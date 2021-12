Biden, après avoir revendiqué aucune « solution fédérale » à la pandémie de COVID-19, se vante du « plan fédéral »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden, après avoir affirmé qu’il n’y avait pas de « solution fédérale » à la pandémie de COVID-19, s’est vanté de son « plan fédéral » de lutte contre la pandémie.

Biden a tweeté mardi que son administration était derrière tous les gouverneurs des États-Unis alors qu’ils combattaient la pandémie de coronavirus et se vantait d’un « plan fédéral » pour faire face à la poussée croissante d’omicron.

BIDEN DIT ÊTRE D’ACCORD AVEC LES GOUVERNEURS RÉPUBLICAINS : IL N’Y A PAS DE « SOLUTION FÉDÉRALE » À LA PANDÉMIE

Le président Biden parle de la variante COVID-19 nommée omicron, dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche, le lundi 29 novembre 2021, à Washington. comme l’écoute le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

« Mon administration a le dos de chaque gouverneur qui combat le COVID-19 dans son État », a tweeté Biden. « La semaine dernière, j’ai mis en place un plan fédéral pour lutter contre Omicron en ajoutant une capacité de vaccination et de rappel, des équipements hospitaliers, du personnel et plus encore. »

« Nous allons surmonter cela en travaillant ensemble », a ajouté le président.

Lundi, Biden a déclaré qu’il n’y avait pas de solution de la part du gouvernement fédéral pour mettre fin à la pandémie de près de deux ans en réponse au gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, mettant le président en garde contre le fait de laisser « les solutions fédérales entraver les solutions de l’État ». «

Le président Biden assiste à un sommet virtuel COVID-19 lors de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans l’auditorium de la Cour sud sur le campus de la Maison Blanche, le mercredi 22 septembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

LA COUR SUPRÊME ENTENDRA LES ARGUMENTS ORAUX SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX MANDATS DE BIDEN VACCIN

« Il n’y a pas de solution fédérale. Cela se résout au niveau de l’État », a répondu Biden, avant de mentionner un autre gouverneur républicain.

« Je regarde [New Hampshire] Gouv. [Chris] Sununu sur le tableau ici. Il en parle beaucoup « , a déclaré Biden. » Et cela se résume finalement à l’endroit où le caoutchouc rencontre la route et c’est là que le patient a besoin d’aide, ou évite d’avoir besoin d’aide. «

Biden, cependant, a placé le gouvernement fédéral dans un rôle central dans les mesures d’atténuation de la pandémie. Le ministère de l’Éducation a ouvert des enquêtes sur les droits civiques dans plusieurs États pour interdire les mandats de masque scolaire. Le président continue d’imposer des masques dans les aéroports, les avions et les transports en commun – et son administration a augmenté les amendes pour ceux qui ne s’y conforment pas.

L’administration Biden va actuellement devant la Cour suprême pour défendre son mandat de vaccin pour toutes les entreprises privées de plus de 100 employés.

Tyler Olson de Fox News a contribué au reportage.