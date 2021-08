Biden ajoute des forces pour l’évacuation afghane et défend sa décision de retrait

Le président américain Joe Biden discute de son programme de « reconstruire en mieux » et des efforts de l’administration pour « abaisser les prix des médicaments sur ordonnance » lors d’un discours prononcé dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, le 12 août 2021.

Le président américain Joe Biden a déclaré samedi qu’il avait approuvé l’envoi de forces militaires supplémentaires à Kaboul pour aider à retirer en toute sécurité l’ambassade américaine et à retirer le personnel d’Afghanistan.

Dans une longue déclaration, Biden a défendu sa décision de retirer les troupes américaines d’Afghanistan, arguant que les forces afghanes devaient riposter contre les combattants talibans qui balayaient le pays.

“Sur la base des recommandations de nos équipes diplomatiques, militaires et de renseignement, j’ai autorisé le déploiement d’environ 5 000 soldats américains pour nous assurer que nous pouvons procéder à un retrait ordonné et sûr du personnel américain et d’autres membres du personnel allié”, a déclaré Biden.

Un responsable américain de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que sur les 5 000 Biden annoncés, 4 000 avaient déjà été annoncés précédemment. Environ 1 000 ont été nouvellement approuvés et appartiendraient à la 82e division aéroportée.

Biden a déclaré que son administration avait déclaré aux responsables talibans au Qatar que toute action mettant en danger le personnel américain “sera confrontée à une réponse militaire américaine rapide et forte”.

Mais il a également déclaré qu’une présence militaire américaine indéfinie n’était pas une option.

« Un an de plus, ou cinq ans de plus, de présence militaire américaine n’aurait fait aucune différence si l’armée afghane ne pouvait pas ou ne voulait pas tenir son propre pays. Et une présence américaine sans fin au milieu du conflit civil d’un autre pays n’était pas acceptable pour moi”, a ajouté Biden.

Les troupes soutiendront également l’évacuation de certains Afghans faisant l’objet d’un programme spécial de visa.

Le département d’État a contacté des avocats pour demander les noms d’Afghans à Kaboul qui ont travaillé avec les Américains et doivent être évacués, ont déclaré deux sources proches du dossier. La liste pourrait inclure des journalistes et des militants des droits de l’homme.

Biden a officiellement mis fin à la mission militaire américaine en Afghanistan le 31 août alors qu’il cherche à se désengager d’un conflit qui a commencé après l’attaque d’Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001.

La décision de Biden samedi est intervenue dans un contexte de pression croissante pour ajuster un plan de retrait qui génère certaines des critiques les plus sévères de ses six mois au pouvoir.

Une publication sur Twitter de la sénatrice républicaine Lindsey Graham reflétait certaines des critiques : “Si le président Biden ne regrette vraiment pas sa décision de se retirer, alors il est déconnecté de la réalité en ce qui concerne l’Afghanistan.”

Les talibans ont balayé une grande partie de l’Afghanistan, capturant samedi une grande ville du nord de l’Afghanistan et se rapprochant de Kaboul, où les pays occidentaux se sont précipités pour évacuer leurs citoyens de la capitale.