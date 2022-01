Biden claque la défaite de Trump lors du discours d’anniversaire du 6 janvier

Président Joe Biden se moque de l’ancien président Donald Trump avec une litanie de défaites subies après les élections et après l’échec de la tentative de coup d’État du 6 janvier.

Biden et vice-président Kamala Harris prononcé des discours au Capitole jeudi matin pour marquer l’anniversaire de l’insurrection du Capitole.

Fidèle aux attentes, le président a consacré une grande partie du discours à dénoncer Trump – sans le nommer – et dans une section, à tordre le couteau sur les résultats de l’élection et ses retombées.

« Ce n’est pas qu’un ancien président. C’est un ancien président défait », a déclaré Biden, « Défait par une marge de plus de sept millions de vos voix… lors d’une élection complète, libre et équitable. »

Il a poursuivi en disant que non seulement il n’y avait « aucune preuve » que les résultats des élections étaient inexacts, « En fait, dans chaque endroit où des preuves ont dû être produites et des serments de dire la vérité ont dû être prêtés, l’ancien président n’a pas réussi à faire son cas.

Le président a alors attaqué la logique des partisans de Trump au Congrès, qui ont tenté de renverser les résultats :

Pensez à ceci : l’ancien président et ses partisans n’ont jamais été en mesure d’expliquer comment ils acceptent comme exacts les autres résultats des élections qui ont eu lieu le 3 novembre, les élections du gouverneur. Sénat des États-Unis. Chambre des députés. Des élections, dont ils ont comblé l’écart à la Chambre. Ils n’ont rien contesté de tout cela. Le nom du président était le premier. Ensuite, nous avons descendu la ligne. Gouverneurs, Sénateurs, Chambre des Représentants. D’une manière ou d’une autre, ces résultats sont exacts sur le même bulletin de vote. Mais la course à la présidentielle était imparfaite. Et sur le même bulletin, le même jour, déposé par les mêmes électeurs.