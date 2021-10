Biden appelle le G-20 à aider à résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Le président américain Joe Biden s’adresse aux médias avec le président de la Commission européenne lors du sommet du G20 des dirigeants mondiaux le 31 octobre 2021 au centre de congrès « La Nuvola » dans le quartier EUR de Rome.

Brendan Smialowski | . | .

WASHINGTON – Le président Joe Biden a convoqué dimanche un sommet lors du rassemblement annuel des dirigeants du G-20 pour relever les défis de la chaîne d’approvisionnement et d’autres perturbations affectant le commerce mondial.

« Les chaînes d’approvisionnement sont une chose à laquelle la plupart de nos citoyens ne pensent jamais à deux fois jusqu’à ce que quelque chose se passe mal. Et pendant cette pandémie, nous avons vu des retards et des arriérés de marchandises des automobiles à l’électronique, des chaussures aux meubles », a déclaré Biden lors de ses débuts à le G-20 depuis qu’il est devenu président.

« Mettre fin à la pandémie est la clé ultime pour débloquer les perturbations auxquelles nous sommes tous confrontés. Mais nous devons agir maintenant, avec nos partenaires du secteur privé, pour réduire les arriérés auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré. . « Maintenant que nous avons vu à quel point ces lignes de commerce mondial peuvent être vulnérables, nous ne pouvons pas reprendre nos activités comme d’habitude. »

Biden, aux côtés des dirigeants de 14 autres pays et de l’Union européenne, a convenu de « favoriser une plus grande coopération internationale sur les perturbations à court terme de la chaîne d’approvisionnement », selon une lecture de la réunion de la Maison Blanche. Les dirigeants prévoient également de renforcer et de diversifier l’ensemble de l’écosystème de la chaîne d’approvisionnement, de la dépendance vis-à-vis de certaines matières premières à la fabrication en passant par l’expédition et la distribution.

La chaîne d’approvisionnement mondiale continue de supporter le poids d’une pandémie implacable, d’une augmentation de la demande des consommateurs, des pénuries de main-d’œuvre et des retards de fabrication à l’étranger, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de transport et de l’inflation.

Dans un effort pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement des États-Unis, Biden a également annoncé les mesures nationales suivantes :

Un décret visant à rationaliser les efforts de stockage des États-Unis en déléguant au ministère de la Défense le pouvoir de libérer du matériel à partir du stock de la défense nationale. La mesure permettra une réponse plus rapide aux pénuries matérielles au sein de la base industrielle de défense. Deux initiatives visant à promouvoir la résilience de la chaîne d’approvisionnement internationale parmi les partenaires et alliés des États-Unis. Premièrement, le Département d’État accordera un financement supplémentaire pour fournir une assistance technique aux homologues du Mexique et d’Amérique centrale afin d’atténuer les perturbations et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. Deuxièmement, des millions de dollars de financement pour de nouvelles initiatives entre les États-Unis et l’ASEAN. Ces deux initiatives amélioreront et simplifieront les procédures douanières et de dédouanement, réduisant les retards et encourageant des chaînes d’approvisionnement durables et efficaces. Le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo tiendront un sommet multipartite l’année prochaine avec leurs homologues étrangers. Le sommet sera un dialogue de suivi pour établir les prochaines étapes entre ces parties pour renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a dévoilé un plan pour mener des opérations 24h/24 et 7j/7 dans les ports californiens de Los Angeles et Long Beach, qui représentent 40% du fret maritime entrant aux États-Unis.

La semaine dernière, les ports jumeaux ont annoncé de nouvelles amendes pour les transporteurs du complexe portuaire le plus fréquenté du pays afin de réduire l’impasse croissante des cargos.

Une fois chargés des navires, les conteneurs déplacés par camions auront neuf jours avant que les amendes ne commencent à s’accumuler. Les conteneurs dont le transport ferroviaire est prévu auront trois jours.

Conformément à ces délais, les transporteurs seront facturés 100 $ pour chaque conteneur persistant par jour à compter du 1er novembre.