Biden adopte une attitude «nonchalante» envers la science: Carson

Le Dr Ben Carson a appelé la Maison Blanche Biden et la Food and Drug Administration pour « s’être traîné les pieds » sur les traitements contre les coronavirus jeudi sur « Fox News Primetime ».

« Il ne semble pas y avoir d’excitation à ce sujet », a déclaré Carson à l’hôte Brian Kilmeade. « Il devrait y avoir une planification massive qui aurait dû être en cours avant même qu’ils ne l’acceptent afin de la rendre accessible aux gens, car c’est assez impressionnant ce qui peut arriver. »

La FDA a accordé des autorisations d’urgence pour deux médicaments antiviraux oraux pour aider à prévenir une infection grave de COVID-19 – Paxlovid de Pfizer et molnupiravir de Merck. Les deux traitements sont disponibles sur ordonnance uniquement pour les patients dont le test SARS-CoV-2 est positif et présentent un risque élevé de progression vers un COVID-19 sévère, selon la FDA, et les traitements ne remplacent pas les vaccins contre le coronavirus et ne sont pas utilisés comme médicaments préventifs. .

LA FDA AUTORISE LA PREMIÈRE PILULE DE TRAITEMENT COVID-19, LE MÉDICAMENT PAXLOVIN DE PFIZER

Le ministère de la Santé et des Services sociaux commencera à allouer un traitement limité à Paxlovin au cours de la première semaine de janvier aux 50 États. L’offre devrait augmenter en janvier avec des expéditions supplémentaires toutes les deux semaines.

Merck devrait commencer l’expédition de ses pilules dans quelques jours, devenant disponibles début janvier.

Les médicaments ont des « résultats assez spectaculaires » et peuvent réduire les taux d’hospitalisation de 90 pour cent, a déclaré l’ancien secrétaire du Département du logement et du développement urbain.

« Ce serait bien, cependant, s’ils ne continuaient pas à essayer d’effrayer les gens, et s’ils parlaient de certains des traitements et de l’immunité naturelle, alors tout le monde n’aurait pas peur et s’enfuirait pour obtenir ces tests », a-t-il ajouté. .

L’administration Biden a été critiquée pour ses messages sur la préparation à l’omicron alors que le pays est confronté à une pénurie de tests à domicile au milieu d’un pic de cas.

PILULE DE TRAITEMENT COVID-19 : QUAND SERA-T-ELLE DISPONIBLE ET O EST-ELLE DISPONIBLE ?

« Le fait est que les personnes qui ont une immunité naturelle, les personnes qui ont été complètement vaccinées, les personnes jeunes et en bonne santé sont très peu susceptibles de subir des conséquences importantes de cette maladie, et nous ne parlons pas de cela », a poursuivi Carson. .

L’administration Biden a mis des « œillères » dans sa campagne de vaccination pour lutter contre le coronavirus, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait « aucun sens scientifiquement » d’ignorer l’immunité et les thérapies naturelles.

« Nous devons tirer parti des formidables installations médicales dont nous disposons et des connaissances dont disposent les gens et cesser de harceler les médecins et d’essayer de leur dire ce qu’ils ont à dire et ce qu’ils doivent faire et les laisser utiliser leur expertise médicale », a déclaré Carson. mentionné. « Parce que chaque cas est différent, et cela dépend de vos comorbidités, de votre âge – il y a beaucoup de facteurs, et essayer de mettre tout le monde dans une taille unique n’a aucun sens du tout. »

« Pourquoi ne parlent-ils pas d’immunité naturelle ? » Carson a demandé. « L’immunité naturelle est fantastique. J’ai une immunité naturelle – un tas de gens l’ont. Très peu de personnes ayant une immunité naturelle sont réinfectées par opposition aux personnes qui sont immunisées par des vaccins. Voilà donc le genre de choses si vous suivez la science que vous seriez partout et vous seriez, vous savez, vous ne pourriez pas en avoir assez. Mais ils semblent adopter une attitude assez nonchalante à ce sujet et insistent simplement pour que tout le monde, y compris les enfants, doit être vacciné. »