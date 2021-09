Biden agit-il comme un tyran ? 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

L’empereur romain qui a marqué la chute complète de l’Empire romain au 3ème siècle, 260 après JC, était Valérien (253-260 après JC). En 259 après JC, Valérian se rendit à Édesse pour défier les Perses, mais une épidémie de peste tua une partie importante de ses légionnaires, ce qui affaiblit la position romaine dans l’ensemble en Asie. Cela a conduit les Perses à flairer une opportunité.

Alors qu’il combattait les Perses, Valérian envoya deux lettres au Sénat ordonnant que des mesures soient prises contre les chrétiens, car leur rejet des dieux sapait l’empire. La première lettre a été envoyée en 257 après JC, qui ordonnait au clergé chrétien de faire des sacrifices aux dieux romains ou bannissement du visage. La deuxième lettre était l’année suivante et ordonnait le exécution de dirigeants chrétiens. Il exigeait également que les sénateurs chrétiens et les actions accomplissent des actes de culte aux dieux romains ou perdre leurs titres et biens. Si un fonctionnaire refusait d’adorer les dieux, il devaient être exécutés.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

orner les dieux, ils devaient être exécutés.

De plus, toute matrone romaine qui ne se conformerait pas devrait perdre sa propriété et être également bannie. Fonctionnaires et membres de la maison impériale refusant d’adorer les dieux romains devaient être transformés en esclaves et envoyé travailler dans les domaines impériaux. L’étendue de toutes ces directives indique que le christianisme se répandait dans toutes les classes de la société. Les parallèles incitent à envoyer des courriels pour savoir quand Valerian a été capturée par les Perses. Alors qu’il tentait de forcer tout le monde à prier pour sa victoire, Rome s’effondre dans un désarroi total. Il a divisé l’empire entre Pagan et Christain, a blâmé les chrétiens pour le déclin de l’empire tout comme Biden blâme maintenant les non vaccinés. Nous semblons nous tenir au bord d’une falaise avec le même abîme en ce qui concerne la chute de notre système monétaire mondial. Ah, comme l’histoire se répète.

Biden a scandaleusement exigé que tout militaire refusant de se faire vacciner, soit 46%, soit démis de ses fonctions, les dépouillant de toutes les pensions et prestations. Les républicains se sont précipités dans un projet de loi pour dire que tout soldat refusant de vacciner doit être seulement honorablement déchargé.

Lire la suite @ ArmstrongEconomics.com

Lien source