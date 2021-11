Le président Biden a admis mercredi que son incapacité à faire adopter son programme législatif au Congrès aurait pu contribuer à la perte écrasante de son parti au poste de gouverneur en Virginie mardi.

Répondant à des questions après un briefing sur les vaccins COVID-19 pour les enfants, Biden a expliqué les raisons pour lesquelles il pense que les électeurs de Virginie ont décidé contre le démocrate Terry McAuliffe en élisant le républicain Glenn Youngkin.

L’élu du gouverneur de Virginie Glenn Youngkin arrive pour prendre la parole lors d’une soirée électorale à Chantilly, en Virginie, tôt le mercredi 3 novembre 2021, après avoir battu le démocrate Terry McAuliffe. (Photo AP/Andrew Harnik)

« Les gens sont contrariés et incertains à propos de beaucoup de choses, de COVID à l’école en passant par les emplois à toute une gamme de choses, du coût d’un gallon d’essence », a déclaré le président. « Et donc, si je suis en mesure de faire adopter par la loi mon initiative Build Back better, je suis dans une position où vous allez voir beaucoup de ces choses s’améliorer rapidement et rapidement. Cela doit donc être fait. »

WASHINGTON, DC – 03 NOVEMBRE: Le président américain Joe Biden parle de l’autorisation du vaccin Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, dans l’auditorium de la Cour Sud sur le campus de la Maison Blanche le 03 novembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Drew Angerer/.)

Lorsqu’on lui a demandé si McAuliffe aurait gagné en Virginie si son projet de loi sur les infrastructures et son projet de loi Build Back Better avaient été adoptés avant le jour des élections, Biden a esquivé toute responsabilité explicite mais a reconnu que c’était possible.

LE JEU DE BLAME DÉMOCRATIE COMMENCE APRÈS LA PERTE MAJEURE DE VIRGINIA, LA CRITIQUE INTENSÉE À MODÉRÉS, PROGRESSIFS ET BIDEN

« Eh bien, je pense que nous aurions dû et aurions dû passer avant le jour des élections, mais je ne suis pas sûr que j’aurais pu changer le nombre de personnes très conservatrices qui se sont présentées dans les districts rouges qui étaient des électeurs de Trump », Biden mentionné.

« Mais peut-être, peut-être », a-t-il ajouté.

Le président américain Joe Biden salue Terry McAuliffe, candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, lors d’un événement de campagne à Arlington, Virginie, États-Unis, le mardi 26 octobre 2021. (Al Drago/Bloomberg via .)

Lorsqu’un journaliste a souligné que Biden avait remporté la Virginie de 10 points de pourcentage en 2020, Biden a plaisanté: « Je sais que nous l’avons fait, mais moi aussi, je me présentais contre Donald Trump. »