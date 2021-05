Biden a un nouveau plan de conservation. Les militants de droite le combattent déjà.

Cette histoire fait partie de Down to Earth, une nouvelle initiative de rapport Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Depuis janvier, lorsque le président Joe Biden a annoncé son engagement de conserver 30% des terres américaines d’ici 2030, beaucoup se demandent: d’où viendront toutes ces terres? Aujourd’hui, seuls 12% du territoire national se trouvent dans des zones protégées.

L’administration Biden a commencé à offrir quelques indices. Dans un rapport la semaine dernière, le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il atteindrait cet objectif en restaurant les terres dégradées, en offrant des programmes de conservation volontaires aux propriétaires fonciers privés et – c’est essentiel – en élargissant la définition de «conservation» pour inclure certaines terres ouvrières et tribales existantes.

Le rapport n’indique nulle part que les terres privées seront saisies par le gouvernement ou que les agriculteurs, les éleveurs et les chasseurs seront coupés des terres publiques. Au contraire, le rapport suggère que davantage de terres publiques seront rendues accessibles pour les loisirs.

Pourtant, un petit groupe d’activistes conservateurs fait craindre que l’initiative, connue sous le nom de 30 par 30, soit une décision de saisir des terres privées et de restreindre l’accès aux acres fédérales. «Nous envisageons un énorme accaparement des terres qui va fondamentalement changer la propriété foncière en Amérique», a déclaré Margaret Byfield, directrice exécutive du groupe de droits de propriété American Stewards of Liberty (ASL), dans un segment de Fox News le 6 mai.

Byfield, dont les parents ont été impliqués dans des batailles terrestres antigouvernementales qui remontent à la fin des années 1970, affirme que 30 par 30 est un complot élaboré par des écologistes radicaux, basé sur une science erronée, pour mettre plus de terres sous un contrôle strict du gouvernement.

Et cet argument a fait son chemin au Congrès. À la fin de la semaine dernière, la représentante du Colorado, Lauren Boebert, une militante des droits des armes à feu qui a déjà exprimé son soutien à la théorie du complot sans fondement QAnon, a présenté un projet de loi avec 22 membres du Congrès appelé le 30 x 30 Termination Act. Il cherche à annuler l’engagement de Biden, entre autres objectifs.

Ces arguments ne sont rien de moins qu’une «campagne de désinformation» poussée par une forte minorité, a déclaré Aaron Weiss, directeur adjoint du Center for Western Priorities, un groupe de défense des droits, qui a suivi de près l’effort. Le plan 30 par 30 de Biden n’est pas un accaparement de terres, a-t-il dit, et la plupart des Occidentaux même soutiennent le plan, selon une poignée de sondages récents.

Mais petits ou pas, ces efforts de l’opposition – qui font partie d’une longue histoire de sentiment anti-gouvernemental conservateur dans ce pays, en particulier autour des droits fonciers – pourraient nuire ou ralentir l’initiative, a déclaré Weiss. Et c’est particulièrement troublant étant donné qu’ils ne sortent pas seulement d’un moment de polarisation politique intense, mais qu’ils surviennent également à un moment où la crise de la biodiversité s’accélère.

Une opposition née de la rébellion de Sagebrush

S’exprimant sur une scène à Rapid City, dans le Dakota du Sud, le mois dernier, devant une présentation intitulée «LAND GRAB 30 X 30», Byfield a expliqué pourquoi son opposition au grand plan de conservation de Biden est personnelle. Son père, l’éleveur Wayne Hage, a passé des années enfermé dans une bataille avec le gouvernement fédéral au sujet du droit de faire paître le bétail sur les terres publiques.

À partir de la fin du 20e siècle, Hage et sa première femme, Jean Nichols Hage, ont fait paître leur troupeau sur les terres fédérales du Nevada sans les permis nécessaires, rapporte High Country News. Le gouvernement a répondu en mettant en fourrière plus de 100 de leurs bovins, ce qui a incité les Hages à déposer ce que Byfield a déclaré être la toute première poursuite en pâturage sur des terres fédérales, en 1991.

Cela a déclenché une bataille juridique longue et compliquée et a alimenté ce que l’on appelle la rébellion de Sagebrush – un mouvement de lutte contre le contrôle gouvernemental des terres en Occident qui remonte aux années 1970. (La flambée la plus médiatisée du mouvement dans l’histoire récente a eu lieu en 2014, lorsque l’éleveur Cliven Bundy et les manifestants pour les droits fonciers ont affronté les forces de l’ordre du Bureau of Land Management près de Bunkerville, au Nevada.)

L’entrée du ranch de Cliven Bundy près de Bunkerville, dans le Nevada, en octobre 2016.Ronda Churchill / Washington Post / .

Le procès et la lutte qui a suivi ont également donné naissance à une nouvelle organisation de droits de propriété, connue sous le nom de Stewards of the Range. Ce groupe a ensuite fusionné avec une autre organisation (dirigée par le mari de Byfield, Dan Byfield) pour former American Stewards of Liberty, dont Margaret et Dan Byfield sont respectivement le directeur exécutif et le PDG.

