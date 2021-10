Biden attribue les prix élevés du gaz à tout sauf à ses propres politiques: gouverneur du Mississippi

Le gouverneur républicain du Mississippi, Tate Reeves, a établi vendredi soir une distinction claire entre les administrations Trump et Biden sur « The Ingraham Angle » en ce qui concerne les prix du gaz en Amérique – et a affirmé que le président Biden avait nié l’impact de ses propres politiques sur les Américains. citoyens.

BIDEN PRÉVOIT QUE LES PRIX DU GAZ NE BAISSERONT PAS JUSQU’EN 2022

GOV. TATE REEVES : Le président Biden n’a de solution à court terme à aucun des défis de l’Amérique. Il a été parfaitement clair.

La réalité est que les prix du gaz augmentent est le résultat direct des politiques de l’administration Biden. Les prix du gaz ont été bas pendant toutes les quatre années de l’administration Trump.

Il veut blâmer le secteur privé, il veut blâmer n’importe qui d’autre que les politiques qu’il a imposées aux Américains au cours de l’année dernière.

L’Amérique était indépendante de l’énergie sous le président Trump. Cette administration, comme elle l’a fait dans tant de domaines, a essayé de changer la direction du pays, et ce sont les Mississippiens et les Américains qui travaillent dur qui paient la facture.

REGARDEZ LA VIDÉO COMPLÈTE CI-DESSOUS :