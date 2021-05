Biden alimente les divisions raciales avec un allégement de la dette réservé aux Noirs pour les agriculteurs ⋆ .

La distribution des avantages basés sur la couleur de la peau devient un énorme problème en Amérique. Une pratique qui semblait autrefois limitée à l’admission à l’université s’étend désormais jusqu’à l’accès aux entretiens avec le maire de Chicago.

Et, plus important encore, cela s’étend à la réception de dollars du gouvernement fédéral.

Les Noirs disent qu’ils sont fatigués d’être pris pour acquis par les politiciens démocrates. Les démocrates sont donc déterminés à les récompenser avec du lucre. Les Dems clés peuvent également avoir intériorisé les enseignements nocifs de la théorie critique des races.

Les secours en cas de pandémie sont l’occasion de la ronde actuelle de distribution de dollars aux Noirs. Mais on sent que n’importe quelle excuse fera l’affaire.

Le New York Times vient de publier un article sur un groupe de Noirs bénéficiant désormais des largesses du gouvernement: les agriculteurs. La pièce est centrée sur un agriculteur du Missouri nommé Shane Lewis. Il risque de se voir radier une dette de 200 000 $, conformément à un programme fédéral de 4 milliards de dollars, parce qu’il est noir.

Le Times ne le dit pas de cette façon. Il dit que le programme d’allégement de la dette a été «créé par les démocrates pour aider les agriculteurs qui ont subi des générations de discrimination raciale».

Mais l’histoire du Times réfute cette affirmation. L’agriculteur en question a commencé à cultiver il y a dix ans. Il n’y a rien dans l’histoire qui suggère que sa famille soit agricultrice – toutes les indications sont contraires – et donc aucune base permettant de conclure qu’il a souffert de générations de discrimination contre les agriculteurs noirs. Le programme de Biden ne semble pas non plus exiger la preuve de cela.

La discrimination sociétale passée n’a pas été confirmée comme justification constitutionnelle pour que le gouvernement accorde des avantages aux membres d’une race plutôt qu’aux membres d’autres groupes. Les victimes réelles de la discrimination raciale passée peuvent, bien entendu, demander réparation. Et dans le cas des fermiers noirs, ils l’ont fait.

L’administration Obama a accepté un règlement de 1,25 milliard de dollars pour une catégorie d’entre eux. Peut-être y a-t-il en fait une base historique pour un règlement de cette ampleur. Il n’y a aucune base historique pour pardonner les dettes d’agriculteurs comme M. Lewis.

Il se plaint d’avoir eu du mal à obtenir du crédit. Les banques se moquaient de ses plans, dit-il. Mais rien dans l’article du Times n’indique que la race ait quoi que ce soit à voir avec cela. De nombreux entrepreneurs de toutes races ont des griefs contre les agents de crédit des banques.

Les agriculteurs blancs du coin des bois de Lewis ne sont pas heureux que l’allégement de la dette de l’administration Biden ne soit disponible que pour les Noirs. En fait, le titre de l’article du Times est «« Vous pouvez ressentir la tension »: une aubaine pour les agriculteurs minoritaires divise l’Amérique rurale.»

Bien sûr que oui. Bien sûr, il y a de la tension.

Il n’est pas non plus probable que le ressentiment contre le fait de distribuer de l’argent aux Noirs en raison de la couleur de leur peau n’existe que dans «l’Amérique rurale». Le Times note que la région où vit Lewis se compose majoritairement de partisans de Trump. Mais le dégoût pour les systèmes de butin racial s’étend très loin.

La Californie libérale vient de rejeter les préférences raciales de cet État. Et c’était dans le contexte de la question des préférences raciales dans des domaines comme l’admission à l’université. Il est douteux que les électeurs californiens aient même pensé aux pratiques plus offensantes des distributions en espèces à caractère raciste et de l’allégement de la dette.

Les électeurs de toute l’Amérique devront probablement bientôt réfléchir à ces pratiques. Les démocrates ne seront probablement pas heureux de ce qu’ils concluent.