Avec juste un petit personnel, l’organisation à but non lucratif défend les droits de propriété, la gouvernance locale et l’utilisation continue des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz. Et il a été soutenu par d’éminents donateurs conservateurs, notamment les frères Koch et la famille DeVos, a rapporté Nancy Lofholm du Colorado Sun.

L’une de ses plus grandes campagnes vise à retirer des espèces de la Loi sur les espèces en voie de disparition, qui impose des restrictions sur l’habitat essentiel. Désormais, ASL vise 30 par 30.

Deux douzaines de pays ont adopté des résolutions contre 30 sur 30

Selon Byfield et d’autres militants de l’ASL – dont certains ont épousé les théories du complot, écrit Lofholm – 30 par 30 est un accaparement des terres poussé par l’élite environnementale et basé sur de fausses sciences. Byfield, pour sa part, a nié que les crises du climat et de la biodiversité soient réelles.

L’ASL a également déclaré qu’il n’y avait pas d’autorité constitutionnelle pour 30 par 30 et a critiqué l’administration Biden pour avoir annulé les changements apportés par Trump à une politique utilisée par le gouvernement fédéral pour acquérir des terres. Les changements, qui ont affecté le Fonds de conservation des terres et de l’eau, ont donné aux autorités nationales et locales le pouvoir de mettre leur veto aux accords en cours, a rapporté E&E News.

Avec ces arguments, ASL s’est lancée dans une campagne pour mettre fin à 30 par 30 – bien avant même que l’initiative ne soit officiellement lancée. À travers l’Ouest et le Midwest, qui abritent de grandes parties de terres publiques, des fermes et des ranchs, le groupe a dirigé des sessions de formation sur la façon de combattre 30 par 30. «Comment lutter contre cela?» Byfield a déclaré sur la scène du Dakota du Sud. «Tout ce que DC adopte ou que la Maison Blanche fait avancer doit être mis en œuvre localement.»

À cette fin, ASL a axé sa campagne sur l’aide aux comtés de l’Ouest pour adopter des résolutions pour s’opposer à 30 par 30, en créant un «Guide de la lutte» et des résolutions modèles que les commissaires de comté peuvent utiliser. Et jusqu’à présent, il a eu un certain succès: plus de deux douzaines de comtés, principalement dans le Colorado et le Nebraska, ont adopté des résolutions s’opposant à 30 par 30, selon le site Web de l’ASL.

Le nouveau rapport du ministère de l’Intérieur n’a pas fait grand-chose pour réprimer l’opposition du GOP

Les résolutions modèles d’ASL affirment que toutes les terres sous l’objectif de 30% seront protégées en permanence et intacte. La conclusion que cette superficie se fera au détriment des terres existantes abritant des ranchs, des terres agricoles et des terrains de chasse, ce qui causera «des dommages dramatiques et irréversibles aux économies de nombreux États occidentaux», selon l’une des résolutions.

Des arguments similaires ont pris de l’ampleur sur Capitol Hill parmi un groupe de législateurs conservateurs. En mars, plus de 60 membres du Congressional Western Caucus ont envoyé une lettre à Biden exposant leurs doutes. «Nous restons préoccupés par le fait que l’initiative 30 par 30 sera utilisée comme une méthode pour saper les droits de propriété privée, contourner le mandat d’utilisation multiple et verrouiller plus de terres», ont-ils écrit.

Le récent rapport du ministère de l’Intérieur a tenté de dissiper ces inquiétudes. La vision qu’il présente suggère que le gouvernement respectera les droits de propriété et considérera certaines terres à usages multiples, comme les fermes, les ranchs et les terrains de chasse, comme faisant partie de la cible, à condition qu’elles soient gérées de manière durable.

Pourtant, il n’a pas fait grand-chose pour apaiser les adversaires les plus virulents de 30 par 30, y compris le représentant Bruce Westerman de l’Arkansas et Boebert du Colorado. “Bien que je sois heureux de voir que l’administration publie enfin des informations sur un objectif jusqu’alors non défini, le manque de détails spécifiques dans le rapport est inacceptable”, a déclaré Westerman dans un communiqué à Vox. «Alors que l’administration continue de formuler cette initiative, j’espère qu’elle se concentrera sur ces propositions bipartites et de bon sens et évitera les efforts pour enfermer des millions d’acres de nouvelles terres et eaux dans des zones de nature sauvage ou des monuments nationaux.»

Un panneau de campagne pour le représentant Boebert à l’extérieur de Colona, ​​Colorado, le 10 octobre 2020.Jason Connolly / . / .

