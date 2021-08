Biden accusé d’avoir renforcé l’Etat islamique et al-Qaïda après la déroute afghane alors que les ennemis américains sentent le sang | Monde | Nouvelles

in

Dimanche, les redoutables djihadistes ont revendiqué le prix de Kaboul, alors que l’ancien président afghan Ashraf Ghani a fui le pays. La victoire éclatante des militants a provoqué le choc et l’incrédulité dans le monde entier, alors que les craintes grandissent que les talibans fourniront à nouveau un sanctuaire et un soutien aux autres extrémistes, à l’EIIS et à al-Qaïda. John Bolton, qui a été conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump de 2018 à 2019, pense que la victoire des talibans aura de graves implications pour les pays occidentaux dans leur lutte contre le terrorisme islamique.

Dans un éditorial pour le Daily Telegraph, il a écrit : « Pire, l’effondrement de l’armée nationale afghane est une débâcle pour l’Amérique, la Grande-Bretagne et nos alliés, posant une nouvelle menace mondiale potentielle.

« Si, comme cela semble maintenant certain, al-Qaïda, Isil et d’autres groupes terroristes trouvent refuge dans le pays, nous serons effectivement revenus à un environnement terroriste d’avant le 11 septembre.

“Le vingtième anniversaire du 11 septembre était déjà lourd dans nos esprits, et la confluence des événements ne fait que rendre les souvenirs plus saisissants.”

L’ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies estime qu’une partie de la responsabilité de l’effondrement spectaculaire du régime de Ghani doit être partagée par son ancien employeur, Donald Trump.

Il a affirmé que l’histoire qualifierait le retrait américain de “politique Trump-Biden” et a imputé la capitulation de l’armée afghane aux “décisions de retrait Trump-Biden”.

Pourtant, il réserve l’essentiel de ses critiques au président démocrate, qu’il accuse de saper l’autorité de l’Amérique aux yeux de ses ennemis.

LIRE LA SUITE : « Une gifle au visage ! » Des vétérans furieux s’en prennent à Joe Biden

Le président américain a défendu lundi sa décision de retirer les troupes américaines, affirmant que c’était la bonne décision de mettre fin à la guerre qui a duré près de 20 ans.

“Les troupes américaines ne peuvent pas et ne doivent pas se battre dans une guerre et mourir dans une guerre que les forces afghanes ne sont pas disposées à combattre pour elles-mêmes”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Je ne tromperai pas le peuple américain en prétendant qu’un peu plus de temps en Afghanistan fera toute la différence.