Biden applique discrètement l’une des politiques les plus anti-immigrés de Trump

Le président Joe Biden a déclaré lors de son discours devant le Congrès mercredi soir qu’il n’y avait “pas de mur assez haut pour empêcher tout virus d’entrer.”

Mais il a maintenu en place une politique de l’ère Trump qui a effectivement érigé un mur à la grande majorité des migrants arrivant à la frontière sud au cours de l’année dernière au motif qu’ils pourraient propager Covid-19, même s’ils peuvent avoir des revendications légitimes. pour la protection humanitaire.

En mars dernier, au début de la pandémie, l’ancien président Donald Trump a invoqué le titre 42, une section de la loi sur la sécurité de la santé publique qui permet au gouvernement américain d’empêcher temporairement les non-citoyens d’entrer aux États-Unis «lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du public. santé.”

Cette politique a permis aux agents d’immigration américains à la frontière sud d’expulser rapidement plus de 618 000 migrants. Bien que les scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se soient initialement opposés à la politique, arguant qu’il n’y avait aucune justification légitime de santé publique derrière elle, le vice-président de l’époque, Mike Pence, leur a ordonné de la suivre de toute façon.

Près de 100 jours après le début de son premier mandat, Biden n’a jusqu’à présent pas annulé la politique, malgré le tollé des défenseurs des immigrants et des groupes humanitaires qui disent que cela empêche les migrants d’exercer leur droit en vertu du droit américain et international de demander l’asile.

Biden a créé quelques exceptions: en plus d’admettre les enfants non accompagnés, l’administration a commencé à traiter 28000 personnes renvoyées au Mexique pour attendre leurs audiences devant le tribunal de l’immigration aux États-Unis dans le cadre d’un programme de l’ère Trump connu sous le nom de Protocoles de protection des migrants, ou le programme «Rester au Mexique». Les États-Unis ont également commencé à admettre de nombreuses familles aux États-Unis l’automne dernier après qu’un changement de la loi mexicaine ait limité la capacité du pays à détenir les personnes ayant de jeunes enfants.

L’administration Biden a offert peu de justification pour maintenir la politique en place. Un haut responsable de l’administration a déclaré au début du mois qu’ils «se conformaient simplement à une ordonnance du CDC», et la porte-parole du CDC, Belsie González, a déclaré à Vox que l’agence ne discutait pas de ces décisions réglementaires en suspens.

Mais avec plus d’un quart de la population américaine entièrement vaccinée et les vaccinations se poursuivant à un rythme de 3 millions de doses par jour, il n’est pas clair que la justification de la santé publique pour maintenir le titre 42, s’il a jamais existé, durera beaucoup plus longtemps. Et tous les risques pour la santé publique doivent être mis en balance avec les conséquences néfastes du maintien de la politique: priver les migrants de leur droit de chercher une protection et une pression supplémentaire sur la capacité du système de santé publique défaillant du nord du Mexique.

«Nous faisons vraiment confiance à l’administration Biden pour ne pas abuser de la science, pour ne pas abuser des justifications de santé publique pour d’autres raisons», a déclaré Michele Heisler, directeur médical de Physicians for Human Rights et professeur de santé publique et de médecine interne à l’Université du Michigan. «Il est tout simplement décevant que cette fausse justification de la santé publique continue d’être utilisée. … Nous attendons plus de l’administration Biden.

La justification de la santé publique pour le titre 42 était au mieux mince

Hannah Janeway, médecin d’urgence et codirectrice de l’Alliance pour la santé des réfugiés, fait des allers-retours entre ses maisons de Los Angeles et de Tijuana, au Mexique, pour administrer des soins médicaux aux migrants séjournant dans la région. Elle a déclaré que dans les plus de 50 fois où elle a traversé la frontière au cours de l’année dernière, elle n’a jamais été dépistée pour Covid-19 ni posé de questions sur sa santé, même au début de la pandémie en mars dernier, alors que les craintes étaient vives.

Étant donné qu’elle et des milliers d’autres voyageurs ont pu traverser quotidiennement la frontière américano-mexicaine sans aucun contrôle de température, elle considère la politique du titre 42 non pas comme une précaution de santé publique, mais comme une mesure clairement conçue pour empêcher les demandeurs d’asile d’entrer. .

«Il était très évident pour moi que c’était un prétexte pour ne pas laisser passer les demandeurs d’asile et les réfugiés», a-t-elle déclaré. «Dès le début, je pense que je savais que c’était très ciblé.»

