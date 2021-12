Biden accuse les victimes de la tornade du Midwest d’un mauvais type de tempête

Le président Joe Biden continue de faire quelque chose de plus que de simples gaffes verbales au fur et à mesure qu’il s’enfonce dans sa présidence, conduisant plus d’Américains que jamais à conclure que son esprit n’est tout simplement pas à la hauteur de la tâche.

Il l’a fait à nouveau au cours du week-end après qu’un groupe de tornades a ravagé des parties du Midwest, laissant la mort et la destruction dans leur sillage.

« Je suis la situation de très près depuis tôt ce matin. Il s’agit probablement de l’une des plus grandes épidémies de tornade de notre histoire », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse peu de temps après que les tornades aient détruit une grande partie de Mayfield, dans le Kentucky, et causé de graves dommages dans certaines parties des États environnants.

« Plus tôt dans la journée, j’ai appelé les gouverneurs des États qui ont subi les effets graves des tempêtes, notamment l’Arkansas, l’Illinois, le Kentucky, le Missouri et le Tennessee. »

«Jill et moi prions – et je le pense sincèrement – ​​prions pour ceux qui ont perdu des êtres chers et pour ceux qui ne sont pas sûrs du sort de leurs proches. Et les débris que vous voyez éparpillés sur le chemin de l’ouragan », a déclaré Biden.

« Ils ont perdu leurs maisons. Ils ont perdu leurs entreprises. Et c’est une tragédie. C’est une tragédie. Et nous ne savons toujours pas combien de vies ont été perdues ou l’étendue totale des dégâts », a-t-il ajouté.

« Le fait est que nous savons tous que tout est plus intense lorsque le climat se réchauffe. Tout », a déclaré le président Biden lorsqu’on lui a demandé si le changement climatique avait joué un rôle dans l’intensité des tornades qui ont frappé le centre des États-Unis pic.twitter.com/Wzqfh7BGbR – CBS News (@CBSNews) 11 décembre 2021

Seulement, encore une fois, il s’agissait de tornades qui ont détruit des maisons et des entreprises et ont fait des morts – pas un ouragan.

Mais ce n’était pas tout : le président avait l’intention d’introduire la réponse démocrate standard à toute catastrophe naturelle ces jours-ci – « le changement climatique ».

« Tout ce que je sais, c’est que l’intensité du temps dans tous les domaines a des impacts en raison du réchauffement de la planète et du changement climatique », a déclaré Biden après qu’un journaliste l’a interrogé sur le rôle potentiel que le changement climatique aurait pu avoir.

« L’impact spécifique sur ces tempêtes spécifiques, je ne peux pas le dire à ce stade. Le fait est que nous savons tous que tout est plus intense lorsque le climat se réchauffe. Tout. Et, évidemment, cela a un certain impact ici, mais je ne peux pas vous donner une lecture quantitative à ce sujet », a ajouté Biden.

Le météorologue Joe Bastardi a repoussé les affirmations de Biden et de son administration à la suite des tornades, les qualifiant de « folie ».

« Folie. C’est une tornade inférieure à la moyenne, des dommages causés par le vent et une saison de grêle. Aucune crédibilité Aucune connaissance de la météo passée, Nous sommes entre les mains de gauchistes qui militarisent la météo à leurs fins. Tromperie et tromperie. empiler sur la misère ne les fait pas tous les deux. Sociopathic », a-t-il noté sur Twitter en réponse aux commentaires de l’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell.

Folie. C’est une tornade inférieure à la moyenne, des dommages causés par le vent et une saison de grêle. Aucune crédibilité Aucune connaissance de la météo passée, Nous sommes entre les mains de gauchistes qui militarisent la météo à leurs fins. Tromperie et tromperie. empiler sur la misère ne les fait pas tous les deux. Sociopathe https://t.co/01mruojTFQ – Joe Bastardi (@BigJoeBastardi) 13 décembre 2021

La plupart des gens s’accordent à dire que le « climat change », mais là où le désaccord survient, c’est pour en déterminer la cause.

Investors Business Daily notait en mars 2018 :

Comme le note Tony Heller du site Web Real Climate Science, « les températures antérieures à 2000 sont progressivement refroidies et les températures postérieures à 2000 sont réchauffées. Cette année a été un épisode particulièrement spectaculaire de falsification des données par la NOAA, car ils introduisent près de 2,5 degrés de faux réchauffement depuis 1895. »

L’analyste climatique Paul Homewood note par exemple que dans l’État de New York, les températures mesurées cette année étaient de 2,7 degrés ou plus froides qu’en 1943.

De plus, dans les années 1970, les climatologues blâmaient des phénomènes météorologiques violents comme des tornades et des ouragans sur une terre en refroidissement, comme indiqué dans un article publié dans le Lincoln Journal Star en juillet 1974 :

Les sécheresses, les inondations, les blizzards, les tornades, les typhons et les ouragans ont frappé une grande partie du pays et du monde ces dernières années. La plupart des gens considéraient ces conditions météorologiques comme anormales et temporaires, mais au lieu de cela, les climatologues pensent maintenant que la première moitié du 20e siècle a été bénie par un temps exceptionnellement doux et que le climat mondial a commencé à revenir à un état plus rude, mais plus normal. Sur le long terme, il y a de plus en plus de preuves d’une tendance au refroidissement à l’échelle mondiale.

La publication Biden blâme les victimes de la tornade du Midwest pour un mauvais type de tempête est apparue en premier sur Conservative Brief.

