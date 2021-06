Biden choisit Cindy McCain comme candidate au poste d’ambassadeur des États-Unis auprès des agences des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Lord Lloyd Webber – aux côtés de l’imprésario de théâtre musical Cameron Mackintosh et de l’organisme de l’industrie musicale LIVE – appellent les ministres à remettre les résultats du programme de recherche sur les événements (ERP). L’ERP a effectué des essais d’atténuation de Covid, y compris le port de masques et des tests de pré-entrée, […] More