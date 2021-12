Biden ‘clarifie’ que Poutine devra faire face à une ‘réponse décisive’ si la Russie envahissait l’Ukraine | Monde | Des nouvelles

C’est la deuxième fois que les deux principaux dirigeants ont des entretiens sur la question dont on parle beaucoup. Une déclaration publiée par Jen Psaki, la maison Blanche Le secrétaire de presse a déclaré : « Le président Joseph R. Biden, Jr. s’est entretenu aujourd’hui avec le président russe Vladimir Poutine.

« Le président Biden a exhorté la Russie à désamorcer les tensions avec l’Ukraine.

« Il a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiraient de manière décisive si la Russie envahissait davantage l’Ukraine. »

Biden, qui passe la semaine dans son État d’origine du Delaware, a parlé à Poutine depuis son domicile près de Wilmington.

La Maison Blanche a distribué une photo du président s’adressant au dirigeant russe depuis un bureau rempli de photos de famille.

L’appel a précédé une réunion de sécurité américano-russe à Genève les 9 et 10 janvier, suivie d’une session Russie-OTAN le 12 janvier et d’une conférence plus large incluant Moscou, Washington et d’autres pays européens le 13 janvier.

Poutine, qui a tenu un appel vidéo avec Biden le 7 décembre, a comparé les tensions actuelles à la crise des missiles cubains de l’ère de la guerre froide en 1962.

Il nie avoir planifié d’attaquer l’Ukraine et insiste sur le fait que la Russie a le droit de déplacer ses troupes sur son propre sol.

La déclaration a ajouté : « Le président Biden a également exprimé son soutien à la diplomatie, à partir du début de l’année prochaine avec le dialogue bilatéral sur la stabilité stratégique, à l’OTAN par le biais du Conseil OTAN-Russie et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

L’Ukraine ne s’est pas vu proposer d’adhérer à l’OTAN mais entretient des liens étroits avec le bloc.