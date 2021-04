Biden augmentera le plafond des réfugiés après les critiques des démocrates et des militants

La Maison Blanche s’est retirée de sa décision plus tôt cette semaine de ne pas augmenter le plafond des réfugiés aux États-Unis, s’engageant vendredi soir à accepter plus de réfugiés que les niveaux historiquement bas fixés par l’administration Trump.

L’année dernière, Trump a abaissé le plafond de réfugiés à 15000, le nombre le plus bas autorisé aux États-Unis depuis l’introduction du plafond de réfugiés en 1980. Les défenseurs de l’immigration et des réfugiés avaient espéré un allié à Biden, qui s’était engagé pendant sa campagne à relever le plafond, a proposé début février d’accepter jusqu’à 62 500 réfugiés cette année.

Mais plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a rompu cette promesse, rejetant le blâme sur l’éviscération par l’ancienne administration du programme pour les réfugiés, qui est géré par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

«Au cours des dernières semaines, [President Biden] a consulté ses conseillers pour déterminer le nombre de réfugiés qui pourraient de manière réaliste être admis aux États-Unis d’ici le 1er octobre », a déclaré vendredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. «Compte tenu du programme d’admissions de réfugiés décimé dont nous avons hérité et des charges pesant sur le Bureau de réinstallation des réfugiés, son objectif initial de 62 500 semble peu probable.»

La décision initiale a suscité une forte réprimande de la part de certains législateurs démocrates. Le représentant Ilhan Omar (D-MN) a qualifié la décision de «honteuse» dans un tweet vendredi. Elle et ses collègues représentants démocrates, Jan Schakowsky (D-IL) et Pramila Jayapal (D-WA) ont envoyé une lettre à la Maison Blanche vendredi pour réitérer leur appel à une augmentation du plafond des réfugiés.

Le sénateur Dick Durbin (D-IL) a également critiqué la décision. «Face à la plus grande crise de réfugiés de notre temps, il n’y a aucune raison de limiter ce nombre à 15 000», a déclaré Durbin dans un communiqué, selon le New York Times. «Dites que ce n’est pas le cas, Président Joe.»

Après avoir renversé sa position sur le plafond des réfugiés, la Maison Blanche a tenté de tasser les critiques en affirmant qu’il y avait une «confusion» sur la décision de ne pas relever le plafond en premier lieu. Les législateurs démocrates ont applaudi le renversement dans l’ensemble, mais certains d’entre eux ont également souligné la réponse continuellement désorganisée à la crise des réfugiés.

La représentante Verónica Escobar (D-TX) l’a dit vendredi sur Twitter, tweetant qu’elle était «encouragée» par la clarification de la Maison Blanche tout en exhortant l’administration à adopter une meilleure communication sur la question. «Protéger les plus vulnérables à la recherche d’un refuge sûr, c’est qui [we] sont au cœur des valeurs de notre nation », a-t-elle conclu.

Bien que je sois réconforté d’apprendre que @POTUS a toujours l’intention d’augmenter le nombre d’admissions de réfugiés, j’exhorte l’administrateur. pour se déplacer avec urgence et communiquer avec clarté. Protéger les plus vulnérables à la recherche d’un refuge sûr, c’est qui sont, c’est au cœur des valeurs de notre nation. – Rep.Veronica Escobar (@RepEscobar) 16 avril 2021

L’administration Biden a pris un certain nombre de mesures pour inverser la politique d’immigration nativiste extrême de Trump. En janvier, Biden a annulé l’interdiction de voyager controversée des musulmans. D’un autre côté, le président a été critiqué par les progressistes pour avoir continué à détenir des mineurs non accompagnés franchissant la frontière dans des centres de détention provisoire.

L’administration a également lutté avec la politique autour d’une récente flambée de personnes traversant la frontière sud des États-Unis au milieu de la pandémie actuelle de Covid-19 et des troubles politiques en Amérique centrale.

Biden peut voir un piège électoral dans les problèmes d’immigration

Alors que l’administration Biden a pris de nombreuses mesures pour annuler les politiques d’immigration néfastes de l’administration Trump, la réticence initiale à relever le plafond et le renversement éventuel illustrent dans quelle situation politique délicate se trouve le président, au début de son premier mandat. Faire appel à la panique et à la peur des nativistes face aux poussées frontalières est devenu une stratégie électorale de base – et réussie – pour les politiciens de droite, et la navigation prudente de Biden sur cette question peut indiquer que le président tente d’éviter un piège politique.

Rendre les choses encore plus compliquées pour Biden est la tendance des médias conservateurs à attiser ce type de nationalisme paranoïaque. Cette semaine encore, Tucker Carlson de Fox News a de nouveau promu la théorie du «grand remplacement», un mythe créé par les suprémacistes blancs qui déclare que les démocrates encouragent délibérément l’immigration de personnes de couleur afin de diluer le pouvoir électoral des Blancs, et par extension , la base républicaine. Le mythe sous-tend les croyances d’anciens responsables de l’administration Trump comme Stephen Miller, qui ont aidé à guider les politiques d’immigration restrictives de l’ancien président.

Bien que les réfugiés ne soient pas des immigrants – ni des demandeurs d’asile – l’administration Trump n’a pas fait une telle distinction, les considérant tous comme des menaces politiques. Sous Trump, le plafond des réfugiés américains a été abaissé à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il atteigne un minimum de 15000 en octobre de l’année dernière. Cela représente le plus faible nombre de réfugiés acceptés aux États-Unis dans l’histoire, à un moment où le nombre de personnes déplacées à l’étranger est à son plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale.

En 2020, l’administration Trump a retardé la prise de décision sur le nombre maximal, déclenchant une pause d’un mois sur les nouvelles réinstallations de réfugiés. Cela, combiné à la pandémie, signifiait qu’octobre 2019 au 30 septembre de l’année suivante, seuls 11814 réfugiés ont été réinstallés aux États-Unis.

Biden, en revanche, a mené sa campagne pour renverser l’héritage d’immigration de l’administration Trump. En février, il a signé un décret portant le plafond des réfugiés à 125 000 à partir d’octobre, tout en essayant d’accélérer les réinstallations actuelles avant le début du nouvel exercice.

Biden a reconnu le défi bureaucratique qui l’attendait lorsqu’il a signé la commande. «Le leadership moral des États-Unis sur les questions des réfugiés a été un point de consensus bipartite pendant tant de décennies», a-t-il déclaré dans un discours prononcé au Département d’État en février. «Il faudra du temps pour reconstruire ce qui a été si gravement endommagé.»

Mais la controverse de cette semaine illustre également que le flanc gauche du parti démocrate reste déterminé à tenir les pieds de Biden au feu sur les questions d’immigration. Dans ce tour, les progressistes semblent avoir gagné.