que s’ils passent.

«C’est un miracle que quiconque réussisse, franchement», a déclaré Hetfield. «Nous avions l’habitude de dire que cela prend de 18 à 24 mois, mais c’était sous l’administration Obama, et maintenant cela prend entre 18 mois et pour toujours – ou jamais.»

La pandémie a encore compliqué ce processus. Le HCR a modifié ses pratiques pour empêcher la propagation du Covid-19, notamment en mettant en œuvre des protocoles de distanciation sociale et en autorisant le travail à distance dans la mesure du possible, mais ses opérations de réinstallation se sont poursuivies.

«Notre devise depuis le début de Covid est de rester et de livrer», a déclaré Chris Boian, un porte-parole du HCR. «Nous avons continué [to make referrals] tout au long de cette pandémie, et maintenant nous commencerons à renforcer à nouveau notre personnel dans le monde entier pour le ramener à des niveaux plus solides.

Mais il y a eu un goulot d’étranglement au stade où les responsables américains sont censés interroger les réfugiés. Selon une source proche des données internes du Département d’État, quelque 78 000 réfugiés qui ont subi un premier dépistage attendent actuellement un entretien.

C’est en partie parce que l’administration Trump a détourné les ressources du traitement des réfugiés, ce qui a entraîné beaucoup moins d’entretiens. En 2017, 352 agents étaient affectés au corps des réfugiés, mais en 2020, le gouvernement fédéral n’en avait budgété que 235. Par conséquent, les entrevues ont fortement chuté, passant de 125 000 en 2016 à 44 000 seulement trois ans plus tard.

La pandémie a également rendu les voyages internationaux difficiles pour les fonctionnaires qui sont tenus par la réglementation d’interroger les réfugiés en personne, même si d’autres parties du système d’immigration américain, y compris les expulsions, ont continué à fonctionner par chat vidéo.

Les retards des entretiens menacent la capacité des États-Unis non seulement à atteindre le plafond de cette année, mais aussi à ajouter au pipeline de réfugiés qui pourraient arriver en 2022. L’administration Biden a indiqué aux agences qu’elle avait l’intention d’embaucher plus de personnes dans le corps des réfugiés – et que Les responsables chargés du travail sur le terrain sont soit en cours de vaccination, soit déjà vaccinés – mais la constitution de cette main-d’œuvre pourrait prendre de six mois à un an, a déclaré Kekic.

«Tant que nous ne pourrons pas envoyer des personnes sur le terrain pour procéder à cette décision, nous ne pouvons plus approuver de personnes», a-t-il ajouté. «Le moment est venu de construire un pipeline pour l’année prochaine.»

Le programme américain pour les réfugiés a besoin d’une refonte

L’administration Biden pourrait accélérer le traitement des réfugiés au niveau national et aider le programme de réinstallation à mieux refléter les priorités humanitaires des États-Unis.

Il pourrait commencer par réorganiser les procédures de contrôle, qui semblent retarder les demandes de milliers de réfugiés. Quelque 36 000 réfugiés ont eu un entretien mais nécessitent un traitement plus approfondi, y compris des contrôles de sécurité, selon une source proche des données internes du Département d’État.

Mais on ne sait pas exactement ce qui cause le blocage, car le processus de vérification est essentiellement une boîte noire.

«C’est juste un processus incroyablement opaque qui prend une éternité, et par conséquent, le programme de réinstallation est devenu un programme de sauvetage qui évolue à un rythme glacial, et ce n’est vraiment pas acceptable», a déclaré Hetfield. «La capacité d’effectuer une réinstallation d’urgence est au mieux extrêmement limitée, et c’est quelque chose qui doit être examiné.»

Biden a ordonné un examen de ces procédures dans l’intérêt de rendre les contrôles «plus efficaces, significatifs et équitables» tout en utilisant des «méthodes solides de détection des fraudes pour assurer l’intégrité du programme et protéger la sécurité nationale». Il y a également eu une certaine amélioration du nombre d’approbations de sécurité que les agences de réinstallation de réfugiés ont observées depuis que Biden a pris ses fonctions, mais ce n’est toujours «qu’une goutte d’eau dans l’océan en termes de ce qui est nécessaire pour accélérer ce mouvement», a déclaré Kekic.

Une autre préoccupation est de savoir si Biden peut rendre le programme des réfugiés plus robuste aux changements dans les administrations. Certains ont plaidé pour l’adoption d’un plancher annuel d’admission des réfugiés.

«Cela aiderait à isoler le programme des vents politiques d’une future branche exécutive qui chercherait à utiliser les réfugiés comme un gourdin politique», a déclaré O’Mara Vignarajah.

Il y a déjà deux projets de loi au Congrès qui établiraient un tel plancher: un qui le fixerait à 95 000, et un autre – avec plus de 50 coparrainants – qui le fixerait à 125 000. Cela représenterait une déclaration de l’engagement durable des États-Unis envers les personnes les plus vulnérables du monde.

“Vous ne pouvez pas surestimer l’importance et le pouvoir symbolique de la décision américaine d’augmenter ses admissions”, a déclaré Boian. «Cela envoie clairement le message que tout le monde doit faire plus sur ce front, que tous les pays doivent rendre plus de places disponibles pour la réinstallation des réfugiés. Cela s’appelle prêcher par l’exemple. C’est un défi humain mondial – pas un problème auquel aucun pays ne doit faire face seul. »