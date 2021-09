Biden Administration déplace Protect DACA ⋆ .

in

Des partisans de la DACA devant la Maison Blanche, septembre 2017.

L’administration Biden a publié lundi un règlement pour “protéger et renforcer” le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA).

La proposition du Department of Homeland Security recréerait le programme, qui protège 600 000 jeunes immigrants contre l’expulsion, par le biais d’un règlement formel.

La nouvelle règle est un effort pour sauver le programme de l’ère Obama, qui a fait l’objet de plusieurs contestations judiciaires depuis sa première mise en œuvre en 2012.

Cette décision intervient après qu’un juge fédéral du Texas a statué que la DACA était illégale en juillet, étant donné que le Congrès n’avait pas accordé au gouvernement l’autorité nécessaire pour créer le programme.

Le juge du tribunal de district américain Andrew Hanen a statué que le programme n’avait pas été correctement mis en œuvre car le gouvernement n’avait pas non plus créé l’occasion de recevoir des commentaires du public et parce qu’il n’avait pas suffisamment pris en compte les effets du programme sur les États.

Hanen a déclaré que la politique aurait dû être promulguée par le biais d’un règlement fédéral au lieu d’une note du ministère de la Sécurité intérieure.

Le ministère de la Justice a fait appel de la décision plus tôt ce mois-ci.

La nouvelle proposition conserverait la plupart des mêmes paramètres que le programme DACA d’origine. Il aurait les mêmes critères d’éligibilité, qui exigent qu’un immigrant dans le pays soit arrivé illégalement en 2007 et avant qu’il n’ait 16 ans.

Il accorderait toujours deux ans de protection contre l’expulsion et un permis de travail de deux ans pour des frais de 495 $. Cependant, en vertu de la nouvelle proposition, les demandeurs pourraient décider de payer des frais inférieurs de 85 $ pour être protégés contre l’expulsion sans permis de travail.

