Biden affronte enfin le grand mensonge de Trump – mais il reste beaucoup à faire

– de Truthout

« L’Amérique fera toujours ce qu’il faut », a déclaré un jour avec ironie le Premier ministre britannique Winston Churchill, « mais seulement après avoir tout essayé. » Bien que j’aime une bonne prise chaude autant que le prochain, il y a suffisamment de trous dans celui-ci pour le qualifier de forme de fromage.

D’une part, l’Amérique ne fait pas toujours la bonne chose, à moins que la « bonne chose » soit considérée comme la « chose de droite », auquel cas la boutade est à la fois exacte et fausse à la fois. En vérité, l’Amérique a tendance à faire la bonne chose seulement après avoir trébuché dessus dans le noir. Bien sûr, nous essaierons d’abord tout le reste, s’il y a de l’argent dedans. Et dans de nombreux cas, nous ne ferons jamais la bonne chose (c’est-à-dire juste et honorable) – ou ne l’avons pas encore fait.

Mais Churchill le voulait comme un compliment et nous le prendrons comme tel, un jour où le président lui-même a été à la hauteur de l’humour dans la barbe : Joe Biden a tout essayé sauf une confrontation ouverte pour faire face à la crise de sécurité nationale en cours connue comme Donald Trump depuis son entrée en fonction, en vain. Aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire de l’après-midi où Trump et son peuple ont tenté de renverser la démocratie elle-même, le président Biden a retrouvé son courage et prononcé le discours le plus important, et peut-être le meilleur, de toute sa carrière politique.

« Le grand mensonge raconté par l’ancien président et de nombreux républicains qui craignent sa colère est que l’insurrection dans ce pays a en fait eu lieu le jour des élections, le 3 novembre 2020″, a déclaré Biden ce matin aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris. « Est-ce ce que vous pensiez en votant ce jour-là ? Ils veulent que vous voyiez le jour des élections comme le jour de l’insurrection et l’émeute qui a eu lieu ici le 6 janvier comme une véritable expression de la volonté du peuple. Pouvez-vous penser à une façon plus tordue de regarder ce pays, de regarder l’Amérique ? Je ne peux pas. »

L’histoire se penchera sur ce passage du temps avec une perplexité presque incapacitante. Ces partisans de Trump, ces « patriotes » avec leurs lunettes de soleil tactiques, ces détectives du complot et les universitaires de YouTube, ces gens dans leurs chemises Donald les plus criardes, ont été amenés à croire qu’ils sont les sauveurs de cette usine de pillage blanche d’une nation, parce que leur héros a perdu l’élection et il craint de ne plus pouvoir les voler aussi effrontément. Chaque fait qu’ils se trompent est une preuve supplémentaire qu’ils ont raison. Ils sont la perfection de la dissonance cognitive – et ils sont le symptôme d’un problème plus vaste qui va bien au-delà de Trump lui-même.

« Alors que les républicains attaquent les droits de vote et l’intégrité de nos élections, ce qui alimente leurs avancées, c’est la montée d’un secteur crédule du public prêt à suivre leurs dirigeants où qu’ils aillent », écrit Rebecca Solnit pour le New York Times. « Ce qui est souvent décrit comme une faiblesse du Parti démocrate – l’existence d’une variété d’opinions et de positions, librement débattues ou même disputées, et un électorat agité et interrogateur – est une force de la démocratie. Les républicains restent déterminés à punir et à chasser les dissidents – comme la représentante Liz Cheney, qui a été mise au ban depuis qu’elle a reconnu la criminalité du 6 janvier – ne faisant qu’entraver davantage le débat ouvert et, ces jours-ci, les faits gênants.

Fondés sur un dogme fondé sur la suprématie blanche, ils croient qu’ils sauvent le pays. Cette croyance est ce dont le pays a désespérément besoin d’être sauvé, et bientôt, avant que les cailloux roulants ne deviennent une avalanche et que ce vieux groupe sanglant appelé « History » ne recommence à rimer.

« Au moins 163 républicains qui ont adopté les fausses affirmations de Trump se présentent à des postes à l’échelle de l’État qui leur donneraient autorité sur l’administration des élections », rapporte le Washington Post. « La liste comprend 69 candidats au poste de gouverneur dans 30 États, ainsi que 55 candidats au Sénat américain, 13 candidats au poste de procureur général de l’État et 18 candidats au poste de secrétaire d’État dans les endroits où cette personne est le plus haut responsable électoral de l’État. »

Oui, les fonctionnaires du GOP qui ne peuvent toujours pas se résoudre à dire que Trump a perdu les élections à haute voix font des heures supplémentaires pour essayer de le faire à nouveau. Je parierais un long vert que pas un seul politicien républicain au niveau fédéral ne croit réellement que l’élection a été volée. Beaucoup d’entre eux connaissent une arnaque quand ils en voient une, et c’est l’une des arnaques les plus magistrales jamais créées. Beaucoup d’entre eux sont dans le coup, parfois joyeusement, tandis que les autres ont choisi de suivre la mentalité de troupeau ou de quitter complètement la ville.

Une majorité du pays pense que nous sommes en difficulté à cause de cette farce allongée. Les généraux militaires sont particulièrement préoccupés par l’issue de tout cela en 2024 et demandent aux gens d’arrêter d’écouter ceux qui essaient de vendre des oreillers bourrés de mensonges.

Pourtant, nous sommes loin sur la mauvaise voie maintenant, et revenir sera une affaire délicate. Même si certains des partisans de Trump peuvent être convaincus qu’ils ont été emmenés pour un tour dans Pickpocket Lane, cela ne diminue en rien les forces – telles que le fascisme, la suprématie blanche et le capitalisme – qui sous-tendent le Trumpisme. Il faut reconnaître que même si la commission 1/6 réussit dans son important travail, ce travail n’est qu’un début.

_______

À propos de l’auteur

William Rivers Pitt est un auteur du New York Times et un auteur à succès international de deux livres : War on Iraq: What Team Bush Doesn’t Want You to Know et The Greatest Sedition Is Silence. Son dernier livre, House of Ill Repute: Reflections on War, Lies, and America’s Ravaged Reputation, sera disponible cet hiver chez PoliPointPress.