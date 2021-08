Biden aurait pu épargner à l’Afghanistan et aux États-Unis 6 mois de guerre inutile en y mettant fin ⋆ 10z viral

29 ans de guerre se terminent enfin sans fracas à Kaboul

Il y a deux choses, je suppose que tout le monde conviendra qu’elles sont vraies au sujet des événements remarquables des dernières semaines en Afghanistan.

La première est que nous assistons à la dernière perte majeure d’une série de guerres et d’« incursions » que les États-Unis ont perdues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’autre est que l’invasion, la guerre et l’occupation américaines de l’un des pays les plus pauvres du monde, qui ont duré deux décennies et qui ont coûté 2,3 billions de dollars, ont été un échec lamentable dès le début.

Officiellement, les États-Unis ont envahi l’Afghanistan parce que leur gouvernement taliban au pouvoir aurait autorisé Al-Qaïda, une organisation de combat djihadiste obscure fondée par le saoudien Oussama Ben Laden (avec l’aide de la CIA), à y établir plusieurs camps d’entraînement où il aurait planifié les attentats du 11 septembre. sur le World Trade Center, le Pentagone et peut-être le Capitole ou la Maison Blanche.

L’attaque, menée par quelque 20 000 soldats des forces spéciales américaines soutenus par la puissance aérienne américaine, a détruit les camps, mais la plupart des forces d’Al-Qaïda, y compris Ben Laden, se sont enfuies dans les montagnes de Tora Bora. Les États-Unis avaient rejeté une offre des talibans de remettre Ben Laden à un « pays tiers », un accord qui aurait pu éliminer la nécessité de la guerre qui s’ensuivit, mais l’administration Bush/Cheney n’accepterait pas les termes : un arrêt du bombardement du pays, et présentation de preuves que Ben Laden était derrière les attaques contre les États-Unis.

Quoi qu’il en soit, une fois que Ben Laden et sa bande ont été encerclés, piégés dans des grottes sur une montagne dans l’est de l’Afghanistan, les États-Unis ont retiré leurs troupes et ont commencé à en envoyer beaucoup au Koweït et dans d’autres pays du golfe Persique en vue d’une deuxième guerre plus importante contre l’Irak. , qui a été dépeint frauduleusement comme ayant été impliqué dans le 11 septembre et comme ayant des plans pour développer des « armes de destruction massive ». Ben Laden et ses hommes ont été oubliés.

Les forces américaines en Afghanistan ont reçu l’ordre d’abandonner la mission initiale de tuer ou de capturer Ben Laden et de détruire Al-Qaïda, et ont plutôt chassé les talibans de la capitale Kaboul et d’autres villes afghanes vers la campagne et le Pakistan voisin. À ce moment-là, les talibans sont devenus des « insurgés », luttant contre l’occupant américain du pays et le gouvernement fantoche qu’il avait installé.

Au cours des 19 années suivantes, les États-Unis, avec l’armée la plus puissante que le monde ait jamais connue, ont lutté inutilement contre une force hétéroclite de dizaines de milliers de combattants talibans armés de kalachnikovs, perdant progressivement le contrôle de la plupart des zones rurales. du vaste pays, et incapable de protéger les villes contre les bombardements, les meurtres de fonctionnaires et l’envahissement occasionnel de diverses villes de province.

Pendant 20 ans, les hauts gradés de l’armée et les conseillers ayant des liens avec l’industrie de l’armement américaine ont menti que les États-Unis étaient en train de « gagner » la guerre en Afghanistan, tout en sachant que tout cela n’était qu’une course folle qui ne pouvait se terminer qu’avec le retour des talibans dans Puissance…

Pour le reste de cet article de DAVE LINDORFF dans ThisCantBeHappening!, le site d’actualités en ligne alternatif sans compromis, géré collectivement et primé à six reprises par Project Censored Award, veuillez vous rendre sur : https://thiscantbehappening.net/biden-could-have- épargné-l’afghanistan-et-les-nous-six-mois-de-guerre-inutile-par-juste-la-terminer/

_______