Biden Allied Groups s’associera à des opérateurs de SMS pour diffuser le vaccin ⋆ 10z viral

La Convention nationale démocrate et d’autres alliés de Biden s’associeront avec des opérateurs de téléphonie mobile SMS pour diffuser des messages sur le vaccin COVID-19.

Les groupes engageront des vérificateurs des faits et chercheront à dissiper les informations erronées sur le vaccin.

“Nous sommes fermement déterminés à maintenir la politique en dehors des efforts visant à faire vacciner chaque Américain afin de pouvoir sauver des vies et aider notre économie à se redresser davantage”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Kevin Munoz. “Lorsque nous voyons des efforts délibérés pour diffuser de la désinformation, nous considérons cela comme un obstacle à la santé publique du pays et nous n’hésiterons pas à l’appeler.”

La nouvelle intervient après que la Maison Blanche a été critiquée après que le président Biden a suggéré que les responsables feraient du porte-à-porte pour s’assurer que les gens étaient vaccinés contre le coronavirus.

“Maintenant, nous devons aller communauté par communauté, quartier par quartier et souvent du porte-à-porte – littéralement frapper aux portes – pour obtenir de l’aide aux personnes restantes protégées contre le virus”, a déclaré Biden la semaine dernière.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a défendu les propos du président, affirmant qu’ils avaient été mal interprétés. Psaki a déclaré que les commentaires du président visaient à atteindre les zones à faible taux de vaccination.

“Laissez-moi vous dire ce que c’est et ce que ce n’est pas”, a-t-elle déclaré, soulignant que le gouvernement fédéral n’impose pas de vaccins. «Cet effort est la continuation de ce que nous avons considéré comme un effort percutant que nous avons eu par des responsables locaux de la santé publique et des bénévoles dans un éventail de communautés au cours du dernier mois d’action.»

Psaki a déclaré que la Maison Blanche utiliserait des tactiques de sensibilisation locales pour encourager les gens à se faire vacciner, en utilisant efficacement des personnalités locales pour faire pression sur la communauté pour qu’elle se fasse vacciner.

“Nous allons continuer à déployer les tactiques que nous avons vues efficaces au cours des derniers mois”, a-t-elle ajouté.

Certains conservateurs éminents sont préoccupés par les implications constitutionnelles des tactiques de la Maison Blanche.

« Que diriez-vous de ne pas frapper à ma porte. Vous n’êtes pas mes parents. Vous êtes le gouvernement. Rendre le vaccin disponible et laisser les gens libres de choisir. Pourquoi ce concept est-il si difficile pour la gauche ? Le représentant Dan Crenshaw, R-Texas, a tweeté.

