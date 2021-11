Biden abasourdi par un «grand homme écossais nu» prenant des photos du président en route vers la COP26 | Monde | Nouvelles

La flotte du président américain Joe Biden a pu être vue en train de voyager d’Édimbourg au sommet de la COP26 à Glasgow hier – y compris par un homme nu qui se serait tenu devant la fenêtre de ce que l’on pense être sa maison tout en prenant des photos du cortège, la Maison Blanche a révélé.

Le journaliste de la BBC Jon Sopel a tweeté une ligne « du rapport de la piscine de la Maison Blanche » du voyage en voiture de Biden d’Édimbourg à Glasgow qui disait: « À un moment donné, alors que nous étions encore sur des routes de campagne plus petites, un grand Écossais nu se tenait devant sa fenêtre prendre une photo du cortège avec son téléphone. »

M. Sopel a ajouté : « Bienvenue en Ecosse, Monsieur le Président. »

Le lieu précis où la photo a été prise et l’identité de l’homme nu restent inconnus.

Il fait suite à de vives critiques pour l’énorme empreinte carbone du président lors de ses déplacements en Europe et dans ses environs.

Son voyage vers les sommets du G20 et de la COP26 devrait produire quelque 2,2 millions de livres de dioxyde de carbone.

La Maison Blanche a annoncé dimanche avoir conclu un accord avec l’Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des industries sidérurgiques.

Il est venu au milieu des reconnaissances d’une dure réalité. « Aucun de nous ne peut échapper au pire à venir si nous ne saisissons pas ce moment », a-t-il affirmé.

Il a également évoqué les « obligations écrasantes » des nations les plus riches envers les pays les plus pauvres qui paient un prix élevé pour la destruction de la planète et s’est excusé pour la décision de l’ancien président Donald Trump de quitter l’Accord de Paris, en déclarant : « Je ne devrais pas m’excuser, mais je excusez-vous pour le fait que les États-Unis, la dernière administration, se soient retirés des Accords de Paris et nous aient mis un peu derrière la balle huit. »

Mais les paroles du président, beaucoup le disent, ne correspondent pas à ses actions.

La semaine dernière, il a traversé Rome avec un cortège de 85 véhicules qui, bien qu’attribué aux règles italiennes de Covid – il existe des restrictions sur le nombre de personnes non cohabitantes autorisées dans un véhicule – n’a pas été bien accueilli par les écologistes et les utilisateurs de médias sociaux.

Sa flotte de cinq avions, dont un Boeing 747 modifié connu sous le nom d’Air Force One, l’a également mis sous les projecteurs.

En réponse au tweet dans lequel M. Sopel a partagé une ligne du rapport de la piscine de la Maison Blanche, un utilisateur a demandé: « Avait-il quelque chose à dire sur le fait de ne pas se rendre directement à Glasgow et au lieu de faire le trajet de 50 minutes jusqu’à une conférence sur le climat par la route avec un cortège de 20 véhicules !? »