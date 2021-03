Biden annoncera que 90% seront éligibles au vaccin en avril ⋆ .

(OLIVIER DOULIERY / . via .)

Le président Joe Biden prévoit d’annoncer que 90% des adultes américains seront éligibles pour recevoir un vaccin Covid-19 dans trois semaines et que son administration fera plus que doubler le nombre de pharmacies où des injections sont disponibles, ont déclaré des responsables familiers avec la question.

Biden fera l’annonce lundi après-midi à la Maison Blanche, marquant le 19 avril comme une nouvelle étape importante dans l’effort de vaccination. Il dira également que presque tous les adultes américains pourront se faire vacciner à moins de 8 km de leur domicile, ont déclaré les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat.

L’annonce intervient alors que les États-Unis continuent d’intensifier leurs efforts de vaccination. Biden a doublé son objectif de vaccins la semaine dernière après que les États-Unis aient atteint leur objectif initial six semaines plus tôt. Les États-Unis ont atteint un record de trois jours d’au moins 3 millions de tirs quotidiens de vendredi à dimanche, et la Maison Blanche a déclaré que ses trois producteurs de vaccins autorisés étaient tous sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de livraison cette semaine.

Environ les trois quarts des vaccins vont toujours directement aux États, mais Biden a orienté une part croissante vers les canaux fédéraux, y compris les pharmacies, à mesure que l’offre augmentait. Ce changement a permis à Biden de cibler les codes postaux défavorisés alors qu’il tente de remédier aux disparités d’accès, souvent selon des critères raciaux.

Dans le même temps, Rochelle Walensky, responsable des Centers for Disease Control and Prevention, a supplié les Américains de porter des masques et de s’en tenir aux mesures d’atténuation de Covid-19, mettant en garde contre une «catastrophe imminente» alors que les cas, les hospitalisations et les décès recommencent à augmenter. .

S’exprimant lors d’un point de presse lundi, elle a retenu ses larmes en décrivant une série de signaux d’avertissement et a déclaré qu’elle avait peur d’une quatrième vague imminente de cas de Covid. « Nous avons tellement de choses à espérer, tellement de promesses et de potentiel de là où nous sommes et tellement de raisons d’espérer, mais pour le moment j’ai peur », a déclaré Walensky.

Les responsables ont averti que tous les Américains éligibles ne pourront pas immédiatement prendre rendez-vous le 19 avril.

Biden a précédemment ordonné aux États d’ouvrir l’éligibilité à tous les adultes au plus tard le 1er mai. Un total de 31 États ont déclaré qu’ils ouvriraient complètement l’éligibilité d’ici le 19 avril. L’annonce de Biden lundi est basée sur ces mouvements – et signifiera environ 90% des adultes américains. seront éligibles, ont déclaré les responsables.

Biden a déclaré que les États-Unis disposeraient d’un approvisionnement suffisant d’ici la fin du mois de mai pour vacciner tous les adultes américains, bien que l’administration des vaccins puisse prendre plus de temps. Jusqu’à récemment, l’admissibilité était généralement basée sur l’âge ou sur le fait qu’une personne avait des problèmes de santé sous-jacents qui les exposaient à un risque plus élevé. L’admissibilité complète des adultes signifie que toute personne de 16 ans ou plus peut se faire vacciner, quels que soient ses antécédents médicaux.

La moyenne des injections quotidiennes administrées sur 7 jours est passée à 2,7 millions, le niveau le plus élevé à ce jour. Biden s’est engagé à administrer 200 millions de tirs au total sous sa présidence d’ici la fin du mois prochain et est sur le point de le faire.

Biden annoncera également un financement de 100 millions de dollars pour aider à vacciner les personnes âgées vulnérables et à risque, ainsi que les personnes handicapées, ont déclaré les responsables. Le programme viserait à ce que les personnes à haut risque soient programmées et conduites à des rendez-vous pour le vaccin, y compris celles qui ont des problèmes de mobilité.

L’effort de vaccination américain est soutenu par de vastes approvisionnements. Les administrations de Biden et de son prédécesseur, Donald Trump, ont utilisé les pouvoirs du temps de guerre pour donner la priorité aux commandes du gouvernement américain.

Biden a déclaré que les États-Unis commenceraient à partager des vaccins avec d’autres pays une fois qu’ils en auront assez pour couvrir tous les adultes américains, y compris le besoin potentiel de vaccins de rappel et d’un stock pour les enfants, étant donné l’incertitude quant aux vaccins les mieux adaptés aux groupes d’âge plus jeunes.

