Biden a tout à l’envers – les démocrates, pas les républicains, gardent la démocratie en ligne de mire

Encore une fois, les démocrates ont maîtrisé la projection psychologique. Plutôt que d’éclaircir les ténèbres de leur propre âme, ils accusent les républicains de pratiquer les péchés des démocrates. Leur dernière allégation : le GOP met en péril la démocratie elle-même.

• « L’ancien président et ses partisans ont décidé que la seule façon pour eux de gagner est de supprimer votre vote et de renverser nos élections », a déclaré jeudi le président Joe Biden au Capitole des États-Unis. Marquant un an depuis les émeutes des partisans trop zélés de Trump, Biden a ajouté: « C’est faux. C’est antidémocratique. Et franchement, ce n’est pas américain. »

• Avant de présenter Biden, la vice-présidente Kamala Harris a fait allusion aux électeurs du président Donald J. Trump comme « les forces qui cherchent à démanteler notre démocratie ».

• « Je crains que si les républicains gagnent aux élections de mi-mandat, ce vote dans ce pays tel que nous le connaissons aura disparu », a déclaré lundi à MSNBC le membre du Congrès Eric Swalwell, D-Calif. « Ce n’est pas seulement l’élection la plus importante, mais si nous ne le faisons pas correctement, ce pourrait être la dernière élection. »

Pour Biden, Harris, Swalwell et leurs camarades, hurler que les républicains tuent la démocratie est plus facile et plus amusant que de concéder que les démocrates, et non le GOP, ont battu sans arrêt les normes et les institutions démocratiques américaines depuis au moins 2016.

Cette année-là, le ministère de la Justice d’Obama et le FBI ont espionné la campagne présidentielle du parti d’opposition. La sonde Russiagate était le Watergate sans l’effraction. La base de l’espionnage démocrate contre Trump était le soi-disant « Dirty Dossier », financé par la campagne d’Hillary Clinton et le Comité national démocrate. Ce document discrédité a canalisé la désinformation du Kremlin vers la justice, via l’ancien espion britannique Christopher Steele.

Le DOJ, à son tour, a présenté ces mensonges aux juges fédéraux, pour obtenir des mandats de surveillance injustifiés contre l’agent de campagne Trump, Carter Page. L’équipe Hillary a ensuite divulgué ces mensonges russes à des organes de presse pro-démocrates (excusez la redondance), qui les ont injectés dans le débat public sur Clinton et Trump.

Quel coup dur pour la démocratie.

Peu de temps après la victoire bouleversée de Trump, les démocrates ont braillé, commis un incendie criminel et rejeté les résultats des élections.

Les démocrates ont ensuite utilisé des publicités imprimées et télévisées pour faire pression sur les représentants du Collège électoral de Trump pour qu’ils modifient leurs votes. Certains électeurs ont reçu des menaces de mort simplement pour avoir participé à cette phase inscrite dans la Constitution du processus électoral présidentiel.

Lorsque ce pari a échoué, au moins 54 démocrates du Congrès ont boycotté l’investiture de Trump – un affront sans précédent à la transition pacifique du pouvoir aux États-Unis.

L’ancien président Jimmy Carter a déclaré : « Trump n’a pas remporté les élections en 2016 ». Hillary Clinton a qualifié Trump de « président illégitime ». Le défunt membre du Congrès John Lewis, D-Ga., a déclaré plus tôt : « Je ne vois pas ce président élu comme un président légitime.

Pendant trois ans, les enquêtes du Russiagate, propulsées par les démocrates, ont avancé le mensonge grossier selon lequel Trump était un « atout russe », comme l’a insinué le responsable déshonoré du FBI Andrew McCabe. Comme Drano, ces fantasmes ont rongé la foi en Trump, son administration et l’ensemble du gouvernement américain. L’enquête de l’ancien chef du FBI, Robert Mueller, a révélé que de telles accusations paranoïaques étaient totalement sans fondement.

Les émeutiers d’ANTFA et de Black Lives Matter ont saccagé des bâtiments gouvernementaux à l’été 2020. Ils ont tenté à plusieurs reprises d’incendier Portland, le palais de justice fédéral de l’Oregon, et ont incendié avec succès des postes de police. La plupart des démocrates ont ignoré ces attaques contre les institutions démocratiques américaines. D’autres ont acclamé les émeutiers. La sénatrice de l’époque, Kamala Harris, D-Calif., a activement collecté des cautions pour les émeutiers qui ont utilisé leur liberté retrouvée pour perpétrer de nouvelles violences.