Si l’administration Trump avait voulu que la politique protège la santé publique, elle aurait fermé la frontière, ce qui, selon les experts, peut être efficace pour freiner la propagation de Covid-19, a déclaré Heisler.

Mais les États-Unis ont continué d’accepter les vols entrants et ont permis aux voyages jugés «essentiels» de se poursuivre à la fois sur leurs frontières nord et sud. Dans la pratique, les citoyens américains et les résidents permanents légaux ont été autorisés à traverser la frontière mexicaine à leur guise, y compris le sénateur du Texas, Ted Cruz, qui s’est enfui en vacances en famille à Cancún alors que son État traversait une crise de pouvoir à Cancún. Février.

Cela signifie que les passages frontaliers ont considérablement diminué, passant de plus de 188 millions de personnes voyageant à pied, en bus, en train ou en véhicule personnel en 2019 à environ 106 millions de personnes en 2020, selon les données du ministère des Transports. Mais la frontière était clairement encore assez active.

De plus, Heisler a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que, en tant que groupe, les migrants à la frontière ressemblent davantage, d’un point de vue épidémiologique, à un test positif au Covid-19.

Maintenant que les responsables commencent à traiter et à dépister les personnes qui ont été placées dans le programme Rester au Mexique, ils ont en fait trouvé de faibles taux de positivité Covid-19. En mars, le chef par intérim de l’Agence fédérale de gestion des urgences a déclaré au Congrès que moins de 6% des migrants à la frontière avaient été testés positifs pour Covid-19, un pourcentage inférieur au taux de positivité du Texas à l’époque.

“Je pense qu’il est toujours clair que l’interdiction de voyager du titre 42 utilise une justification de santé publique pour ce qui est une raison idéologique et politique”, a déclaré Heisler. «Ils ont peur d’envoyer le message que les gens devraient venir.»

Le titre 42 crée une crise humanitaire et de santé publique au Mexique

Le maintien du Titre 42 en place continue à entraîner un coût humanitaire. Un rapport conjoint sur les droits de l’homme publié au début du mois a documenté au moins 492 attaques ou enlèvements de demandeurs d’asile expulsés en vertu de la politique depuis que Biden a pris ses fonctions. Il est probable que le nombre réel de ces incidents soit beaucoup plus élevé, étant donné que le rapport était basé sur 110 entretiens et une enquête électronique auprès de 1 200 demandeurs d’asile dans l’État mexicain de Basse-Californie – juste une fraction des personnes expulsées.

La politique a également abouti à une forme de facto de séparation familiale. Les parents ont envoyé leurs enfants seuls à la frontière, sachant qu’ils seraient acceptés par les autorités américaines, en attendant une chance de traverser soit au Mexique, soit dans leur pays d’origine. C’est le cas depuis l’automne dernier, lorsqu’un tribunal a forcé l’administration Trump à commencer à accepter des enfants non accompagnés. L’administration Biden a choisi de continuer à le faire, reconnaissant ses obligations humanitaires.

. signalé que les passeurs organisent par conséquent des voyages depuis l’Amérique centrale uniquement pour les enfants, encourageant les familles à payer des milliers de dollars pour les envoyer seuls en bus, en voiture, en bateau ou en avion.

«Les mineurs sont autorisés à entrer, ce qui crée des barrières logistiques très difficiles, car les enfants doivent rester dans une sorte d’abri, souvent dans des locaux collectifs, afin de pouvoir vérifier leurs antécédents, de trouver leur famille aux États-Unis,» Dit Heisler.

Les migrants qui ont été expulsés vers le Mexique dans le cadre de la politique du titre 42 surchargent également les ressources du gouvernement et de la société civile pour subvenir à leurs besoins de base et à leurs soins médicaux, ce qui fait pression sur un système hospitalier déjà trop restreint.

Janeway a déclaré que la clinique gratuite qu’elle dirige à Tijuana a récemment connu une augmentation considérable du nombre de patients qu’elle voit quotidiennement, y compris des personnes présentant une déshydratation, une gamme de maladies infectieuses, y compris Covid-19, et des éruptions cutanées.

Beaucoup d’entre eux proviennent de refuges pour migrants gérés par le gouvernement qui hébergent généralement 250 personnes, mais qui dépassent désormais largement leur capacité de 400 à 500 personnes supplémentaires et sont incapables de faire respecter la distanciation sociale. Le gouvernement mexicain, qui a été stressé alors qu’il s’efforce de déployer le vaccin et que de plus en plus de migrants continuent d’arriver, n’a pas été en mesure de fournir à ces abris une aide adéquate. L’organisation de Janeway est donc intervenue pour leur fournir de l’eau potable.

