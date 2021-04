Biden appelle Amazon à ne pas payer d’impôt fédéral sur le revenu: «  Je vais mettre fin à cela  »

Siège d’Amazon à Seattle. (Photo .)

Le débat sur le montant de l’impôt fédéral sur le revenu payé par Amazon se réchauffe à nouveau.

Le président Joe Biden a appelé le géant de la technologie de Seattle à deux reprises lors d’un discours mercredi décrivant son nouveau plan de dépenses dans les infrastructures. Il a cité une analyse de 2019 mettant en évidence 91 entreprises du Fortune 500 qui n’ont pas payé d’impôt fédéral sur le revenu en 2018 – «y compris Amazon», a noté Biden, sans mentionner aucune autre entreprise. Biden a noté que les entreprises «utilisent diverses échappatoires afin de ne pas payer un seul centime d’impôt fédéral sur le revenu».

Plus tard, il a déclaré: «Un pompier, un enseignant payant 22% – Amazon et 90 autres grandes entreprises ne payant aucun impôt fédéral? Je vais mettre un terme à cela.

Biden a cité les propositions fiscales des sociétés dans son plan américain pour l’emploi, qui incluent la fixation du taux d’imposition des sociétés à 28%, contre 21%, et l’augmentation de l’impôt minimum mondial sur les sociétés multinationales américaines à 21%.

Les commentaires Amazon commencent à 1:00:00 dans la vidéo ci-dessous.

Les élus, les militants progressistes et les universitaires s’en prennent souvent à Amazon pour ne rien payer d’impôts fédéraux sur le revenu. Les chercheurs et les journalistes sont arrivés à cette conclusion en calculant les reports d’impôt et les crédits auxquels Amazon est éligible. CNBC a rapporté qu’Amazon avait payé 0 $ d’impôt fédéral sur le revenu en 2018 et avait reçu un remboursement d’impôt de 129 millions de dollars du gouvernement fédéral, par exemple.

Amazon a révélé l’année dernière pour la première fois des détails sur ses taxes américaines. Sa charge fiscale fédérale pour 2019 s’élevait à plus de 1 milliard de dollars, en plus de plus de 2 milliards de dollars en autres types d’impôts fédéraux.

Les lois fiscales fédérales permettent à l’entreprise de retarder le paiement de la facture. Selon les dépôts réglementaires, Amazon a été en mesure de payer 900 millions de dollars de sa charge fiscale fédérale pour 2019 au fil du temps en raison de reports auxquels la société est éligible.

En février, Amazon a déclaré que ses contributions fiscales pour 2020 comprenaient environ 1,7 milliard de dollars de charges fiscales fédérales et 1,8 milliard de dollars d’autres taxes fédérales telles que les charges sociales et les droits de douane. Il a également rapporté plus de 2,6 milliards de dollars d’impôts locaux et d’État.

Amazon a déclaré un chiffre d’affaires de 386 milliards de dollars l’année dernière et un bénéfice d’exploitation de 22,9 milliards de dollars, stimulés par une poussée due à une pandémie alors que les clients s’appuyaient sur ses services d’achat en ligne et de cloud computing.

La sénatrice Elizabeth Warren a de nouveau visé Amazon mercredi à propos des impôts. Cela a suscité une réponse de Jay Carney, vice-président directeur des affaires internationales d’Amazon – qui, soit dit en passant, était auparavant attaché de presse du président Obama et directeur de la communication de Biden. Sa réponse fait partie d’une position agressive prise récemment par Amazon sur des questions très médiatisées telles que l’effort de syndicalisation en Alabama.

Avec beaucoup de respect, sénateur @ewarren, ce n’est pas correct à propos des paiements d’impôts d’Amazon. Mais changer la loi est certainement plus productif que de reprocher aux entreprises de la suivre – et bien mieux que de menacer de démanteler les entreprises américaines afin qu’elles ne puissent pas critiquer les dirigeants élus. https://t.co/borLvn5GZu – Jay Carney (@JayCarney) 31 mars 2021