Biden choisit Rosenworcel et Sohn pour FCC, remettant la neutralité du net sur la table

La Federal Communications Commission (FCC), qui réglemente tout, de la télévision aux fournisseurs de services Internet aux États-Unis, est enfin prête à poursuivre le programme pro-concurrence et pro-consommateur que le président Joe Biden a présenté dans un décret de juillet qui déclarait que un éventail d’entreprises américaines sont devenues trop grandes et doivent faire contrôler leur pouvoir.

Cela a pris plus de neuf mois, mais Biden a choisi le président de la FCC et a nommé quelqu’un pour combler le cinquième poste vacant depuis longtemps pour un cinquième commissaire. Jessica Rosenworcel, qui occupe le poste de présidente par intérim depuis janvier, continuera de diriger en tant que présidente permanente de l’agence ; elle a également été nominée pour un nouveau mandat, qui serait son troisième. Et Biden a nommé Gigi Sohn, un ancien membre du personnel de la FCC et éminent défenseur d’un Internet ouvert et abordable, pour occuper la dernière place de l’agence.

En supposant que les confirmations aboutissent, ce qui est attendu parce que les démocrates contrôlent le Sénat, le plus grand changement à surveiller est que la FCC aura enfin la majorité démocrate dont elle a besoin pour rétablir les règles de neutralité du net de l’ère Obama, qui sont devenues une question extrêmement controversée. entre démocrates et républicains.

« C’est l’honneur d’une vie d’être désigné pour occuper le poste de président de la FCC », a déclaré Rosenworcel dans un communiqué.

La FCC d’Obama a adopté la neutralité du net en 2015. Elle est surtout connue comme la règle qui oblige les fournisseurs de services Internet, ou FAI (Comcast, Verizon et AT&T, par exemple), à ​​traiter toutes les données qui transitent sur leurs réseaux de manière égale. En vertu de ces règles, ces entreprises ne pourraient pas facturer plus si les clients se rendent sur certains sites ou accélèrent ou ralentissent leur vitesse Internet en fonction de l’endroit où ils se rendent et des services qu’ils utilisent. Le terme neutralité du net a été inventé par Tim Wu, qui, soit dit en passant, est actuellement le conseiller de Biden en matière de technologie et de politique de concurrence. Les opposants à la neutralité du Net pensent que la règle étouffe l’innovation et décourage les fournisseurs de services Internet d’investir dans leurs réseaux.

Afin de passer la neutralité du net, la FCC a reclassé le haut débit d’un service d’information à un opérateur public, comme le service téléphonique. Cela a ensuite donné à la FCC plus de pouvoir réglementaire sur elle. La reclassification a également permis à la FCC d’établir de nouvelles règles de confidentialité selon lesquelles les FAI devaient obtenir l’autorisation des clients avant de collecter et de partager leurs données, telles que leurs historiques de navigation sur le Web.

Lorsque Trump a pris ses fonctions, son FCC, présidé par Ajit Pai, a rapidement décidé d’abroger la neutralité du net et de reclasser le haut débit en tant que service d’information. Ces protections de la confidentialité des FAI ne sont jamais entrées en vigueur et les fournisseurs de services Internet ont pu continuer à collecter, vendre ou partager des données sur les clients – ce qu’ils font très bien, selon un récent rapport de la FTC. L’assaut redouté de frais supplémentaires pour accéder à certains sites Web ou en bloquer d’autres ne s’est pas produit lorsque la neutralité du net a été abrogée, mais la FCC a effectivement cédé une grande partie de son contrôle sur les fournisseurs et services à large bande, car ils sont devenus une partie de plus en plus essentielle de la vie des Américains.

Biden a déclaré dans son décret qu’il souhaitait que la FCC rétablisse la neutralité du net. Mais il a pris un temps étonnamment long pour nommer les commissaires dont il aurait besoin pour que cela se produise. Depuis que Biden a pris ses fonctions, la FCC est dans l’impasse avec deux commissaires républicains (Nathan Simington, qui a été confirmé dans les derniers jours de la présidence de Trump, et Brendan Carr) et deux démocrates (Rosenworcel et Geoffrey Starks).

« Le vrai problème est le suivant : nous avons déjà perdu un an », a déclaré à Recode Harold Feld, vice-président senior du groupe de défense de l’Internet ouvert Public Knowledge. Feld a travaillé pour Sohn lorsqu’elle était PDG de Public Knowledge, qu’elle a co-fondée.

Le 2-2 FCC a fait beaucoup de travail au cours des neuf derniers mois pour étendre l’Internet à large bande et mettre en place des programmes pour aider les personnes à faible revenu à se le permettre (Sohn est également important à ce sujet, disant à Recode l’année dernière que l’abordabilité est le plus grand obstacle à la réduction de la fracture numérique). La pandémie a rendu évident que l’accès Internet haut débit n’était plus un luxe, c’est un service essentiel. Mais il n’y avait aucun moyen qu’une FCC dans l’impasse passe la neutralité du net. Au fil des mois sans aucune action apparente pour nommer un président permanent ou nommer un cinquième commissaire, les démocrates ont commencé à perdre patience. Le 22 septembre, 25 sénateurs démocrates ont écrit une lettre à Biden l’exhortant à nommer Rosenworcel comme président permanent « le plus rapidement possible ».

