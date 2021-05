Biden a une chance de se racheter en Ukraine – RedState ⋆ .

Depuis de nombreuses années, nous écrivons sur la terrible politique commerciale unilatérale et anti-américaine dans laquelle les États-Unis se sont engagés.

Nous avons permis un accès quasiment illimité et sans entrave vers et depuis notre nation. Alors que nous avons permis à tous les autres pays de nous subventionner massivement leurs exportations – tout en tarifant sévèrement et en limitant nos exportations vers eux.

Entrez Donald Trump.

Trump a longtemps eu la blague ridicule qui a été pendant des décennies la politique commerciale internationale des États-Unis. Il l’a compris – donc il ne l’a pas trouvé du tout drôle.

Alors, quand il s’est présenté à la présidence, il a promis de s’en occuper. Et quand il a gagné, il l’a fait:

«Le président Donald Trump a commencé à révolutionner la politique commerciale américaine pour le bien mieux. Nous avions passé des décennies à nous faire baiser royalement par tout le monde sur la planète. Nous avions passé plus d’un demi-siècle à commettre un suicide national au ralenti au profit perpétuel de la Chine communiste. «Trump a mis tout notre sous-traitance pour corrompre la Chine sur le radar national. Nous sommes passés de ne pas en parler du tout à une dénonciation catégorique – en environ trois secondes Trump. Soudain, tout le monde était au courant du sort des Ouïghours en Chine occidentale…. «L’utilisation des tarifs par Trump n’était pas parce qu’il aimait les tarifs. C’était parce qu’il n’aimait pas les tarifs de tout le monde. Et les limites commerciales. Et s’apaise. Trump a imposé des droits de douane aux pays qui subventionnaient massivement leurs exportations vers nous et taxaient et limitaient sévèrement leurs importations en provenance de nous. Trump voulait réduire toutes ces impositions anti-commerciales – de et par tout le monde. “

La révolution Trump était en effet internationale. La politique America First de Trump a en fait commencé à porter des fruits plus équitables dans le monde entier. Comme de nombreux autres pays ont commencé à se rendre compte: “Hé, nous nous faisons foutre aussi.”

À quel point Trump a-t-il suscité un réveil? Même le Canada – ceux du premier ministre très gauchiste Justin Trudeau – sont sortis de leur sommeil et entrent dans le jeu. Et pour protester contre la façon dont l’Ukraine les foutre. Et nous, en fin de compte:

«(Il) y a… une controverse au sujet d’une entreprise canadienne de panneaux solaires qui a été empêchée de fournir de l’énergie à l’Ukraine. La société, TIU Canada, est un cheval de bataille pour d’autres sociétés énergétiques canadiennes et américaines qui cherchent à pénétrer le marché en Ukraine et dans d’autres pays voisins qui dépendent actuellement de la Russie pour l’énergie. «L’allégation dans cette controverse est qu’Igor Kolomoisky de l’usine de ferroalliages Nikopol, une entité ukrainienne, a fermé l’accès des entreprises canadiennes au marché ukrainien afin que l’entreprise ukrainienne puisse gagner plus d’argent et contrôler la production d’énergie.

Le Canada (et les États-Unis) vendent de l’énergie produite par des panneaux solaires à l’Ukraine selon les termes de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine (CUFTA). Tout était cool – jusqu’à ce que le concurrent ukrainien du Canada Kolomoisky bloque l’accès du Canada à son pays. Ce qui est une violation flagrante de la CUFTA.

Et par «accès», nous entendons l’accès du Canada à tout. Y compris l’usine de production d’énergie de plusieurs millions de dollars que le Canada avait construite en Ukraine.

C’est une corruption flagrante du gouvernement ukrainien et par celui-ci. Faire l’offre de copinage d’une entreprise nationale – en violation directe d’un accord commercial qu’ils ont eux-mêmes signé.

Ce n’est malheureusement pas un choc. Nous savions déjà que le gouvernement ukrainien a depuis longtemps un petit problème de corruption. Parce que depuis un certain temps, il se mêle à un problème de corruption du gouvernement américain.

Hunter Biden a gagné 850000 $ à bord de la société ukrainienne Burisma Gas Company Joe Biden a fait pression sur l’Ukraine pour renvoyer le principal procureur après l’effort de lobbying de Burisma

Encore une fois, l’Ukraine qui baise le Canada (et les États-Unis) n’est pas une surprise:

«Lorsque Volodymyr Zelenskyy a été élu président la même année, c’était sur la promesse de réformes de grande envergure qui repousseraient la corruption, remplaceraient les fonctionnaires incompétents et amélioreraient l’économie…. «(Mais w) uand Kolomoisky a été gouverneur de la région ukrainienne de Dnipropetrovsk de 2014 à 2015, il a été impliqué dans d’importantes violations des droits de l’homme et de corruption. Cela lui a valu, ainsi qu’aux membres de cette famille, des sanctions du Département d’État, alors que les autorités américaines poursuivent également une affaire civile portant sur des milliards de dollars qu’il aurait volés à une banque ukrainienne qu’il possédait autrefois. «Il n’est donc pas hors de propos pour lui d’exploiter sa position pour s’enrichir aux dépens de ses compatriotes ukrainiens. Saboter une société d’énergie solaire étrangère semble juste dans sa timonerie. »

L’Ukraine cherche à adhérer à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Ils ne devraient recevoir aucune considération du tout tant que cette corruption endémique n’est pas corrigée.

À quoi bon la parole de l’Ukraine sur l’accord de l’OTAN lorsqu’elle viole de manière flagrante son accord sur l’ALECU?

Nous devons absolument utiliser leur désir d’adhérer à l’OTAN comme une carotte dans une approche de la carotte et du bâton pour qu’ils commencent enfin à nettoyer leur acte. Sur cette question énergétique – et tout le reste.

Biden a menacé une aide financière à l’Ukraine pour mettre fin à une enquête sur la société de son fils. Il devrait menacer une aide financière pour les amener à faire quelque chose d’utile pour quelqu’un au-delà du clan Biden.

Cela alignerait les États-Unis de Biden sur une grande partie du reste du monde – y compris le Canada de gauche de Trudeau.

Presque tous cherchent pour la première fois – jamais – à parvenir à un commerce mondial beaucoup plus équitable.