Pendant ce temps, vendredi dernier, un jour après la publication du rapport sur l’Intérieur, Boebert a présenté son projet de loi visant à annuler complètement l’initiative 30 par 30, qui utilise un argument similaire à celui avancé par ASL – que 30 par 30 est un accaparement de terres. «Verrouiller 30% de toutes nos terres et de nos eaux au cours de la prochaine décennie est un tueur de rêve pour les générations futures et les économies locales», a déclaré Boebert dans un communiqué. «Dans l’Ouest, nous ne connaissons que trop bien les accaparements de terres par le gouvernement, et nous pouvons voir celui-ci venir à un kilomètre de distance.»

En réponse à une demande d’interview, un porte-parole de Boebert a dirigé Vox vers le communiqué de presse lié ci-dessus. Son bureau n’a pas renvoyé de demande de commentaires ultérieure.

En réponse à une demande de commentaire, Byfield d’ASL a pointé Vox vers un article sur le site Web du groupe, répondant au rapport du ministère de l’Intérieur. L’article a critiqué le manque de détails dans le rapport et répété les affirmations passées de l’ASL, notamment que l’initiative est une décision de l’administration Biden de contrôler «notre terre». Il a également remis en cause, une fois de plus, la légitimité de la crise de la biodiversité.

«C’est le plus éloigné de l’accaparement des terres»

Ces arguments semblent supposer que, pour atteindre l’objectif de 30%, le gouvernement fédéral interdira l’accès aux terres publiques, saisira la propriété privée et ignorera les avantages pour la conservation des terres exploitables qui sont gérées en tenant compte de la biodiversité.

Mais pour autant que nous sachions, ce n’est pas ce que le gouvernement propose, selon Collin O’Mara, PDG de la National Wildlife Federation. «C’est le plus éloigné d’un accaparement des terres», a déclaré O’Mara. “Il n’y a rien de proposé qui affecte les droits de propriété privée.”

Sur les terres publiques, qui sont beaucoup plus vastes en Occident, le ministère de l’Intérieur peut continuer à restreindre l’accès aux industries extractives, a déclaré Weiss, du Center for Western Priorities. Fin janvier, l’administration Biden a suspendu les nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres fédérales.

Mais il est peu probable que ces restrictions ciblent les terres exploitables, ont déclaré Weiss et O’Mara. Au contraire, 30 par 30 est susceptible d’ouvrir plus de terres fédérales aux activités récréatives, et même de les rendre plus productives grâce à la restauration et à une meilleure gestion, ont-ils ajouté. Le mois dernier, le ministère de l’Intérieur a annoncé une proposition pour la plus grande expansion des possibilités de chasse et de pêche de l’histoire des États-Unis. (Le ministère de l’Intérieur a refusé de commenter cette histoire.)

En ce qui concerne les terres privées, le gouvernement a clairement indiqué que tout effort de conservation serait volontaire pour le propriétaire foncier. «Le gouvernement utilise rarement un domaine éminent», a déclaré Weiss. (Une exception notable serait l’administration Trump, a ajouté Weiss, qui a saisi une propriété privée pour construire le mur frontalier américano-mexicain, bien que le tollé des conservateurs était alors absent. “C’est la plus grande ironie ici”, a-t-il déclaré.)

Dans son message en réponse au rapport sur l’Intérieur, ASL a déclaré que les programmes destinés aux propriétaires fonciers privés ne seraient pas volontaires car ils seraient frappés de charges fiscales plus élevées sous Biden, ne leur donnant pas d’autre choix que de vendre leurs terres.

L’opposition pourrait ralentir 30 par 30

En fin de compte, la plupart des Américains – y compris les Occidentaux – soutiennent en fait la conservation des terres et 30 par 30, selon une poignée de sondages récents. Une enquête auprès des électeurs de huit États de la région des Rocheuses menée par le Colorado College, par exemple, a révélé que 77% d’entre eux soutiennent l’objectif de 30 par 30 (49% d’entre eux le soutiennent fermement).

Et les politiciens occidentaux le savent, a déclaré Weiss. «Vous ne pouvez pas gagner une fonction publique en tant que républicain ou démocrate en Occident si vous lancez cette ligne de terres anti-publiques. Ce n’est certainement pas une attitude omniprésente ici.

Alors, pourquoi cette opposition importe-t-elle?

Bien qu’ils puissent être des valeurs aberrantes, les législateurs conservateurs contre 30 par 30 pourraient aider à bloquer la future législation qui rapprocherait les États-Unis de l’objectif, a déclaré Weiss. De plus, cette initiative, de par sa conception, nécessitera une collaboration et un consensus au niveau local – ce qui sera beaucoup plus difficile à trouver lorsque les comtés adopteront des résolutions contre elle.

ASL a «réussi à convaincre cette poignée de commissaires de comté utilisant la désinformation de s’opposer plutôt que de s’asseoir et de travailler», a déclaré Weiss. «S’ils s’en vont après avoir été nourris dans un bol plein d’absurdités, cela rendra beaucoup plus difficile d’arriver à un consensus réel, car ils ont été nourris de tous ces mensonges.