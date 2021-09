Biden approuve la déclaration de catastrophe dans le New Jersey

Le président Biden a déclaré dimanche une catastrophe majeure dans le New Jersey à la suite de l’ouragan destructeur Ida de la semaine dernière qui a frappé l’État de mercredi soir à jeudi.

La déclaration mettra un financement fédéral à la disposition des résidents de l’État dans six comtés – Bergen, Gloucester, Hunterdon, Middlesex, Passaic et Somerset – permettant des subventions pour le logement temporaire et les réparations domiciliaires, des prêts à faible coût pour couvrir les pertes de biens non assurés et d’autres programmes pour aider les particuliers et les propriétaires d’entreprise à se remettre des effets de la catastrophe.

En outre, un financement fédéral sera également mis à la disposition des gouvernements tribaux et locaux éligibles ainsi que de certaines organisations privées à but non lucratif sur une base de partage des coûts pour les travaux d’urgence et la réparation ou le remplacement des installations endommagées par la tempête.

DES IMAGES SATELLITES MONTRENT LA DÉTASTATION D’IDA DANS LE NEW JERSEY

Dans tout l’État, les résidents et les entreprises ont passé le week-end de vacances à essayer de nettoyer les dégâts causés par la tempête, alors que les secouristes reprenaient la recherche de deux amis dont la voiture avait été prise dans les eaux de crue.

Nidhi Rana, 18 ans, et Ayush Rana, 21 ans, ont été vus pour la dernière fois mercredi soir lorsque leur voiture a commencé à flotter vers un endroit où l’eau s’écoule sous terre vers la rivière Passaic. Le maire de Passaic, Hector Lora, a déclaré dimanche dans un texte qu’une douzaine de bateaux de recherche participaient aux recherches avec l’aide d’une unité aérienne de la police de l’État.

Une voiture qui a été emportée sur les rives de la rivière Raritan par les restes de la tempête tropicale Ida, reste dans la région de Piscataway NJ, le samedi 4 septembre 2021. (AP Photo/Wayne Parry)

À Bloomfield, dans le comté d’Essex, une victime décédée le lendemain de la tempête a apparemment été électrocutée alors qu’elle tentait de brancher un générateur, ont indiqué les autorités. Aventino Soares, 58 ans, a été retrouvé par des policiers vers 23h30 jeudi sur le côté d’une maison d’Ampère Parkway, a déclaré la police de Bloomfield à NJ.com.

Une école du New Jersey endommagée par les inondations restera probablement fermée pour le reste de l’année civile, a déclaré un responsable à NJ Advance Media pour NJ.com.

Le surintendant Michael Burke a déclaré qu’il y avait peu de chances que le Cresskill Middle / High School dans le comté de Bergen, qui abrite environ 1 000 étudiants, soit “même près d’être prêt jusqu’en 2022, au plus tôt”.

Le district a obtenu l’autorisation des responsables de l’éducation de l’État pour organiser des cours virtuels lorsque l’année scolaire commence mercredi, a-t-il déclaré. Les responsables recherchent des emplacements hors campus pour servir de salles de classe et espèrent avoir un apprentissage en personne pour “au moins certaines classes” d’ici novembre, a-t-il déclaré.

À VOIR : LES EAUX DE CRUE D’IDA ÉCLATENT À TRAVERS LE SOUS-SOL DU NEW JERSEY

Le gouverneur Phil Murphy, qui a déclaré samedi soir que le nombre de morts dans le Garden State avait atteint 27, a déclaré qu’au moins quatre personnes étaient toujours portées disparues à la suite de ce qu’il a appelé une tempête “historique”. Il a déclaré qu’il avait déjà demandé de l’aide fédérale et qu’il continuerait à en demander plus “parce que nous en avons besoin”.

Les restes de l’ouragan Ida ont tué au moins 50 personnes dans six États de l’Est après avoir provoqué mercredi des pluies historiques qui ont entraîné des inondations mortelles et des tempêtes soudaines.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.