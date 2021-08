Biden Admn témoignera sur l’Afghanistan la semaine prochaine 10z viral

Président de la Chambre Nancy Pelosi a révélé que de hauts responsables de l’administration Biden témoigneront devant le Congrès sur l’évacuation chaotique de l’Afghanistan, lors d’audiences qui commenceront la semaine prochaine.

Président de la commission des relations étrangères de la Chambre des représentants Grégory Meeks de New York a publié mardi un communiqué annonçant qu’il avait invité le secrétaire d’État Antoine Blinken et secrétaire à la Défense Lloyd Austin de témoigner lors d’une audience “le plus tôt possible”, et mardi soir, Pelosi a réduit ce délai.

Au cours d’une longue interview avec KPIX, filiale de CBS à San Francisco, co-présentatrice Juliette Goodrich a déclaré à Pelosi que “même si mettre fin à la présence militaire américaine en Afghanistan était la bonne décision, comme l’insiste le président Biden, beaucoup se demandent encore comment cela a été effectué”, et a demandé, au nom d’un téléspectateur, “Y aura-t-il une enquête du Congrès dans le retrait d’Afghanistan ?

“Le président de notre commission des affaires étrangères a annoncé aujourd’hui à notre caucus qu’il y aurait, la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine, une audition sur ce sujet avec les plus hauts responsables de l’administration Biden”, a déclaré le président Pelosi.

« C’est le rôle du Congrès, le rôle de surveillance. Et cela aura lieu au début de la semaine prochaine, au moins, cela commencera alors », a ajouté Pelosi.

Dans sa déclaration, Meeks a noté que “la situation en Afghanistan évolue rapidement et il est impératif que l’administration fournisse au peuple américain et au Congrès une transparence sur sa stratégie en Afghanistan”.

« J’ai demandé aux secrétaires Blinken et Austin de témoigner devant la commission des affaires étrangères de la Chambre et de dire au Congrès quel est le plan de l’administration pour évacuer en toute sécurité les citoyens américains, les SIV et d’autres Afghans vulnérables du pays, et de comprendre notre stratégie plus large de lutte contre le terrorisme dans Asie du Sud après l’effondrement du gouvernement Ghani », a écrit Meeks.

Président Joe Biden a déclaré que bien que la vitesse de l’avancée des talibans et l’effondrement du gouvernement afghan aient surpris l’administration, il y avait toujours un plan en place pour faire face à ce résultat potentiel.