La sénatrice Amy Klobuchar, qui était l’une des signataires, a déclaré dans une déclaration à Recode qu’elle soutenait fermement les deux nominations, ajoutant : « Un leadership fort à la FCC est essentiel pour atteindre les objectifs de connectivité exigés par notre économie du 21e siècle. … Je suis convaincu que Rosenworcel et Sohn possèdent l’expertise nécessaire pour combler la fracture numérique et renforcer notre nation pour les générations à venir.

La représentante Anna Eshoo, qui a déclaré à Recode en janvier que Rosenworcel était son choix pour la présidence de la FCC, a qualifié les choix de Biden d' »historiques », notant que Rosenworcel est la première femme à occuper le poste de présidente permanente de la FCC et Sohn sera sa première ouvertement LGBTQ +. le commissaire.

« Rosenworcel et Sohn sont de brillants champions de l’innovation, de la sécurité publique, de la sécurité nationale, du haut débit universel, de la neutralité du net et de la justice sociale », a déclaré Eshoo.

En supposant que les nominations de Biden soient acceptées, la FCC aura trois commissaires qui sont officiellement de fervents défenseurs de la neutralité du net, ce qui tente de la ramener presque une certitude. Starks l’a qualifié de « problème critique » sur lequel la FCC « a laissé tomber le ballon » lorsqu’il a été abrogé. Rosenworcel était commissaire de la FCC en 2015 lorsque la neutralité du net a été initialement adoptée, et elle a voté pour ; elle s’opposait à son abrogation, affirmant que cela « mettait l’agence du mauvais côté du public, du mauvais côté de l’histoire et du mauvais côté de la loi ». Et Sohn était le conseiller du président de la FCC de l’ère Obama, Tom Wheeler, lorsque la neutralité du net a été adoptée. Elle a constamment fait pression pour son rétablissement, affirmant en 2019 qu’il est « extrêmement important pour l’avenir d’Internet que la neutralité du net et la surveillance importante de la FCC soient rétablies ».

« La FCC peut désormais redevenir un champion des consommateurs », a déclaré Wheeler à Recode. « Gigi Sohn est une championne des consommateurs éprouvée et testée ; avec Geoffrey Starks, le président désigné Rosenworcel a la possibilité de renverser les pratiques des années Trump et de remettre l’agence à ses responsabilités en matière de consommation et de concurrence.

Mais la neutralité du net ne se produira pas immédiatement, même dans les meilleures circonstances.

« Il faut beaucoup de temps pour obtenir une commande FCC écrite », a déclaré Feld. « C’est un processus très compliqué. Particulièrement pour quelque chose comme ça, où il va y avoir un procès, et ça va être litigieux. »

La neutralité du Net n’est pas la seule chose que la FCC reprendra probablement de l’ère Obama. L’ordonnance Biden a également appelé la FCC à rétablir le « label nutritionnel à large bande » qui indiquerait clairement aux consommateurs combien ils paient pour leur service Internet à large bande (y compris tous ces frais cachés) et les vitesses qu’ils obtiennent pour cet argent.

La FCC prendra également probablement davantage de mesures sur les questions de protection des consommateurs et de concurrence, a déclaré Feld. L’ordonnance de Biden demandait à la FCC d’exiger des fournisseurs de services à large bande qu’ils informent l’agence de leurs tarifs et du nombre d’abonnés, d’interdire les frais de résiliation anticipée qui maintiennent les clients bloqués et d’empêcher les propriétaires de conclure des accords avec des entreprises de câblodistribution et de large bande qui restreignent le choix des locataires en matière de fournisseurs. Feld s’attend à ce que ces mesures fassent baisser les prix du haut débit. Bien que les tarifs du haut débit varient à travers le pays, les États-Unis paient en moyenne plus pour Internet que la plupart des autres pays du monde. La FCC est également en train d’ouvrir davantage de fréquences radio, ou de spectre, pour les services 5G, d’améliorer ses cartes à large bande défectueuses et de nous débarrasser du fléau des appels automatisés et des SMS.

Il reste à voir si la FCC a suffisamment de temps pour voir toutes les initiatives de Biden – et celles du président désormais permanent – ​​à travers la Chambre et le Sénat. Son lent chemin vers la mise en place de sa FCC aurait pu gaspiller le temps peut-être limité dont il disposerait si les démocrates perdaient le contrôle du Congrès l’année prochaine et la présidence en 2024. Pourtant, Feld pense que la FCC retournera à son rôle traditionnellement plus discret – « les trucs techniques et ennuyeux. »

« Je dis cela comme le compliment ultime: Jessica Rosenworcel est le choix le plus fou et le plus ringard possible pour la chaise FCC », a déclaré Feld. « Ce qui est exactement ce que vous voulez. »