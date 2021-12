Biden bâcle l’effort de nettoyer le gâchis de son commentaire « Aucune solution fédérale » – RedState

Joe Biden a créé une tempête de feu lors d’une réunion virtuelle avec les gouverneurs du pays sur COVID lorsqu’il a déclaré qu’il n’y avait « pas de solution fédérale » et que cela dépendrait des États. Son peuple a ensuite jeté la presse hors de la salle quand est venu le temps pour les gouverneurs de l’interroger sur cela et sur d’autres choses. Puis, après la réunion, vers midi lundi, il a menti à un énorme mensonge sur le fait de ne pas rejeter le plan d’un expert pour aider à augmenter les kits de test pour les Américains et a renfloué de là en vacances pendant une semaine dans le Delaware.

Cela ne s’est pas bien passé, d’autant plus qu’il avait couru exactement à l’opposé – qu’il avait un «plan», qu’il allait arrêter le virus. Son chef de cabinet Ron Klain a publié un tweet qui n’a pas bien vieilli, comme nous l’avons noté.

Je dis depuis mars que nous ne pouvons pas battre COVID avec une réponse « Articles de la Confédération ». Nous avons un gouvernement national pour une raison. Si Donald Trump ne l’utilisera pas pour vaincre cette maladie mortelle, je connais quelqu’un qui le fera, à partir du 20/01/21. https://t.co/8yb3vTa8na – Ronald Klain (@RonaldKlain) 24 juin 2020

Bien sûr, c’était un non-sens sur toute la ligne. Son «plan» semblait être de s’éloigner de ce que le président Donald Trump avait déjà mis en place, tout en attaquant Trump.

Biden a été moqué beaucoup pour avoir semblé jeter l’éponge.

Biden part pour la maison de plage, montage final. pic.twitter.com/k28jZJVRUt – Caleb Howe (@CalebHowe) 27 décembre 2021

Aujourd’hui, Biden (ou plus probablement les personnes derrière le compte) a essayé de nettoyer le désordre que son commentaire a créé.

Mon administration a le dos de chaque gouverneur qui combat le COVID-19 dans son État. La semaine dernière, j’ai déployé un plan fédéral pour lutter contre Omicron en ajoutant une capacité de vaccination et de rappel, des équipements hospitaliers, du personnel, etc. Nous allons surmonter cela en travaillant ensemble. – Président Biden (@POTUS) 28 décembre 2021

La réaction au tweet ? Ça ne s’est pas bien passé. Les gens ne l’achetaient pas à ce stade.

C’est le même gars qui a dit aux gouverneurs de « s’écarter » de sa solution fédérale il y a quelques mois à peine. Maintenant qu’il concède qu’il n’y a « pas de solution fédérale », il prétend qu’il les soutient ? Sors d’ici. https://t.co/9Lu4lL9cVI – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 28 décembre 2021

Mais l’essentiel est que les gens en ont marre de la confusion totale offerte par l’équipe Biden, de ne pas savoir d’une minute à l’autre ce qui se passe et quand l’équipe Biden peut changer ce qu’elle dit, encore une fois. Son plan semble avoir consisté à publier des images et des vidéos dignes de grincer des dents de personnes faisant des choses étranges à la Maison Blanche. D’une certaine manière, c’était censé vous convaincre de vous faire vacciner. Je ne sais pas qui ils pensaient être censé être convaincu par ces choses.

«Donald Trump n’a toujours pas de plan pour maîtriser ce virus. Je fais. » pic.twitter.com/QYnuaDuHq9 – Le droit de porter des mèmes (@grandoldmemes) 27 décembre 2021

Faut-il s’étonner qu’ils soient bloqués sur l’échec, alors que c’est leur approche ? Il y a une raison pour laquelle « NoPlanJoe » était à la mode sur Twitter hier.

Mais l’un des problèmes de base est que s’il n’y a pas de solution fédérale, pourquoi pousse-t-il encore les mandats ? Cela et diaboliser les non vaccinés n’a pas aidé les choses, et cela n’a fait que fracturer encore plus le pays. Maintenant, en raison des mandats, de nombreux travailleurs de la santé qui pourraient être nécessaires ont été renvoyés.

En plus de cela, le CDC vient de modifier les directives concernant l’isolement après un test positif pour aider à accélérer le retour au travail des gens. Donc, vous avez la situation absurde de personnes licenciées pour être en bonne santé mais non vaccinées, mais des personnes malades du COVID sont renvoyées d’urgence au travail. Est-ce ridicule? C’est là où nous en sommes avec le «plan» Biden – une courtepointe patchwork d’absurdités.

Malheureusement, ce n’est pas seulement COVID; c’est comme ça pour tout avec Biden, de l’Afghanistan à l’inflation également. La seule façon d’y mettre un terme est de voter contre tous les démocrates que nous pouvons pour mettre un frein à la folie.