Il y a aussi un campement à Tijuana qui a vu le jour plus tôt cette année où il n’y a pas d’assainissement public. Il y a une salle de bain que les plus de 1000 migrants du camp doivent payer pour utiliser, mais certaines personnes n’ont pas l’argent. Cela a suscité des inquiétudes quant à la propagation des maladies infectieuses au sein de la population.

Janeway a déclaré avoir vu un enfant séjourner dans les refuges gérés par le gouvernement qui a eu une grave crise d’asthme et qui a été renvoyé de plusieurs hôpitaux car il n’y a actuellement aucun hôpital public à Tijuana qui accepte des patients autres que ceux qui se présentent avec Covid-19. L’enfant a finalement reçu des soins d’urgence à une heure de route.

«Et si cet enfant avait eu un [asthma attack]? Il est probable qu’ils auraient pu mourir », a-t-elle déclaré.

Les migrants souffrant de graves problèmes de santé n’ont nulle part où se tourner, à part les cliniques gratuites gérées par Janeway et d’autres groupes.

«Mais s’ils ont besoin de soins d’urgence ou de quelque chose qui dépasse le cadre de ce que nous sommes en mesure de fournir, ils risquent vraiment de devoir se rendre à plus de 45 minutes dans un hôpital qui est très limité en ce moment et qui ne dispose pas des services de base. nécessaire pour fournir des soins adéquats », a-t-elle déclaré.

Les migrants sont également transportés dans des bus où ils ne reçoivent souvent pas de masques, a déclaré Janeway. S’ils étaient autorisés à entrer aux États-Unis, où beaucoup d’entre eux envisagent de se réunir avec des membres de leur famille, ils pourraient s’isoler plus efficacement. Une étude de 2019 a révélé que 92% des demandeurs d’asile à la frontière sud avaient de la famille ou des amis aux États-Unis avec lesquels ils pouvaient rester.

Il existe un modèle pour traiter les personnes de manière sûre et humaine

L’administration Biden a suggéré que la politique du titre 42 est une sorte de politique provisoire jusqu’à ce qu’elle puisse mettre en œuvre un nouveau système de traitement des demandes d’asile. En attendant, son message aux migrants est «ne venez pas».

“[W]En tant qu’administration, nous n’avons pas eu le temps de mettre en place un processus humain et complet de traitement des personnes qui arrivent à la frontière », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’une conférence de presse en février. «Les procédures d’asile à la frontière ne se feront pas immédiatement; la mise en œuvre prendra du temps. »

Mais les défenseurs des immigrants ont soutenu que cela ne justifiait pas le maintien de la politique censée être basée sur la protection de la santé publique. De plus, un système de traitement des migrants arrivant à la frontière existe déjà.

En coordination avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations, l’organisation de Janeway mène des examens de santé et fournit des passeports médicaux aux personnes séjournant dans l’un des grands abris de Tijuana qui faisaient partie du programme Rester au Mexique. Sous la direction de l’administration Biden, ils traitent entre 50 et 75 personnes par jour afin qu’elles puissent traverser la frontière de manière ordonnée et sûre pour attendre leurs audiences devant le tribunal de l’immigration aux États-Unis.

Ce type de système est évolutif compte tenu de la disponibilité de la PCR rapide et des tests antigéniques pour Covid-19 si les États-Unis devaient lever les restrictions du Titre 42 et reprendre le traitement de tous les migrants arrivant à la frontière, a déclaré Janeway.

«Les migrants peuvent entrer en toute sécurité aux États-Unis, et cela se fait déjà», a-t-elle déclaré. «Cela pourrait également arriver avec d’autres personnes, mais il est juste évident que le gouvernement américain n’a pas intérêt à le faire pour le moment, car il n’a pas permis que cela se produise.»

Mais elle a déclaré que le test Covid-19 n’était même pas nécessairement nécessaire pour que le traitement reprenne. Selon elle, il suffirait que les migrants utilisent simplement des masques, se lavent les mains et respectent la distanciation sociale.

«Nous faisons beaucoup de choses en ce moment pour apaiser les personnes impliquées dans ce processus, mais est-ce que je pense qu’elles sont nécessaires du point de vue de la santé publique? La réponse est non », dit-elle.