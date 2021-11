NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a semblé lire les instructions techniques de son prompteur lors d’un discours mardi sur la hausse des prix du gaz.

« En raison des mesures que nous avons prises, les choses ont commencé à changer », a déclaré Biden.

« Fin de citation », a ajouté Biden avant de passer à sa phrase suivante.

Mais Biden terminait en fait une citation qu’il avait commencée. Fox News et plusieurs autres médias ont rapporté à tort qu’il lisait un signal de téléprompteur.

Son commentaire complet était :

« Et, soit dit en passant, vous avez peut-être entendu hier le PDG de Walmart parler des mesures que nous avons prises. Il a dit, et je cite: » La combinaison de l’entreprise privée et du gouvernement travaillant ensemble a vraiment été un succès. » Il a ajouté : « Tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il y a… beaucoup d’innovations. Grâce aux actions que nous avons entreprises, les choses ont commencé à changer.

Le président Joe Biden passe devant le beurre de cacahuète, la dinde nationale de Thanksgiving, après avoir été gracié lors d’une cérémonie dans la roseraie de la Maison Blanche le vendredi 19 novembre 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

L’adieu de Biden est intervenu lors d’un discours sur la hausse des prix du gaz et l’économie, au cours duquel il a également prononcé un message de Thanksgiving.

BIDEN SUGGÈRE ENCORE QU’IL N’APPELLE PAS LES TIR: « JE SUIS CENSÉ M’ARRÊTER ET SORTIR »

« Je veux que vous sachiez à quel point je suis reconnaissant d’être votre président », a-t-il déclaré. « Et je vous promets que je n’arrêterai jamais de travailler pour répondre aux besoins de votre famille. Et ensemble, nous allons relever des défis. Nous allons les relever honnêtement. Et que nous continuerons à construire cette économie autour de gens qui travaillent dur qui construit ce pays. Joyeux Thanksgiving, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu protège nos troupes.

Joe Biden annonce la libération de 50 millions de barils de pétrole de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis dans le cadre d’un effort coordonné avec d’autres grandes économies pour aider à atténuer la hausse des prix du gaz. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Biden a déclaré plus tard à la presse qu’il devait partir pour aider dans une soupe populaire et n’a répondu à aucune question, incitant un journaliste à crier: « Quand allez-vous répondre à nos questions? »

WHITE HOUSE COUPE BRUSQUEMENT L’ALIMENTATION DE BIDEN AU MILIEU DE LA PHRASE QUAND IL POSE DES QUESTIONS LORS DU BRIEFING SUR LES FEUX DE NATURE

L’administration Biden a fait face à plusieurs reprises à des accusations selon lesquelles le président n’est pas en charge de ses communications. En septembre, la Maison Blanche a brusquement coupé le fil du briefing de Biden sur les incendies de forêt avec des responsables fédéraux et étatiques à Boise, Idaho.

En août, le flux audio du président a été coupé alors qu’il était sur le point de répondre à la question d’un journaliste sur le délai de retrait militaire de son administration d’Afghanistan.

La Maison Blanche a également coupé l’alimentation de Biden en mars lorsqu’il a déclaré qu’il était « heureux de répondre aux questions » tout en s’adressant aux législateurs démocrates lors d’un événement virtuel.

Cortney O’Brien de Fox News a contribué à ce rapport.