Les démocrates ont armé COVID-19 pour matraquer des procédures de vote vieilles de plusieurs siècles. Les « mesures d’urgence temporaires » comprenaient des bulletins de vote par correspondance sans excuse pour tous, des bulletins de vote par correspondance envoyés à tous les électeurs inscrits (vivants ou morts), des exigences de signature de témoin diluées ou rejetées sur ces bulletins, des urnes sans surveillance, et plus encore. Bon nombre de ces changements ont été apportés de manière inconstitutionnelle par des secrétaires d’État, des commissaires de comté et des juges – mais pas par les législatures des États, comme le prescrit la Constitution américaine.

Certains de ces changements unilatéraux et anarchiques se sont produits bien après le début du vote. Bien qu’elle n’ait pas le pouvoir de le faire, la secrétaire d’État de l’époque, Kathy Boockvar, D-Pa., a attendu jusqu’à 20 h 38 la veille des élections pour demander aux responsables du comté de renvoyer les bulletins de vote erronés aux électeurs, afin qu’ils puissent « guérir » et les soumettre à nouveau. Les démocrates urbains ont contacté leurs électeurs pour apporter ces corrections. Républicains ruraux ? Pas tellement.

Le soir des élections 2020, le dépouillement des votes s’est mystérieusement et inexplicablement arrêté à Atlanta, Philadelphie et dans d’autres bastions démocrates. Les bulletins de vote sont normalement comptés pendant la nuit, jusqu’à ce que les gagnants sortent. Au lieu de cela, le démarchage a été interrompu.

Une salle de tabulation à la State Farm Arena d’Atlanta a été libérée à 22h30 afin que les responsables électoraux puissent « se retirer » pour la soirée. En fait, après que les journalistes et les observateurs électoraux du GOP ont été renvoyés chez eux, des caméras de surveillance ont surpris des agents électoraux en train de retirer des boîtes sous une table couverte et d’en placer le contenu – des bulletins de vote – dans des machines de comptage jusqu’à 1h du matin. Ni fraude électorale ni apparence de vote la fraude renforce la démocratie.

« Nous voulons que tous les challengers républicains sortent de cette pièce ! » a crié un homme portant une lanière d’apparence officielle dans un centre de dépouillement des voix de Detroit, Michigan. Alors que les observateurs du GOP étaient démarrés, les gens en chemises BLM ont applaudi.

Les fenêtres de cette salle de tabulation ont alors été recouvertes de carton, dans une atteinte à la transparence. La Géorgie et la Pennsylvanie faisaient partie des États où les observateurs républicains des scrutins n’avaient pas accès aux salles de dépouillement ou étaient tenus trop éloignés pour examiner le décompte des voix, inspecter les signatures des bulletins de vote par correspondance et s’acquitter de leurs fonctions solennelles.

La démocratie meurt dans les ténèbres.

Et maintenant, Biden et le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer de New York veulent jeter l’obstruction – un rempart de gouvernement limité et de liberté individuelle – afin que le Sénat puisse adopter une législation sur les « droits de vote ». HR 1 n’a rien à voir avec « ce pour quoi notre pays s’est battu à… Selma, Alabama », comme l’a suggéré Biden jeudi, à savoir émanciper les Noirs du Sud de la privation du droit de vote de Jim Crow.

Ce projet de loi devrait s’appeler Manuel d’instructions sur la fraude électorale nationale. Usurpant totalement ce que Harris appelait « le droit que notre avenir soit décidé de la manière dont la Constitution le prescrit », cette législation violerait la Constitution américaine.

Il imposerait un code électoral de Washington, DC, entravant ainsi 50 législatures d’État qui, à ce jour, ont décidé des « temps, lieux et manières » de leurs élections, comme l’exige l’article un, section quatre du plan fondateur de l’Amérique.

Cette législation rendrait également permanentes les mesures temporaires que les démocrates ont infligées aux États, par le biais de la législation et des litiges, alors que COVID-19 terrorisait 2020 : en plus de celles énumérées ci-dessus, des semaines de vote anticipé, un trafic de bulletins de vote généralisé par des tiers et des livraisons de bulletins de vote par la poste jours et même des semaines après le jour du scrutin.

HR 1 devrait encourager les fraudeurs de vote. Il interdirait l’identification des électeurs. Ceux qui demandent des permis de conduire et d’autres avantages gouvernementaux seraient inscrits pour voter automatiquement. Ni la permission de l’individu ni une preuve de citoyenneté américaine ne seraient demandées.

L’inscription le jour même ne laisserait aucun temps aux fonctionnaires électoraux pressés pour vérifier si les électeurs frappés le jour du scrutin sont qualifiés pour voter.

Ce projet de loi empêcherait le retrait des personnes déplacées et même des personnes décédées des listes électorales. Il n’y a pas d’explication innocente à cela.

Les démocrates ont sans relâche martelé les piliers des élections démocratiques américaines.

Ce sont les ennemis naturels de la démocratie. Et plutôt que de posséder cette distinction méprisable, les démocrates font ce qu’ils font le mieux : accuser tout le monde de leur propre mal.

