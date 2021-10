Biden cherche refuge contre les chahuteurs du Connecticut: « J’aime mieux les enfants que les gens »

« J’aime mieux les enfants que les gens », a déclaré vendredi le président Biden après avoir reçu un câlin d’un tout-petit dans le Connecticut tandis que des manifestants à proximité hurlaient: « F–- Joe Biden. »

« Quand j’ai parlé à tous vos amis sur le terrain de jeu, j’ai plaisanté en disant que tout le monde sait que j’aime mieux les enfants que les gens. Heureusement, ils m’aiment. C’est peut-être pourquoi je les aime », a déclaré Biden lors d’un discours à Hartford.

Biden, 78 ans, s’est agenouillé devant le Capitol Child Development Center et a serré un enfant dans ses bras et a parlé à plusieurs autres.

Mais la joie du terrain de jeu a été presque noyée par les militants de la réforme de l’immigration et certains partisans de l’ancien président Donald Trump.

Une scène similaire s’est déroulée lors du récent voyage de Biden dans le New Jersey – lorsque les manifestants y ont également réservé un accueil hostile à Biden.

Zolan Kanno-Youngs du New York Times a rapporté que « des manifestants se tenant juste à l’extérieur à portée d’oreille ont crié » F — Joe Biden « et » Ban Title 42. « » Le titre 42 est une politique COVID-19 qui permet au gouvernement de rapidement expulser les personnes qui entrent illégalement aux États-Unis.

Le président Joe Biden salue les enfants lors de sa visite au Capitol Child Development Center, le vendredi 15 octobre 2021, à Hartford, Connecticut (Associated Press)

Le journaliste de NPR, Scott Detrow, a relaté dans une note de piscine qu' »à un moment donné, Biden a mis un jouet tube bleu tordu sur sa tête. Pendant que cela se produisait, vous pouviez clairement entendre les partisans de Trump de l’autre côté de la rue crier » traître « et » f – Joe Biden. « »

Les manifestants se sont moqués de Biden à plusieurs reprises dans le Connecticut: d’abord à l’aéroport de Hartford, puis à la garderie et enfin à l’Université du Connecticut, où il a pris la parole lors d’un événement en l’honneur de l’ancien sénateur Chris Dodd (D-Conn.).

Noah Robertson du Christian Science Monitor a écrit dans un rapport de pool que «[s]Certaines personnes arborant des drapeaux Trump (‘Trump Won’ ‘F *** Biden’) ont salué l’extérieur [Hartford’s] l’aéroport et ont filmé le cortège avec leurs téléphones. »

Plus tard sur le terrain de jeu, Robertson a écrit: « Environ 50 autres partisans de Trump, avec une signalisation tout aussi expressive, se sont rassemblés à une rue du centre. Ils ont scandé » F *** Joe Biden. Il n’est pas notre président « . Ils ont également crié « traîtres » comme une coda pendant que nous entrions à l’intérieur. »

À l’Université du Connecticut, il y avait plus de manifestants agitant des drapeaux de la campagne Trump et tenant des pancartes anti-Biden.

Le président Joe Biden visite le Capitol Child Development Center, le vendredi 15 octobre 2021, à Hartford, Connecticut (Associated Press)

Une pancarte disait « Qu’est-ce que le F— est-ce que Joe Biden sait sur les droits? » selon un rapport de pool.

Biden a également fait face à la chaleur de la gauche sur le campus. Quelques dizaines d’étudiants tenaient des pancartes avec des messages tels que « Cuba envoie des médecins Biden envoie des bombes » et « Ne venez pas à mon école sauf si c’est pour annuler ma dette ».

Biden a fait le voyage dans le Connecticut malgré aucun objectif stratégique évident alors que son programme législatif stagne au Congrès.

Lors de ses remarques à la garderie, Biden a admis qu’il était peu probable qu’il adopte son plan de dépenses sociales tentaculaire de 3 500 milliards de dollars sans réductions importantes pour gagner le soutien des centristes du Sénat.

Il a également plaisanté sur sa propre richesse personnelle. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre de garder ses enfants en tant que sénateur de 30 ans en 1973, mais qu’il se débrouillait bien maintenant avec son salaire présidentiel de 400 000 $.

Le président Joe Biden salue les enfants lors de sa visite au Capitol Child Development Center, le vendredi 15 octobre 2021, à Hartford, Connecticut (Associated Press)

« Je suis également répertorié depuis 36 ans comme l’homme le plus pauvre du Congrès. Mais je gagne beaucoup d’argent maintenant que je suis président », a déclaré Biden.

Biden avait un salaire d’environ 200 000 $ par an lorsqu’il travaillait comme sénateur jusqu’en 2009 et comme vice-président de 2009 à 2016, mais il a récolté une aubaine financière dans les années qui ont suivi.

En 2017 et 2018, Biden et la première dame Jill Biden ont acheminé 13 millions de dollars de revenus de livres et de discours via des « sociétés S » pour réduire leurs impôts Medicare jusqu’à 500 000 $ en réduisant de manière douteuse la part de ce revenu produite par leur propre travail.

Biden a gagné près d’un million de dollars de l’Université de Pennsylvanie de 2017 à 2019 pour avoir été professeur honoraire à l’école Ivy League. Il n’a fait que neuf apparitions connues, dont un événement en novembre 2017 faisant la promotion de son livre « Promise Me, Dad ».