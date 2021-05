Biden aurait choisi son ambassadeur en Israël ⋆ .

Selon l’Associated Press, le président Joe Biden nommera Tom Nides, ancien responsable du département d’État, ambassadeur américain en Israël.

L’AP a noté que pourvoir le poste vacant est devenu une priorité absolue suite à l’éruption de violence entre Israël et le Hamas. Le conflit qui a duré plusieurs jours a été le pire depuis 2014 et a fait des centaines de morts, dont des dizaines d’enfants.

Biden s’est entretenu pour la première fois avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en février et a entamé des négociations concernant un possible retour à l’accord nucléaire iranien de 2015, auquel Netanyahu s’oppose catégoriquement.

Le responsable a également déclaré à l’AP que les efforts diplomatiques américano-israéliens avaient été retardés en raison du quatrième tour des élections israéliennes en mars. Netanyahu, au milieu de son procès pour corruption présumée, n’a pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour former une majorité parlementaire, bien que ses adversaires n’aient pas réussi à le faire également.

En plus de son travail au département d’État, Nides a également travaillé pour l’ancien président de la Chambre, Tom Foley et le représentant démocrate Tony Coelho, a noté l’AP, et a travaillé dans d’autres sociétés financières.

