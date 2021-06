Biden abandonne le plan de Trump d’interdire TikTok et appelle plutôt à un examen plus large de la sécurité

Deux jours avant la date limite pour terminer l’examen du décret exécutif de Trump qui visait à réglementer TikTok et WeChat appartenant à des Chinois, le président Biden l’a officiellement révoqué et remplacé. Le nouvel ordre comprend une approche plus complète pour examiner les applications connectées à des adversaires étrangers et protéger la sécurité nationale des États-Unis.

Rapporté par le Wall Street Journal, voici comment la fiche d’information de la Maison Blanche indique que le nouveau décret s’attaquera à l’examen de la sécurité des applications :

Le Département du commerce sera tenu d’examiner les applications « impliquant des applications logicielles conçues, développées, fabriquées ou fournies par des personnes détenues ou contrôlées par, ou soumises à la juridiction d’un adversaire étranger, y compris la République populaire de Chine, qui peut présenter un risque injustifié ou inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis et du peuple américain.

Cette décision n’est pas surprenante, car l’administration Biden a déclaré en avril qu’elle envisagerait une approche plus holistique par rapport à l’ordre spécifique de Trump axé sur TikTok et WeChat.

La nouvelle commande de Biden comprend des «critères spécifiques pour identifier et évaluer les applications pouvant présenter un risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis et la sécurité des données des Américains». Plus précisément, les applications qui :

peut présenter un risque accru lorsque les transactions impliquent des applications détenues, contrôlées ou gérées par des personnes qui soutiennent des activités militaires ou de renseignement d’adversaires étrangers, ou sont impliquées dans

cyber-activités malveillantes ou impliquent des applications qui collectent des données personnelles sensibles.

Pour l’instant au moins, TikTok et WeChat sont clairs et n’auront pas à s’inquiéter de vendre leur entreprise américaine ou d’être interdits dans les États.

