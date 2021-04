Biden choisit les principaux responsables de l’immigration alors que les migrants continuent d’arriver à la frontière sud ⋆ .

Le président Joe Biden a annoncé lundi deux nominations officielles clés de l’immigration alors que les migrants continuent d’arriver à la frontière sud en nombre record.

Le chef de la police Chris Magnus de Tucson, en Arizona, sera nommé à la tête des douanes et de la protection des frontières et le défenseur des droits des immigrants Ur Jaddou sera appelé à diriger les services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS), selon un communiqué.

“Ce sont des professionnels hautement estimés et accomplis avec une expérience approfondie dans leurs domaines respectifs”, a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas dans un communiqué, a rapporté Bloomberg. «Ensemble, ils contribueront à faire progresser la mission du Département de la sécurité intérieure pour assurer la sûreté et la sécurité du peuple américain.»

AUJOURD’HUI: L’administrateur de Biden nommera une nouvelle liste de dirigeants du DHS, confirment les responsables du WH à @CBSNews. Ur Jaddou, directeur de l’USCIS

Jon Meyer, avocat général du DHS

Chris Magnus, commissaire du CBP

Rob Silvers, DHS Undersec pour la politique

John Tien, secrétaire adjoint du DHS

Jen Easterly, directrice CISA – Nicole Sganga (@NicoleSganga) 12 avril 2021

Magnus travaillera à lutter contre l’augmentation continue du nombre de migrants arrivant à la frontière sud si le Sénat le confirme, a rapporté Bloomberg. Les responsables des douanes et de la protection des frontières ont rencontré plus de 172 000 migrants, dont près de 19 000 mineurs non accompagnés en mars, selon l’agence. Les États-Unis sont en passe de rencontrer plus de migrants à la frontière sud cette année qu’au cours des 20 dernières années, a déclaré Mayorkas dans un communiqué. Les responsables du CBP ont rencontré plus de 569 879 migrants depuis octobre 2020, dont près de 50000 mineurs non accompagnés.

«En raison de la proximité de Tucson avec la frontière, il [Magnus] a une vaste expérience dans la résolution des problèmes d’immigration », a déclaré l’administration Biden dans un communiqué. Magnus est le fils d’un immigrant de Norvège et a été chef de la police dans trois villes.

Magnus a critiqué les politiques d’immigration de l’ancien président Donald Trump visant les villes sanctuaires dans un éditorial de 2017 du New York Times. Magnus a déclaré que les politiques faisaient craindre aux immigrés clandestins que la police avise les autorités d’immigration les empêchant d’appeler la police pour obtenir de l’aide.

«De nombreux membres de la communauté m’ont dit que les Latinos ne se tournent pas vers nous pour obtenir de l’aide ou ne travaillent pas avec nous aussi souvent qu’ils l’ont fait dans le passé. Leur sentiment croissant de peur et de méfiance est clairement une conséquence de la rhétorique anti-immigrés de M. Trump et du procureur général Jeff Sessions », a écrit Magnus.

Magnus a ajouté que la plupart des responsables de l’application de la loi ne sont pas affectés par les politiques de sanctuaire car ils travaillent déjà avec les autorités fédérales pour poursuivre les cartels de la drogue, les trafiquants d’êtres humains et les gangs.

Jaddou a récemment occupé le poste de directeur du DHS Watch et a plus de 20 ans d’expérience dans le droit et la politique d’immigration, a déclaré l’administration Biden dans un communiqué. Elle a été l’avocate principale de l’USCIS de juin 2014 à janvier 2017 et ses parents sont des immigrants d’Irak et du Mexique.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur de nouvelles éligible pouvant offrir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]